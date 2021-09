Berlin - Mitte der 1920er-Jahre wurden die „Flappers“ populär. Schluss mit hoch aufgetürmten Frisuren, einzwängenden Korsettstangen und langweiligen Walzern. Nun waren Bubikopf, kurze Röcke und Charleston angesagt. Von Hollywood aus verbreitete sich der neue Look schnell über ganz Nordamerika, schwappte dann nach Europa über. Denn schon damals war es so, wie es heute (noch) ist: Was sich in den USA durchsetzt, diktiert früher oder später auch die globale Mode. Mit der Veränderung der weiblichen Äußerlichkeiten ging ein innerer Wertewandel einher, zumindest in den urbanen Zentren. Zwänge des 19. Jahrhunderts wurden über Bord geworfen, Selbstbestimmung rückte in greifbare Nähe.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 4./5. September 2021 im Blatt:

Die Wende: Der 11. September 2001 und sein Dominoeffekt für die ganze Welt. Ein 9/11-Spezial



Vergessen SPD und Grüne die Berliner Außenbezirke? Wir haben uns umgehört



War der Afghanistan-Einsatz sinnlos? Peter Tauber und Gregor Gysi streiten



Christiane Arp, Odély Teboul, Isabel Vollrath: Die Fashion Week ist weiblich!



Heinz Strunk im Interview: „Toxische Männlichkeit habe ich nicht mehr nötig“



„Ich dachte, ich sterbe jetzt“: Alexander Osang und Anja Reich über ihr 9/11 und ihren neuen Podcast



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe