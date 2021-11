Berlin - Neulich wurde ich gelobt und habe Angst bekommen, dass wir nicht so weit sind, wie wir dachten. Ich saß mit Freunden in einer Berliner Küche, über Aschenbechern und Apfel-Quiche, es war später, als es unter der Woche sein sollte, weil es auch Wein gab. Zwei der Leute im Raum waren Männer, weiß, Ende 30, großgewachsen und großherzig, meine Freunde, Menschen der guten Sorte.

Wir gerieten in eine Diskussion über Feminismus. Ich versuchte zu erklären, warum es ihn braucht, und sie gaben vor zu verstehen. Alles blieb ruhig. Und dann: sagte einer, wie toll es sei, dass man mit mir ja ganz offen reden könne – im Gegensatz zu anderen Feministinnen. Es sollte ein Lob sein. Ich lächelte. Und trat auf dem Heimweg so heftig in die Fahrradpedale, dass ich schneller zu Hause war, als Google Maps jemals geahnt hätte.

Ich war noch tagelang wütend über dieses Gespräch. Warum? Weil das für mich keine individuelle Situation war, nicht einmal eine sonderlich originelle – sondern eine, die zeigt, wie problematische Machtstrukturen selbst in die gewöhnlichsten Alltagssituationen hineinwirken. Während das Patriarchat auf meinem Schädel mit rausgestreckter Zunge Cha-Cha-Cha tanzte, haben die beiden es einfach nicht gesehen. Und ich habe mich gefragt: Wenn sie es nicht gesehen haben, wer sieht es dann auch nicht?

Eigentlich hatten wir über Literatur gesprochen. Ich hatte erklärt, wieso ich manchmal Bücher weglege, in denen alle Figuren genauso sind, wie sie in schon in meiner Schullektüre waren (männlich, weiß, heterosexuell) – nicht weil die Bücher schlecht sind. Aber wenn man sich einmal mit Feminismus beschäftigt hat, merkt man schnell, wie männlich dominiert die Literaturwelt ist, und verliert einfach die Lust auf Werke, aus denen einem das Patriarchat entgegentanzt. Einer meiner Freunde gab dann zu, dass er selbst schon bemerkt habe, dass er Bücher mit weiblichen Hauptfiguren, na ja, einfach nicht gut fände. Das war irgendwie schmerzlich, aber da beruhigte ich mich noch damit, dass er es wenigstens zugibt.

„Radikaler Pragmatismus ist mein emotionaler Panzer“

Radikaler Pragmatismus. Den habe ich mir in den vergangenen Jahren zugelegt, um nicht alles an mich heranzulassen. Er ist wie ein Panzer, der die anderen vor meiner Wut schützt, aber auch mich. Der Panzer bröckelte, als sie mich dann auch noch, vermeintlich, lobten. Ich habe das so ruhig und geduldig erklärt, sagten sie. Sei nicht so „militant“ wie die meisten anderen Feministinnen. Sie würden ja verstehen wollen. Aber müssten eben „an die Hand“ genommen werden. Und da dachte ich noch einmal: Sie sehen es einfach nicht. Sie sehen nicht die Arbeit, die es kostet, in so einem Moment ruhig zu bleiben, und nicht den Aschenbecher gegen die Wand zu werfen.

Wer nicht gleich mein Problem versteht, kann sich das noch einmal vor Augen führen: Es wird mir bestätigt, was ich schon weiß (Frauenbücher werden nicht gelesen, weil es Frauenbücher sind), ich muss mit diesem Umstand leben (als Frau, die Bücher geschrieben hat) – aber statt mich darüber zu empören, bleibe ich ruhig und erkläre. Ist das nicht, vorsichtig formuliert, ein wenig absurd? Dass diejenigen, die mit dem Problem ohnehin schon umgehen müssen, es den anderen auch noch erklären sollen? Das ist, als wäre man Steuerberaterin, die damit umgehen muss, dass ihre Kunden einfach nicht verstehen, was eine Umsatzsteuervoranmeldung ist. Mit dem Unterschied, dass sie dafür bezahlt wird, wenn sie es immer wieder erklärt.

Da sind wir ja erst im kleineren Kontext. Da sind wir noch gar nicht beim größeren, mit dem Frauen umgehen müssen: beim Sexismus, der von Annalena Baerbock bis Britney Spears jeder Frau in der Öffentlichkeit entgegenschlägt; bei Afghanistan, wo die Taliban als eine der ersten Amtshandlungen allen nicht-männlichen Personen jegliche Rechte genommen haben, wie in einem real gewordenen Margaret-Atwood-Roman; oder bei Polen, unserem Nachbarland, wo Frauen nicht mehr über ihren eigenen Körper bestimmen dürfen.

Klingt weit weg? Ist es nicht. Gleiche Welt, tanzendes Patriarchat. Was woanders geschehen kann, kann auch hier geschehen (noch mal der Verweis auf Margaret Atwood). Das ist nicht die Schuld meiner Freunde. Aber alles, was sie sagen, passiert nicht im luftleeren Raum, sondern in ebendieser Welt. Und in dieser Welt soll ich sie dann noch „an die Hand“ nehmen?

Sich zu informieren ist kein Hexenwerk

Wütend geworden bin auch so sehr, weil ich nicht immer wütend sein kann. Man muss sich das so vorstellen: Eigentlich ist die Wut immer unterschwellig da, auf das Patriarchat, diskriminierende Machtstrukturen; auf Menschen, die behaupten, es gäbe kein Problem. Es ist eine Wut, die ich sehr oft wegdrücke, weil man, erstens, verrückt wird, wenn man alles ständig an sich heranlässt. Und zweitens, siehe oben, Frauen besser zugehört wird, wenn sie diese Wut nicht zeigen. Aber wenn sie dann einmal wieder aufbricht, dann kommt sie halt in sehr großen Purzelbäumen.

Machtstrukturen sieht man in der Regel nicht, man spürt sie nur. Deswegen ist es einleuchtend, dass solche (Männer), die davon nicht großartig beschränkt werden, sie auch nicht großartig registrieren. Ärgerlich wird es, wenn sie diejenigen diffamieren, die Machtstrukturen sichtbar machen wollen – statt diese Energie zu nutzen, um sich selbst zu informieren.

Sich zu informieren ist kein Hexenwerk. Es gibt Filme, Podcasts, Bücher, die das Problem erklären, Margarete Stokowski, Alice Hasters, Şeyda Kurt, Tupoka Ogette. In den Tagen nach dem Küchengespräch las ich, zufällig, „Das Patriarchat der Dinge“ von Rebekka Endler. Da geht es darum, wie die ganze Welt männlich – und weiß – normiert ist, von öffentlichen Toiletten bis hin zur Medizin. Eigentlich wollte ich das Buch nicht lesen, weil ich dachte: Weiß ich ja. Aber das ist wie der Unterschied zwischen, über die Zustände in einer Schweinemastanlage zu lesen, als in einer drinzustehen.

Wussten Sie? Frauen sterben öfter als Männer an Herzinfarkt

Beispiel: Frauen sterben im Verhältnis öfter an Herzinfarkten als Männer – weil ihre Symptome andere sind, aber die viel weniger bekannt sind. Und haben Sie schon mal von Endometriose gehört? Einer Krankheit, die sich durch entsetzliche Schmerzen während der Menstruation zeigt, die zu Unfruchtbarkeit führen kann und unter der bis zu 15 (!) Prozent der Frauen leiden; die aber so wenig erforscht ist, dass sie durchschnittlich erst nach elf (!) Jahren diagnostiziert wird. Dabei menstruieren Frauen nicht erst seit gestern.

Doch auch, wenn es eigentlich ein wenig absurd ist: Es bleibt fast immer den von Strukturen benachteiligten Gruppen überlassen, den Bevorteilten erklären zu müssen, was das Problem ist. Das geht nicht nur Frauen so, sondern genauso Schwarzen Menschen, nicht-binären Menschen, auch Ostdeutschen. Sie müssen immer wieder das Gleiche erklären, weil so Machtstrukturen funktionieren: Sie sorgen dafür, dass sich alles ständig wiederholt. Darüber kann man sehr wütend werden. Auch wenn, oder gerade weil, in den vergangenen Jahren vieles vorangegangen ist: Wenn du bestätigt bekommst, dass du die ganze Zeit Recht hattest, schlägt die Wut, die du vorher zur Seite gedrückt hast, Purzelbäume.

Dass diese Wut abgewertet wird, als zu laut, zu schreiend (Bücher schreien übrigens nicht), ist ein Mechanismus, der genauso zum tanzenden Patriarchat gehört wie die niedrigeren Löhne und sexistischen Sprüche; der verhindert, dass Menschen sich mit Inhalten auseinandersetzen (gibt auch ein Wort dafür: Tone-Policing).

Wut treibt an weiterzukämpfen

Ich verstehe, dass niemand gern angeschrien wird. Aber ich wünsche mir, dass auch verstanden wird, wie schwer es manchmal ist, nicht zu schreien. Ich wünsche mir, dass gesehen wird: Die Ruhe, die ich (manchmal) in solchen Gesprächen habe, ist Arbeit, emotionale Arbeit. Wie jede Arbeit kostet sie Kraft und Zeit, die mir fehlen, um meine Steuererklärung zu machen. Ich wünsche mir, dass es Menschen daher nachgesehen wird, wenn sie dann doch mal schreien – und sich die anderen damit beruhigen, dass ihre Perspektive schon in der Schullektüre stattfand, ohne dass sie dafür kämpfen mussten.

Außerdem: Manchmal ist es auch einfach wichtig, den Panzer ganz bewusst zum Bröckeln zu bringen und die Wut zuzulassen. Denn Wut treibt an weiterzukämpfen. Beim nächsten Küchengespräch dieser Art werde ich vielleicht wieder laut sein, ungeduldig, vielleicht sogar unfair. Aber vielleicht werden meine Freunde dann trotzdem nicht dichtmachen. Auch bei ihnen wird Wut entstehen, aber vielleicht werden sie die nicht an mir auslassen, sondern mit ihren männlichen Freunden besprechen, woher diese kommt, ganz ohne Podcast-Mikrofon. Und sie werden Margarete Stokowski lesen. Und Tweets von Frauen retweeten ohne zusätzlichen Kommentar. Und alle Podien absagen, zu denen keine Frauen eingeladen sind. Und sie werden das Patriarchat tanzen sehen und sehr wütend sein und sehr heftig in die Fahrradpedale treten. Sie werden dann sehr schnell fahren. Und wir nebeneinander.

Valerie Schönian, Jahrgang 1990 und aufgewachsen in Magdeburg, ist Autorin des Leipziger Büros der Zeit und des Buchs „Ostbewusstsein“. Sie lebt in Berlin und schreibt an dieser Stelle in ihrer Kolumne „Bei uns heißt das Polylux“ einmal im Monat über die Dinge, die mit ihrer Heimat Ostdeutschland zu tun haben. Und über die anderen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.