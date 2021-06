Berlin - Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Bei diesen Temperaturen kann ich nicht anders, als mich nach einem klassisch-italienischen Restaurant zu sehnen. Ja, Sie haben richtig gehört! Nach dem klassischen Italiener. Normalerweise gehe ich, wahrscheinlich wie die meisten von Ihnen, gerne zu den neuartig-modernistischen Neapolitanern in Kreuzkölln (wie etwa Gazzo-Pizza), die mit speziellen Öfen die südländische Hefe-Rezeptur nach Berlin bringen. Doch wenn es heiß wird, packt mich die Sehnsucht nach dem Oldschool-Programm, nach dünnen römischen Pizzen auf großen Tellern mit Blumenverzierungen, serviert auf rot-weiß-gestreiften Tischdenken, nach tonartigen Karaffen mit weißem Tischwein darin. Perfetto!

In Berlin-Schöneberg gibt es einige von diesen klassischen Italienern, die seit Jahrzehnten existieren und alle Pizzamoden aus dem fernen Kreuzkölln an sich vorüberrauschen lassen wie gepanschten Wein (großartige klassische Griechen gibt es in Schöneberg übrigens auch, aber das ist eine Geschichte für eine der nächsten Ausgaben). Ein Klassiker ist das italienische Restaurant „I Due Emigranti“. Es erfüllt alle oben beschriebenen Kriterien, überzeugt durch solide Pizzen mit frischem Belag (es wird ausgezeichnetes Mehl verwendet, das dem Pizzaboden einen zarten Geschmack verleiht). Ganz besonders zu empfehlen sind die Pastakreationen mit Meeresfrüchten. Außerdem gibt es immer etwas zu gucken. Denn abends, wenn die Sommertemperaturen unerträglich werden, kommen nicht nur die Nachbarn, sondern auch prominenente Berliner ins Restaurant, um sich wie am Trevi-Brunnen in Rom zu fühlen.

Annemie Martin Das Klischee zum Geschäftsmodell gemacht: Im I Due Emigranti sieht es so aus wie der Deutsche sich Italien vorstellt.

Die Muschelgerichte sind besonders gut

Ich war am vergangenen Montag das letzte Mal da und sah ganz überrascht Christian Lindner mit seiner Freundin an einem Tisch sitzen. Er wählte eine salatartige Vorspeise und danach: die Pizza „I Due Emigranti“ mit Artischocken und Salami. Ich weiß nicht, ob es an der Pizza lag, aber ich finde, er sah sehr glücklich aus. Vielleicht habe ich sie deshalb nachbestellt und eine solide Pizza erhalten. Der Kellner brachte auf Wunsch scharfes Öl, das mit frischen Peperoni aromatisiert wurde.

Ich kann nicht sagen, dass die Pizza großartig war. Sie war total okay. Aber die Muschel-Pasta meiner Begleiterin? Die war ziemlich gut. Sie sagte lediglich, dass die Pasta nicht genug gewürzt war. Wobei ich hinzufügen muss: Die insgesamt eher behutsame Würzung der Pastagerichte bei „I Due Emigranti“ lässt den frischen Geschmack der Meeresfrüchte durchkommen. Insofern: Auch ich ging – wie vermutlich Christian Lindner – glücklich nach Hause und mit ein wenig Italianità im Bauch.

Wertung: 3 von 5 Punkten

I Due Emigranti, Belziger Str. 38, 10823 Berlin, montags bis sonntags etwa 16 bis 0 Uhr.

