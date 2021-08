Berlin-Köpenick - Manchmal ist es kaum zu fassen, wie die Zeit vergeht. Zwei Jahre ist es nun schon her, dass der 1. FC Union im Stadion An der Alten Försterei eine rauschende Bundesliga-Willkommensparty gegen RB Leipzig feierte – auch wenn das Ergebnis (0:4) damals sicher kein Grund zum Feiern war. Damals herrschte gespannte Aufregung in Köpenick, die Eisernen waren, neben dem SC Paderborn, klarer Abstiegskandidat. Doch es gelang Trainer Urs Fischer, gemeinsam mit dem Team einen Weg zu finden, um der Liga den Stempel aufzudrücken, aus knappen Spielen Punkte mitzunehmen und für die eine oder andere Überraschung zu sorgen, zum Beispiel gegen Borussia Dortmund.

Nach dem daraus folgenden Klassenerhalt rechneten alle mit einem schweren zweiten Jahr. Nur wenige erwarteten, dass es Fischer gelingen würde, das Spiel der Eisernen ein drittes Mal neu zu erfinden. Doch die Mannschaft wuchs vor allem in der Hinrunde völlig über sich hinaus und verzauberte die Liga, angeführt von einem überragenden Max Kruse, dermaßen, dass am Ende sogar ein Platz in der neu eingeführten Uefa Conference League sicher war.