Berlin - Verzweifelte Afghanen, die sich an die Seiten evakuierender US-Militärflugzeuge klammern und in den Tod stürzen – die Bilder, die diese Woche aus Kabul kommen, sind traumatisch anzusehen, sowohl für Amerikaner als auch für Europäer.

Angesichts des unilateralen Rückzugs Washingtons ohne Rücksprache kann man eines dabei leicht übersehen: In Wirklichkeit war dies ein Nato-Krieg mit starker Beteiligung europäischer Länder. Es war Deutschlands größte Militärintervention seit dem Zweiten Weltkrieg, mit rund 150.000 deutschen Soldaten, die in den letzten zwei Jahrzehnten dort stationiert waren. In den vergangenen 20 Jahren wurden 12,5 Milliarden Euro deutscher Steuergelder für die Ausbildung der afghanischen Armee ausgegeben, die in nur einer Woche zusammenbrach. Bei Kriegsende verfügte Deutschland nach den USA über das zweitgrößte Truppenkontingent in Afghanistan.

Doch trotz dieser Jahre des deutschen Engagements und der Flüchtlingsrisiken durch den überstürzten US-Abzug wurden Deutschland und andere europäische Nato-Mitglieder nicht darüber befragt, wann und wie dieser Krieg zu beenden sei. Präsident Trump hat im vergangenen Jahr unilateral ein Friedensabkommen mit den Taliban geschlossen und als Austrittsdatum den Mai 2021 festgelegt, was schon damals gegen die Nato-Politik des bedingten Rückzugs verstieß.

Präsident Biden versprach, anders als sein Vorgänger zu sein und sich mit den Europäern über ihren gemeinsamen Krieg zu beraten. Wörtlich sagte er: „Wir sind zusammen reingegangen, wir gehen zusammen raus.“ Am Ende jedoch verzögerte er das Austrittsdatum um nur vier Monate und überging dabei Bedenken Italiens und Großbritanniens beim Nato-Gipfel im Juni 2021 über das Tempo des Rückzugs.

So sehr dieses unwürdige Ende des Krieges eine Katastrophe für die amerikanische Glaubwürdigkeit ist, so ist es andererseits auch eine tiefe Demütigung für Europa. Der Afghanistankrieg markiert zwei Premieren für die Nato: Zum ersten Mal wurde die Klausel nach Artikel 5 in Anspruch genommen. Sie verpflichtet zur Gegenseitigen Verteidigung und brachte die europäischen Länder dazu, sich dem von den USA geführten Krieg anzuschließen.

20 Jahre später hat die Nato zum ersten Mal einen Krieg verloren. Die Nato wurde von Washington als Vehikel benutzt, um Europa dazu zu bringen, in diesen Krieg einzutreten, der Mission zuzustimmen, die sich in Richtung Nation-Building entwickeln sollte. Am Ende aber wurden durch den überstürzten Rückzug viele Menschenleben unnötig zusätzlich in Gefahr gebracht hat. Bei alldem konnte Europa nur zusehen. Es war klar: Ohne die USA können sie in Afghanistan nicht bleiben.

Dies hat die militärische Ohnmacht Europas deutlich gemacht und muss eine längst überfällige Suche erzwingen, nach dem, was die Nato ist und sein soll. Es könnte einen Wendepunkt für die Sichtweise auf diese Allianz bedeuten, selbst in den Ländern, die ihre Probleme am zurückhaltendsten anerkennen: Großbritannien, Deutschland und die Länder Osteuropas.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Montag ein großes deutsches Tabu gebrochen, als er dies als „das größte Debakel, das die Nato seit ihrer Gründung erlitten hat“, bezeichnete. Er versprach „eine kompromisslose Analyse der Fehler in Deutschland, bei unseren Verbündeten und in der internationale Community“. Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May ging in einer Rede vor dem Unterhaus am Mittwoch noch weiter und sagte: „Ein Ergebnis davon muss sicherlich eine Neubewertung der Funktionsweise der Nato sein … Was sagt sie über uns als Land aus? Was sagt es über die Nato aus, wenn wir völlig von einer einseitigen Position der USA abhängig sind?“

Es gibt Leute, die sagen, es sei zu früh, die Nato komplett zu überdenken, aber das ist die hartnäckige Linie derer, die Veränderungen fürchten und eigentlich nichts tun wollen. Die Zeit, ernsthaft über die Zukunft der Nato nachzudenken, ist genau jetzt. Wenn die Europäer dieses Thema nicht angehen, hat die Nato möglicherweise überhaupt keine Zukunft.

Dave Keating ist ein amerikanischer Journalist mit Sitz in Brüssel, der für France 24 über europäische Politik berichtet. Außerdem ist er Nonresident Senior Fellow beim Atlantic Council.

