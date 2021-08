Food-Tipps am Wochenende

:

Das Les Valseuses: Steak Frites ist die französische Version des Kasseler

Das Les Valseuses in der Eberswalder Straße ist was für Kochmuffel. Wer mit einem normalen Essen das Wochenende abschließen will, der isst hier Steak Frites.

