Berlin - Manchmal tendieren wir in der Food-Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende dazu, die besonders kuriosen Läden, ja die hässlichen Entlein in der Gastro-Szene aufs Podest zu stellen, damit auch jeder versteht, dass es sich in Wahrheit um gut getarnte Schwäne handelt. Das Da Jia Le in Schöneberg ist so ein Beispiel (grelles Licht, fantastisches Essen) oder auch das Hee Lam Mun in Steglitz (viel Kitsch, aber krosse Ente).