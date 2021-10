Berlin - Es ist endlich passiert: Ein Ableger der südindischen Restaurantkette Saravanaa Bhavan (gesprochen: Srwana Bhawan) eröffnet in Berlin! Ausgezeichnete Neuigkeiten für Vegetarier – und ebenso für alle anderen. Ich wage zu behaupten: Wenn man jeden Tag so gut vegetarisch essen könnte wie bei Saravanaa Bhavan, würde man Fleisch überhaupt nicht vermissen.

Saravanaa Bhavan stammt aus dem indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Es ist mir ein Rätsel, warum die südindische Küche sich weltweit bisher nicht so durchsetzen konnte wie die nordindische. Vor allem wir in Deutschland kennen Letztere. Sahnige Curries. Chicken Tikka. Naan. Bis vor wenigen Jahren existierte als einzige exzellente Ausnahme das Saravanaa Bhavan in Frankfurt. Inzwischen haben weitere Ableger in Köln, München und Hamburg aufgemacht. Das kann man der Speisekarte entnehmen.

Was ist an diesem Restaurant so besonders?

Insgesamt gibt es über 100 Vertretungen der Restaurantkette weltweit. Fast 80 davon außerhalb Indiens. Meist dort, wo indische Diaspora lebt. Vielleicht ist sie auch der Grund dafür, dass nun am Potsdamer Platz, direkt neben dem Ritz-Carlton, ein Saravanaa Bhavan existiert. In den letzten fünf Jahren hat sich die indische Bevölkerung in Berlin verdreifacht. Beim Eintreten fällt einem sofort auf: Hier finden vor allem Menschen aus Südasien ein Stück Zuhause. Die Expat-Community weiß den Heimatgeschmack zu schätzen. Jede Altersgruppe und jede Gesellschaftsschicht ist vertreten. IT-Experten, deutsch-indische Pärchen, Businessleute, Familien. Sie machen Selfies im Restaurant, als befänden sie sich auf einer Sightseeingtour. Alle wirken beglückt und unterhalten sich mit den Kellnerinnen über ihre Verbindung zu Indien.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsche Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Aber was unterscheidet das Saravanaa Bhavan von so vielen anderen indischen Lokalen? Zunächst einmal ist da der Wiedererkennungsfaktor, wie bei allen großen Restaurantketten. Das Sambar, eine scharfe Linsen-Gemüse-Suppe, die zu vielen Gerichten gereicht wird, schmeckt in allen Ablegern auf der Welt gleich gut – ob nun in New York, Dubai, Paris oder Chennai.

Wer es etwas leichter mag, sollte Idlis bestellen

Hinzu kommt die Individualität. Wo sonst bekommt man, sollte man nicht gerade in Südindien leben, einen anständigen Paper Masala Dosa? Das sind riesige, Crêpe-artige Rollen aus dünnem gebratenem Reismehl, gefüllt mit einer würzigen Kartoffelspeise. Als Beilage werden stets das bereits erwähnte Sambar und außerdem verschiedene Chutneys serviert, bei denen jeweils Tomate, Kokosnuss oder Koriander die Hauptzutat ist. Man reißt ein Stück vom Dosa ab und tunkt es in eine der Soßen und isst dann schnell, solange alles noch heiß und knusprig ist. Auch zu empfehlen: das Uttapam. Es ähnelt einem Omelette aus Zwiebeln, Tomaten, Gewürzen und Reismehl statt Eiern. Dazu trinken muss man natürlich einen South Indian Coffee.

Wer es etwas leichter mag, sollte Idlis bestellen: Küchlein aus fermentiertem, gedämpftem Reis mit den üblichen Beilagen. Alle Gerichte werden einem auf Edelstahltellern gebracht, wie das in indischen Restaurants üblich ist. Und zwar – das ist ein weiterer Pluspunkt der erfolgreichen Restaurantkette – binnen weniger Minuten. Kaum hat man bestellt, schon steht das Essen vor einem. Man könnte behaupten: Indian Fast Food.

Siegeszug der vegetarischen Restaurantkette

Wer jetzt noch ein Argument braucht, um sich ins Saravanaa Bhavan zu begeben: Eine besonders deftige Zutat ist die Geschichte seines Gründers. P. Rajagopal stammte aus einfachen Verhältnissen. Er wuchs auf in Tamil Nadu. In dessen Hauptstadt Chennai finden sich heute Dutzende Saravanaa Bhavans. Rajagopal war aber nicht nur ein tüchtiger Geschäftsmann. Er galt als streng gläubig und er interessierte sich in einem krankhaften Ausmaße für die Frauen seiner Angestellten. Als eine von ihnen sich weigerte, ihn zum Mann zu nehmen – sie war bereits verheiratet –, setzte er ihre Familie unter Druck, bedrohte sie und ließ schließlich ihren Mann ermorden.

Rajagopal wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er starb 2019 an einem Herzinfarkt. Saravanaa Bhavan litt unter der negativen PR. Besonders in Indien, wo die Geschichte Schlagzeilen machte, blieb die Kundschaft fern. Aber davon hat man sich inzwischen erholt. Und so setzt sich der Siegeszug der vegetarischen Restaurantkette fort. Jetzt auch in Berlin.

Christopher Kloeble lebt als Schriftsteller in Berlin und Neu-Delhi. Sein aktueller Roman heißt „Das Museum der Welt“.

Saravanaa Bhavan, Potsdamer Platz 5, 10785 Berlin, täglich 11-22.30 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.