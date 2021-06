Berlin - Was bedeutet es, Mutter zu werden? Wenn es in Deutschland um diese Frage geht, wird über die Diskriminierung von Müttern in der Arbeitswelt diskutiert, über Vereinbarkeit und den Gender-Pay-Gap oder darüber, dass Frauen den größeren Anteil an Care-Arbeit übernehmen. Worum es nicht geht: Wie verändern sich Frauen eigentlich, wenn sie Mutter werden? Von der Forschung wurden Mütter lange vergessen, zu kompliziert, zu uninteressant. In den USA zumindest ändert sich das gerade. Die Amerikanerin Abigail Tucker, Wissenschaftsjournalistin und selbst Mutter von vier Kindern, hat sich auf die Suche nach den neuesten Erkenntnissen über Mütter gemacht und ein Buch geschrieben über die biologischen Phänomene, die sich vor allem im mütterlichen Gehirn abspielen. Wir erreichen Abigail Tucker via Zoom zu Hause in New Haven, Connecticut, nicht weit entfernt von der Yale University, wo sie für ihre Recherche viel Zeit verbrachte, weil dort eines der wenigen Labore weltweit liegt, das Mütter erforscht.

Wie verändern sich die Gehirne von Müttern?

Es gibt dazu überraschende Studien – kleine Studien, das muss ich ergänzen. Es ist sehr schwer, Frauen zu finden, die Mütter werden wollen und Bilder von ihrem Gehirn machen lassen, und sie dann noch über Jahre zu begleiten, bis sie ihr Kind haben. Aber es gibt Forscher, die das geschafft haben. Sie konnten beobachten, dass diese Frauen bis zu 7 Prozent ihrer grauen Zellen (Anm. d. Redaktion: Das sind die Bereiche des Gehirns, in denen man massenhaft Nervenzellkörper findet. Sie befinden sich vor allem in der Hirnrinde.) verloren. Warum das so ist, weiß man noch nicht.

Ist das eine Erklärung dafür, warum Mütter gerade in der ersten Zeit so vergesslich sind?

Es könnte der Grund für das sein, was wir „Mommy Brain“ nennen, ja. Mütter werden dafür in anderen Bereichen effizienter, sie können zum Beispiel besser Gesichter lesen, Farben und Geräusche besser wahrnehmen, was alles dabei hilft, sein Baby zu beschützen. Das größte Defizit haben sie in der Wortfindung. Und das wird von Kind zu Kind schlimmer. Ab dem dritten Kind sind diese Veränderungen bleibend.

Je mehr wir wissen, desto besser können wir eine Umgebung schaffen, die ideal für Mütter ist. Abigail Tucker

Mütter werden Premierministerinnen, leiten als CEOs kurz nach der Entbindung große Unternehmen. Wie passt das zu einer verringerten Gehirnkapazität?

Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass Müttergehirne wachsen. Worauf sich die Forscher einigen können, ist, dass sich die Gehirne verändern. Mütter werden nicht dümmer oder schlauer, sondern einfach anders. Und zwar vor allem in Hinsicht darauf, was sie als belohnend empfinden und was ihre Aufmerksamkeit bekommt, nämlich Signale von Kindern. Das bedeutet nicht: Du bekommst ein Baby und deine Karriere ist vorbei. Mir geht es darum, die Transformation, die Frauen in dieser Zeit durchmachen, besser zu verstehen. Es gibt diesen Druck, zu sagen: Frauen verändern sich nicht, wenn sie Kinder bekommen. Dabei ist das eine Zeit extremer mentaler Veränderungen. Und wenn wir das ignorieren, tun wir Frauen keinen Gefallen. Bei uns in den USA leiden immer mehr Mütter an postnataler Depression. Je mehr wir wissen, desto besser können wir eine Umgebung schaffen, die ideal für Mütter ist.

Was passiert denn mit einem Mann, der Vater wird?

Dazu wird leider noch viel weniger geforscht. Was man aber sagen kann: Mütter werden auf ihre neue Rolle hormonell vorbereitet. Wenn sie aus dem Kreißsaal kommen, ist ihr Gehirn darauf ausgerichtet, Kinder anders wahrzunehmen, mit ihnen zusammen sein zu wollen, sie hören ihr Weinen anders als vorher. Damit das auch bei Vätern so ist, müssen sie Zeit mit dem Baby verbringen. Sie müssen mit der Mutter zusammen in den Kampf ziehen, und dann fangen sie auch an, sich zu verändern. Väter werden nicht automatisch Väter, so wie es bei Müttern passiert.

Aber sie werden es, wenn sie sich um ein Baby kümmern?

Genau, der Kontakt ist wichtig. Und es gibt eine interessante Studie aus Stanford über schwedische Väter, die zeigt: Die Partnerinnen der Väter, die Elternzeit nahmen, brauchten 26 Prozent weniger Beruhigungsmittel. Väter können die mentale Gesundheit von Müttern signifikant verbessern.

Wie schwierig war es, diese Studien zur Mutterschaft zu finden?

Es gibt zum Glück immer mehr Forscher, die sich dafür interessieren, vor allem junge Wissenschaftlerinnen, die selbst Mütter sind. Vor 30 Jahren gab es einfach nicht so viele Doktorandinnen in der Neurowissenschaft. Hinzu kam lange ein Gender-Gap in der Forschung: Frauen oder weibliche Versuchstiere in Experimente einzubeziehen, schien zu kompliziert – sie haben einen Zyklus, sie sind anders und manchmal schwanger. Jetzt stellt man fest: Das ist nicht verwirrend, sondern wirklich interessant. Der mütterliche Instinkt zum Beispiel ist der Kern jeglicher menschlicher Interaktionen, also sollte man ihn vielleicht erforschen.

Das heißt, von den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Mütter profitieren alle?

Ein Beispiel dafür habe ich in einem Labor am Mount Sinai Hospital in New York gefunden, wo ein biologisches Phänomen erforscht wird, von dem ich noch nie gehört hatte: Mikrochimärismus. In der Schwangerschaft gelangen Zellen des Fötus in den Körper der Mutter und bleiben da bis ans Ende ihres Lebens, selbst wenn sie abgetrieben hat. Es ist unklar, was genau diese Zellen tun, aber es gibt erste Erkenntnisse, dass sie bei der Wundheilung helfen oder geschädigte Organe reparieren können, und zwar nicht nur die von Müttern. Es gab ein Experiment, bei dem solche Zellen männlichen Mäusen mit Herzproblemen gespritzt wurden und tatsächlich halfen.

Weil Sie gerade vom mütterlichen Instinkt sprachen: Gibt es den überhaupt und was genau soll das sein?

Ich verstehe darunter nicht, dass Mütter automatisch wissen, wie man sich um ein Baby kümmert. Ich sehe den mütterlichen Instinkt als eine Veränderung dessen, was uns antreibt, einen veränderten mentalen Zustand, mit neuen Sinnen, Gefühlen und Impulsen. Es gibt dazu einen spannenden Modellversuch: Bevor eine Ratte Junge bekommt, mag sie Rattenbabys überhaupt nicht, sie läuft weg vor ihnen, attackiert sie sogar. Was sie wirklich mag, sind Süßigkeiten. Das ändert sich plötzlich, ein paar Stunden bevor sie ihr erstes Junges bekommt. In dem Experiment gaben Wissenschaftler Mutterratten also die Wahl zwischen einem Knopf für Essen und einem für Junge, die durch ein Rohr heruntergerutscht kamen. Eine Mutterratte drückte den Babyrattenknopf 684-mal in nur ein paar Stunden. Es gab eine richtige Babyrattenlawine. Der Forscher brach das Experiment irgendwann ab, weil er keine Lust mehr hatte, Babyratten in die Röhre zu schieben.

Ich dachte, nach der Geburt ergibt sich alles von selbst, so war es aber nicht. Abigail Tucker

Viele Frauen fühlen sich nach der Entbindung völlig überfordert von ihrer neuen Aufgabe. Warum ist das so, wenn wir doch anscheinend von der Natur so gut auf diesen Moment vorbereitet werden?

Menschenmütter haben kaum feste Aktionsmuster. Eine Häsin zum Beispiel rupft sich vor der Geburt das Beinfell aus und baut damit ihr Nest. Wenn man sie nicht lässt, überleben ihre Jungen nicht. Menschen machen so was nicht. Der mütterliche Instinkt sitzt tief in einem der ältesten Teile unseres Gehirns, unser Zugang dazu scheint verworrener zu sein als bei Tieren. Das macht es nicht leicht. Ich zum Beispiel dachte, nach der Geburt ergibt sich alles von selbst, so war es aber nicht. Wir leben heute in kleinen Familien, ich hatte nie etwas mit Babys zu tun, das ist aber wichtig, um mütterliches Verhalten zu lernen. Es gibt nur sehr wenig universelles Handeln bei Menschen, zum Beispiel, dass wir Babys lieber auf der linken Seite tragen. Die Erklärung dafür ist, dass dadurch die rechte Gehirnhälfte, die für die Emotionen zuständig ist, aktiviert wird. Und dass das Baby die linke Gesichtsseite sieht, die als ausdrucksstärker gilt.

Mutter zu werden ist also ein Prozess und kein Schalter, der mit der Geburt umgelegt wird?

Ja, und ich glaube, dass das Gehirn eigentlich das wichtigste Organ fürs Kinderkriegen ist. Dein Körper bekommt das Kind, aber dein Gehirn sorgt dafür, dass du den Antrieb hast, dich auch um dieses Kind zu kümmern. Es geht nicht so sehr darum, was du machst, Mütter in Brasilien kümmern sich anders um ihr Kind als solche in Deutschland, Japan, Tansania. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist die Motivation. Und die muss aus deinem Gehirn kommen, sonst stirbt dein Kind – also heutzutage vielleicht nicht mehr, weil vorher das Jugendamt kommt. Jedenfalls ist das Baby von seiner Mutter abhängig. Sie muss also schnell umschalten von: Ich interessiere mich überhaupt nicht für Babys, auf: Ich denke an nichts anderes und bleibe die ganze Nacht wach, wenn es sein muss.

Sie schreiben, man schläft im ersten Babyjahr 700 Stunden weniger als vorher. Könnte auch eine Erklärung für das vergessliche Mommy Brain sein.

Bestimmt!

Es geht in Ihrem Buch auch darum, wie wichtig äußere Faktoren dafür sind, dass es Müttern gut geht. Haben Sie ein Beispiel?

Neun Monate nach dem 11. September konnte man feststellen, dass weniger Jungen geboren wurden als sonst. Die evolutionäre Theorie dahinter, das Trivers-Willard-Prinzip, ist etwas verwirrend. Es hat etwas damit zu tun, dass ein Junge groß und stark sein soll, um sich besser fortzupflanzen, ein Alphatier, das einem viele Enkelkinder schenkt. Man vermutet, dass männliche Föten auf Stresshormone empfindlicher reagieren. In einer Umgebung, die Frauen als feindlich empfinden, ist die Wahrscheinlichkeit also leicht erhöht, dass sie Mädchen gebären. Das kann man in Kriegen beobachten oder nach Naturkatastrophen, aber auch Umweltverschmutzung oder lange Arbeitswege können Stressfaktoren sein.

Auch eine Pandemie?

Man konnte seit Beginn der Pandemie zum Beispiel beobachten, dass es weniger Frühgeburten gab, als würden Frauen ihre Schwangerschaften festhalten bis zur letzten Minute, in der Hoffnung, dass alles besser wird. Es kann aber auch sein, dass es damit zu tun hatte, dass sie mehr zu Hause waren und weniger Stress hatten.

Sie haben selbst erlebt, wie sich Stress auswirkt, Ihre ersten Jahre als Mutter waren schwierig, schreiben Sie. Was war los?

Wir sind aufs Land gezogen, als ich schwanger wurde. Die Kinder sollten behütet aufwachsen, in einem Haus, mit Garten und Pool. Wenn ich Schwangeren heute eines empfehle, dann ist es, nicht irgendwo hinzuziehen, wo sie plötzlich alleine sind, ohne Familie, ohne Freunde. Mein Mann wurde dann noch schwer krank, er konnte nicht mehr arbeiten, wir hatten plötzlich sehr wenig Geld und ich musste mich alleine um die Kinder kümmern. Ich rutschte irgendwann in eine Depression. Ein Swimmingpool ist bestimmt nett für Kinder, aber wenn die Mutter unglücklich ist, dann ist das furchtbar für sie.

Wie wirkt sich das aus?

Die Beziehung zur eigenen Mutter ist einer der wichtigsten Einflüsse auf das mütterliche Verhalten, das konnten Forscher in Gehirnscans sehen. Das heißt, mütterliches Verhalten wird innerhalb der Familie weitergegeben. Es gibt dazu bisher nur Theorien. Zum Teil ist es wohl genetisch, aber es hat auch damit zu tun, wie du gehegt und geliebt wurdest. Und wenn du eine schwierige Beziehung mit deiner Mutter hast, begleitet dich das dein ganzes Leben.

Simon & Schuster Mom Genes - Inside the New Science of Our Ancient Maternal Instinct von Abigail Tucker, Simon & Schuster, New York 2021, 315 Seiten, 24 Euro. Erscheint auf Deutsch am 1. November 2021 bei Ullstein („Was es bedeutet eine Mutter zu werden“).

