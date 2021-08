Berlin - Essen gehen kann in unserer Zeit manchmal eine Zumutung sein. Früher, als noch hinter verschlossenen Türen gekocht wurde und den Gast nur der Teller erreichte, blieb alles Unappetitliche unsichtbar. Vorbei – heute ist die offene Küche Pflicht eines jeden ernst zu nehmenden nachhaltig-regional-saisonal arbeitenden Restaurants. Sie ist weit mehr als ein ästhetisches Gimmick, sie ist quasi eine Garantie: „Schaut her, liebe Gäste, wir haben nichts zu verstecken. Und obendrein bekommt ihr noch eine Koch- und Produktschau frei Haus.“

Ich mag offene Küchen. Im lang erwarteten, gerade eröffneten Café Frieda am Helmholtzplatz gibt es eine solche. Bis in den hintersten Winkel ist sie vom Gastraum einsehbar, abgetrennt durch einen schönen Holztresen, an dem Gäste auf hellen Bugholz-Barhockern Platz nehmen können, in erster Reihe sozusagen.