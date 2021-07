Berlin - Unsere große China-Restaurant-Testreihe geht in die nächste Runde. Auch in dieser Woche waren wir für Sie, liebe Leser, wieder auf der Suche nach dem besten Essen aus dem Reich der Mitte. Dieses Mal führte uns unsere chinesische Expertin Anna in das Restaurant Meet You in der Fasanenstraße in Schöneberg. Die Aufgabenstellung ist klar umrissen. Wir wollen nicht nur satt werden, sondern auch noch Substanzielles über die südchinesische Küche lernen. Los geht’s!

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 10./11. Juli 2021 im Blatt:

Nach Afghanistan-Fiasko: Wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Soldaten für ihre Agenda missbraucht



Berlin Strippers Collective: Wie sich eine Gruppe von Sexworkern vom männlichen Diktat befreit



Sind die Berliner Schulen noch zu retten? Warum nach dem Sommer der nächste Kollaps droht



Steckt hinter den Attacken gegen Annalena Baerbock eine Kampagne?



Seeeehr guter Fisch in Moabit! Und: Weiter geht die Suche nach dem besten Chinalokal



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Im großen China-Restaurant mit einladender Biergarten-Bestuhlung werden Sie erstmal freundlich empfangen, denn der Wirt gibt asiatisch aussehenden Menschen Stäbchen und europäischen Gästen Messer und Gabel. Der junge empfindsame Berliner Kosmopolit, der überall auf der Welt ein Einheimischer sein will, wird da natürlich enttäuscht sein und laut protestieren. Aber nehmen Sie es sportlich. Der Wirt meint es gut mit Ihnen. Auf Nachfrage bekommen Sie auch eine Garnitur Stäbchen, und die Welt ist wieder in Ordnung.

Und welche Küche bietet das Restaurant an? Für den Banausen und den Westberliner Anti-Kosmopoliten gibt es auch thailändische Gerichte, aber für die sind wir nicht hier, sondern für die echten Klassiker der Shanghaier Küche: herrlich bissfester Tofu wie von Oma am Ende der Welt zubereitet, mit ordentlich Knoblauch gewürzter Wasserspinat (Achtung: Wenn Ihre Partnerin oder Ihr Partner nicht auch im Spinat stochert, ist Küssen für die nächsten Stunden verboten!) und ein sehr, sehr heißer Auberginentopf mit ordentlich Szechuan-Pfeffer.

Doro Zinn Meet You ist ein spartanisch eingerichteter Chinese.

Mit am besten hat uns die gebratene Shanghai-Ente geschmeckt. Sie ist weniger lackiert als die in Deutschland sehr beliebte Variante aus Peking und vor allem viel süßer. Das passt gut zum dunklen Fleisch des Wasservogels. Das absolute Highlight sind aber die kleinen frittierten Gelbfische. Der deutsche Neuling ist ein wenig unbedarft und traut sich nicht, den ganzen Fisch mit Kopf, Flossen und Gräten restlos zu verspeisen. Aber Anna baut bei einer Zwischenzigarette und einem weiteren kleinen Bier Vertrauen auf. Der Kopf sei das Beste, sagt sie: „Was da bei dir jetzt zwischen den Zähnen knackt, sind die Augäpfel.“ Und sie hat recht: Der Kopf ist wirklich viel krosser als der Schwanz. Nach dieser Erfahrung ist dann der fette Schweinebauch in Sojasoße (Anna’s Oma in Shanghai kann das besser!) kein Problem mehr. Der Wirt bringt noch eine Schale Reis, aber Anna winkt ab: Wir essen zu Hause fast nie Reis, denn der stopfe nur unnötig und es bleibe dann weniger Platz für den Schweinebauch.

Doro Zinn Dumplings werden hier als Vorspeise bestellt.

Beim Reisschnaps – der Wirt behauptet, es handele sich um reines Wasser! – reden wir noch ein bisschen über deutsche Vorurteile gegenüber Chinesen. Das aktuelle Spiegel-Cover mit dem Labor in Wuhan und den Raben und der Zeile zeige, was falsch laufe, sagt Anna: „Das Rätsel von Wuhan“, das wäre ein perfekter Name für ein China-Restaurant.

Berwertung: 5 von 5 Punkten!

Meet You, Fasanenstraße 41, 10719 Berlin, täglich 11.30 bis 22 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.