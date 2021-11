Berlin - Ganz sicher hatte sie keine Lust auf die Rolle, die der deutsche Industrie-Kapitalismus damals– als er gerade noch so lala im Saft stand und sie loslegte, um 1990 – den deutschen Frauen zugeteilt hatte. Nämlich als Chefkonsumentin des Haushalts und bestes Stück des Gatten durchs Leben zu tapsen, ein Mercedes oder Audi auf zwei möglichst hohen Hacken.

Denn erstens waren Angela Dorothea Merkels Beine eher etwas für Hosen, das konnte sie als geborene Realistin ganz ohne Delle im Selbstbewusstsein zugeben. Zweitens hatte eine wie sie Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel, Helmut Kohl in Sachen Finanzen Mores zu lehren. Oder Gerhard Schröder vom hohen Ross der Misogynie runterzuholen. Oder Wladimir Wladimirowitsch Putin daran zu erinnern, was er doch eigentlich wirklich will als Großmeister des Politschachs.

Stellen wir uns Angela Merkel also als die coole Frau vor, die sie ohne Zweifel ist. In Herlinde Koelbls eben bei Taschen erschienenem Porträtband sagt sie am 7. Januar 2009, als sie bereits Bundeskanzlerin war: „Ich lasse mich nicht in unnötige Kämpfe verwickeln. Und manchmal sehe ich etwas als nicht so wichtig an wie manch andere.“ Mode zum Beispiel. Für Stil allerdings − also die Herstellung eines funktional-attraktiven und möglichst kohärenten Selbstbilds − hatte Frau Merkel ein Händchen. Das belegt Koelbls Buch ein für allemal, vom Billie-Eilish-Blick der jungen Merkel über ihr wunderbar linkslastiges Lächeln bis hin zur Dokumentation der Evolution des Merkelschen Looks über drei Dekaden hinweg.

Blättert man durch das Buch, sieht es ganz so aus, als hätte Angela Merkel zu Anfang ihrer Politkarriere, also in den frühen Neunzigern, in Sachen Kleidung das getan, was ihr als Physikerin nur vernünftig erschien: Erst mal die Ausgangslage checken. Dann eine Formel schreiben, die für diesen speziellen Fall funktionieren könnte. Und danach experimentieren, evaluieren und nur das behalten, was sich bewährt hat. A walk in the park.

Oder wie sie selbst es 1997 in einem der ebenfalls im Buch versammelten Gespräche mit Herlinde Koelbl formuliert hat, sie war damals Umweltministerin, noch in Bonn: „In modischen Stilfragen hatte ich vielleicht einen etwas mühseligen Werdegang, aber dazu stehe ich. Denn jeder merkt, wenn ich nicht ich selber bin.“ Authentizität also, Ehrlichkeit bis ins Mark. Geschummelt wird nicht.

Könnte es sein, dass Ehrlichkeit bei Äußerlichkeiten überschätzt wird von den Deutschen, und sie sich damit permanent heillos überfordern? Das fragen sich Franzosen, Italiener und Angelsachsen seit dem 18. Jahrhundert, und ziehen ihre Schlüsse daraus. Aber sei's drum, wichtig für unseren Zusammenhang ist: Als selbstgewisse Frau wie als Ostdeutsche hatte Angela Merkel nie Scheu davor, sich zu verändern. Also ins Risiko zu gehen. Mal sind ihre Stirnfransen stumpf linear, mal gerundet, mal fedrig schräg geschnitten. Die Traumkundin eines jeden Friseurs.

Herlinde Koelbl/TASCHEN 2021 Boyfriend-Cardigan und Billie-Eilish-Blick: die 37-jährige Angela Merkel in Bonn, Oktober 1991.

Um 2006 geriet die Sache kurz aus dem Gleichgewicht: Ein dicker, harter Lidstrich lässt Angela Merkel älter aussehen als sie war, ebenso wie der aufgeplusterte Haarhelm. Alte Regel: Wer von Natur aus schwere Wangen hat, muss die Haarkontur auf Ohrenhöhe schmal halten, sonst droht Balloneffekt. Aber siehe da, im Folgeporträt von 2008 läuft die Haarkontur hinten konisch zu und der Lidstrich ist smudged, also elegant verwischt. Perfekt.

Die Signaturjacken der Kanzlerin (nein, es sind definitiv keine „Blazer“) tragen erst diskrete Herrenmuster wie Glencheck oder Nadelstreifen und schwenken später auf Unis um. Sie kommen mal von Anna von Griesheim in Berlin und mal von Bettina Schoenbach in Hamburg, und natürlich sind sie maßgeschneidert. Mal haben sie zwei, mal drei und mal vier Knöpfe, mal ein Revers und mal keines. In ihnen steckt die übermaskuline Selbstkasteiung der gesamtdeutschen Nachkriegspolitik, aber auch etwas vom Spirit jener FBI-Agentin Clarice Starling, die 1991 in Jonathan Demmes Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ auszog, um sich in einer Männerwelt zu behaupten. Und die schließlich einen Serienkiller unschädlich machte, der seine weiblichen Opfer in einem Erdloch hielt, um sie zu häuten. (Tiefenpsychologisch gesehen nicht das schlechteste Märchenbild für eine Politikerin, die in und mit der CDU Karriere machen möchte, damals wie heute.)

Was immer wiederkehrt auf Koelbls Porträts, sind die Halsketten aus Idar-Oberstein, Merkels Antwort auf die italienischen oder französischen Krawatten der Herren, mit denen sie laufend zu tun hatte. Die Ketten sind aus oft einheimischen Mineralien, aus Opal, Onyx, Bergkristall oder Karneol; aber, auch das fällt auf, es sind nie jene klassischen Perlencolliers, mithilfe derer US-Politikerinnen noch heute am Altar von Jackie Kennedy Dienst tun. Und schon gar nicht handelt es sich um auffallende Statement-Colliers, mit denen die Britin Theresa May es so tapfer versucht hat, aber scheiterte.

Zuletzt wurde das Merkel-Sakko länger, eine Kreuzung aus historischer Uniformjacke und Klinikchef-Laborkittel. Das erscheint nur logisch, es passt zu Merkels Gewichtszunahme (sie selbst sagt im Buch, und man glaubt es ihr sofort, sie brauche einfach mehr Bewegung), zum robusteren Zeitgeist wie zur patientenhaften Grundzustand der Deutschen in der Pandemie. Herlinde Koelbls Fotos zeigen uns diese Jacken in Schwarz-Weiß, aber als News-Konsumenten wissen wir: Sie hatten und haben oft Farben, die Angela Merkel auf Politikergruppenfotos herausstechen lassen. Man sieht nur sie. Das ist ihre wie zufällige Rache.