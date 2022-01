Berlin - Das Dashi ist keine drei Wochen alt und trotzdem ständig gut besucht. Die meisten Gäste gehen kreativen Berufen nach. Schwarze Stiefeletten von Arket und Rollkragenpullover von Acne gehören zur Grundausstattung. Die Gespräche an den Tischen drehen sich um den Alltag in der Agentur und um Start-ups, die kurz – diesmal aber wirklich – vor ihren Durchbruch stehen.

DASHI Daikanyama oder mittlerer Westen? Egal: Das Design überzeugt.

Das Dashi ist auf subtile Art und Weise elegant. Das Restaurant erinnert mit seinen Holzvertäfelungen und den kleinen Hockern an einen amerikanischen Diner, es könnte aber auch in Daikanyama, einer hippen Nachbarschaft im Tokioter Stadtbezirk Shibuya, beheimatet sein. Diese Uneindeutigkeit ist durchaus beabsichtigt. Die Gründerinnen Thao und Thuy wollten einen Ort schaffen, an dem kulinarische Traditionen miteinander verschmolzen werden. Dabei wurden sie vom Konzept des Yoshoku (japanisch für „westliches Essen“) inspiriert.

Nach dem Fall des Tokugawa-Shogunats und der Öffnung des Landes unter dem Meiji-Kaiser wurden westliche Gerichte in Japan populär – sie wurden allerdings nicht eins zu eins übernommen, sondern an japanische Speisegewohnheiten angepasst und dabei oft nebenbei auch noch verfeinert. Der Chefkoch hat japanisch-brasilianische Wurzeln. Das Dashi beschränkt sich allerdings nicht nur auf japanische Gerichte, insofern mutete es etwas kleingeistig an, als sich mehr oder minder bekannte Food-Blogger auf Instagram darüber echauffierten, dass die Eigentümerinnen des Dashi nicht selbst aus Japan kommen.

DASHI Für jeden was dabei: Pommes mit Koriander, Congee, Curry, eingelegtes Gemüse.

Das Restaurant befindet sich noch im Probebetrieb, deshalb ist es derzeit nur zur Mittagszeit geöffnet. Die Auswahl der Gerichte ist auch noch nicht festgeschrieben, die Karte verändert sich wöchentlich, neben Sandwiches und hausgemachten Pommes werden auch verschiedene Reisgerichte angeboten. Beim Besuch entscheide ich mich für das Korokke Curry (Curry-Reis mit Kartoffel-Krokette) und als Vorspeise das Pickled Dreierlei (eingelegtes Gemüse), dazu gibt es eine hausgemachte Melonenlimonade. Die Vorspeise wird schnell serviert. Das eingelegte Gemüse besteht aus Rotkohl, Rettich und Gurke. Es schmeckt sehr frisch und aromatisch, allerdings überwiegt bei allen drei Gemüsearten ein wenig die Essig-Note.

Ein etwas feinerer Mirin (Reisessig) oder eine Salzlake wären beim Einlegen die bessere Wahl gewesen, um der hohen Produktqualität des Gemüses gerecht zu werden. Nach einiger Wartezeit (die wohl dem Probebetrieb geschuldet ist) kommt endlich das Curry und dieses entpuppt sich an diesem kalt-verregneten Januar als echtes Soulfood. Das Curry ist gut gewürzt und der Reis auf den Punkt gegart. Vor allem das Zusammenspiel der unterschiedlichen Konsistenzen überzeugt: Die knusprigen Kroketten passen perfekt zum cremigen Curry.

Nach dem Essen bestelle ich noch einen Filterkaffee, er schmeckt kräftig, lässt aber noch genügend Raum für die feinen, geschmacksbildenden Säuren – sehr schön! Noch befindet sich das Dashi im Probebetrieb, bald soll es aber auch Frühstück und eine Abendkarte geben – der Besuch lohnt sich allerdings schon jetzt.

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Dashi, Invalidenstraße 112, 10115 Berlin, Dienstag bis Sonnabend, 11.30 bis 15.30 Uhr

