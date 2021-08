Ich bin ein furchtbarer Einkäufer. Ich habe fünf Packungen Pasta im Schrank, aber kein Pesto dazu. Ich kaufe ein Kilo Tomaten, bin aber nie daheim, um sie zu essen. Und ich habe jetzt noch gar nicht von dem Rosmarin-Schinken gesprochen, den ich mir in einer Appetit-Attacke gönnte und der nun unberührt im Kühlschrank vor sich hin trocknet. Das muss man sich leisten können. Kann ich aber nicht. Außerdem nagt meine Planlosigkeit an meinem Gewissen, was Lebensmittelverschwendung anbelangt. Der Plan: keine schrumpelige Paprika und keine halbleere Milchtüte wandert mehr in den Mülleimer. Denn wie an dieser Stelle schon mal erwähnt kann man alle Lebensmittel noch verwenden, wenn sie das Haltbarkeitsdatum schon überschritten haben, aber nicht riechen, ihre Konsistenz nicht verändert haben oder aber schimmelig sind. Aber was daraus machen? Wie die Reste sinnvoll verwerten?

