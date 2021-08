Uckermark/Berlin - Als junger Mann war ich in der glücklichen Situation, eine mehrjährige Psychoanalyse machen zu können. Damals traf ich auf einen Analytiker, mit dem gemeinsam es mir möglich war, zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben zu finden. Ganz so, wie ich es mir gewünscht hatte – es mir damals aber unerreichbar schien. Diese Zeit ist mir für immer als eine freudenvolle und besonders wertvolle in Erinnerung geblieben, da für mich damals ein Leben der bewussten und freien Entscheidungen begann.