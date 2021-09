Berlin - Begrüßt werde ich von einem freundlichen Pandabär. Er ist aus Plüsch und deshalb leider nicht so richtig gesprächig. Im Restaurant Kong muss man etwas warten, bevor man angesprochen wird. Das gibt einem Zeit, sich umzuschauen. Der Gastraum wird von Sichtbeton dominiert. Über dem großen Holztisch in der Mitte hängt eine kubische Lampe. Alles erinnert mehr an eine Galerie oder ein Geschäft für Designermöbel als ein Restaurant.

Dazu passt, dass im Restaurant oft Kunsthandwerk ausgestellt wird. Alles ist sehr schick. Essen gibt es allerdings erst ab 18 Uhr, davor gibt es nur Drinks, die auf Pflanzenmilch basieren und um Zutaten wie Süßkartoffelpüree, Matcha-Cremé und Sesam-Reisbällchen ergänzt werden. Nehmen Sie sich vor Letztem in Acht, in Japan ersticken jedes Jahr Dutzende Menschen an Reisbällchen, allein im Großraum Tokio kommt es zu 100 Hospitalisierungen jährlich. Für China liegen keine Zahlen vor. Vor allem alte Menschen sind betroffen.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 4./5. September 2021 im Blatt:

Die Wende: Der 11. September 2001 und sein Dominoeffekt für die ganze Welt. Ein 9/11-Spezial



Vergessen SPD und Grüne die Berliner Außenbezirke? Wir haben uns umgehört



War der Afghanistan-Einsatz sinnlos? Peter Tauber und Gregor Gysi streiten



Christiane Arp, Odély Teboul, Isabel Vollrath: Die Fashion Week ist weiblich!



Heinz Strunk im Interview: „Toxische Männlichkeit habe ich nicht mehr nötig“



„Ich dachte, ich sterbe jetzt“: Alexander Osang und Anja Reich über ihr 9/11 und ihren neuen Podcast



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Im Kong hat man sich auf chinesische Küche spezialisiert, und die ist wirklich ausgezeichnet. In kleinen Schälchen werden einem verschiedenste Köstlichkeiten serviert. Alles ist sehr schön und mit Liebe angerichtet. Es gibt Rindfleischsalat, eingelegte Morcheln, Austern-Seitling, Wasserspinat, Kartoffelscheiben mit Chilipulver und Tofu-Nudeln. Beim Geschmack überwiegen bei fast allen Gerichten starke Chili-Noten, oft ergänzt um Knoblauch. Wer Schärfe mag und intensive Aromen nicht scheut, wird das Kong lieben. Gerade das Gemüse und die Pilze überzeugen.

Tong Liu Die Kartoffelscheiben mit selbst gemachten Chilipulver sind scharf und lecker.

Ein besonderes Erlebnis sind die Tofu-Nudeln in Erdnuss-Chili-Soße. Die Nudeln sind auf einer Seite aufgeraut, um die Soße optimal aufzunehmen, dadurch kommt die nussige Soße erst voll zu Geltung. Auch die Cocktails können überzeugen. Das Essen kommt in kleinen Portionen, und die sind zum Teilen gedacht. Ein Hauptgericht mit Sättigungsbeilage (Fleisch, Kartoffeln, Mischgemüse, braune Soße) sucht man auf der Karte deshalb vergeblich. Reis wird allenfalls auf Nachfrage gereicht, aber der spielt in der chinesischen Küche ohnehin eine eher untergeordnete Rolle.

Eigentlich will man das Kong nach den ersten Bissen nur loben, wäre da nicht der Service, der einem das Restaurant (noch) etwas verleidet. Die Kellner sind freundlich, aber wenig präsent, Teile der Bestellung werden leider vergessen, es entstehen unnötige Wartezeiten, auch wenn nicht viel los ist. Dazu sitzt man die ganze Zeit auf wackeligen Hockern (ist natürlich ein Spießer-Einwand. Authentizität, dies, das – aber herrje, muss das sein?). Ein Besuch im Kong ist trotzdem empfehlenswert, die kreative Küche macht Lust auf mehr.

Bewertung: 3 von 5 Punkten!

Kong, Niederbarnimstraße 4, 10247 Berlin, Montag bis Sonntag 13-23 Uhr. Küche ab 18 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.