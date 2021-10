Berlin - Fast eineinhalb Jahrhunderte schützte die rote Ziegelsteinmauer in Berlin-Mitte ein Gebäude, das alle Schrecklichkeiten der Welt gesehen hat: das älteste gerichtsmedizinische Institut in Deutschland in der Hannoverschen Straße, das Haus des Todes, wie es von vielen genannt wurde. Hierher kamen alle, ob prominent oder namenlos, deren Tod Rätsel aufgab. Jene, die in allen erdenklichen und unvorstellbaren Weisen gewaltsam ums Leben kamen – hier wurde ihr Tod aufgeklärt.

Als Kind, als Studentin, als Filmemacherin bin ich fast fünf Jahrzehnte entlang der langen Mauer, die noch deutlich die Einschlusslöcher des letzten Krieges zeigt, zur Charité gelaufen. Neugierige Blicke wehrte die Mauer ab. Trotzdem hatte ich das Gefühl – und das ging vielen DDR-Bürgern so –, den Klinikdirektor, der hier 30 Jahre lang Chef des Hauses war, zu kennen. Otto Prokop war berühmt. Ende der 50er-Jahre war er vom Westen in den Osten gekommen, gab aber seine österreichische Staatsbürgerschaft nie auf und besaß immer zwei Pässe. Für sein unbestechliches Gedächtnis, gepaart mit intellektuellem Charme, wurde er geliebt und gefürchtet. Er konnte Vorträge in Griechisch und Latein halten und führte unangefochten in Ost wie West die Gerichtsmedizin an der Charité zu Ansehen und Reputation.

Prokops Gang in die DDR war kein politisches Bekenntnis

2005 fing ich für die ARD einen Film über die medizinhistorischen Orte der Berliner Charité an. Die Gerichtsmedizin sollte eine zentrale Rolle spielen, sie war mein erster Anlaufpunkt. Aber ich kam zur Unzeit. Das Institut war soeben abgewickelt worden, wie es in den Wendeumbruchzeiten hieß. Der Entschluss, die zwei existierenden Universitätsinstitute in Berlin zusammenzulegen, war gegen das Traditionshaus in der Hannoverschen Straße gefallen.

Es war eine politische Entscheidung, das hörte man hinter vorgehaltener Hand. Und es war eine Entscheidung gegen den Geist Otto Prokops, der hier, fast zwanzig Jahre nach dessen Emeritierung, immer noch herrschte. Als er 1957 einen Ruf an die Humboldt-Universität zu Berlin erhielt, war er 35 Jahre alt. Das renommierte gerichtsmedizinische Institut suchte einen neuen Chef. Der junge Prokop, ein Österreicher, der sein vom Krieg unterbrochenes Studium in Bonn fortgesetzt hatte, interessierte sich schon früh für Rechtsmedizin – er promovierte „Über Mord mit Tierhaaren“. Sein Mentor Erich Hoffmann, der Entdecker des Syphilis-Erregers, riet ihm, die Chance zu ergreifen, an Deutschlands berühmtester Klinik, der Charité, zu arbeiten. Prokops Gang in die DDR war für ihn ein Karrieresprung, kein politisches Bekenntnis.

Auch nach der Emeritierung zog er jeden Tag den weißen Kittel an

Als ich anfange, im Institut zu recherchieren, ist Otto Prokop 84 Jahre alt. Sein Haus in der Hannoverschen Straße ist mitten im Umzug. Es gibt nur noch wenige Mitarbeiter und ich komme allen ungelegen. Trauerstimmung liegt über allem. Und Prokop? Muss mit ansehen, wie sein Lebenswerk auseinanderfällt. Auch nach seiner Emeritierung kam er jeden Tag mit akademischer Pünktlichkeit in sein altes Arbeitszimmer, zog seinen weißen Kittel an, schrieb Bücher, Fachartikel und Gutachten, führte eine umfangreiche Korrespondenz. Jetzt sind seine Besuche im Institut selten geworden.

Ich will ihn für meinen Film treffen, unbedingt. Aber Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Otto Prokop will keine Begegnungen mehr. Viele werden abgewiesen. Eine Sekretärin gibt mir wenig Anlass zur Hoffnung: Vielleicht mache er noch eine Ausnahme. Ich solle mich gedulden. Ich beginne meine Recherchen, lese alles, was ich bekommen kann, und tauche ein in die wechselvolle Geschichte des Instituts für gerichtliche Medizin, wie das Haus früher hieß. Dabei verfolgen mich die Bilder der Opfer von Gewaltverbrechen, der Verunglückten und Selbstmörder bis in den Schlaf. Am 1. März 1864 wurde das Haus „in öffentliche Benutzung genommen“. Gut ein Jahr dauerten die Bauarbeiten auf altem Totengrund, dem ehemaligen Charité-Friedhof, der im hinteren Bereich an den Dorotheenstädtischen Friedhof stößt.

Matthias Heyde Vom Körper zur Seele: Heute teilen sich zwei theologische Institute das frühere Gebäude der Charité-Gerichtsmedizin von 1864.

Ob seiner Modernität und seines hohen technischen Komforts, wie Belüftungs- und Kühlanlagen, mit Fahrstuhl, Telegraf und Fernsprechapparaten, war das Gebäude vorbildlich in ganz Europa. Neben der Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde beherbergte es das Leichenkommissariat, Zimmer für Richter und Zeugen, Räume für Physiker, ein chemisches Labor, eine Bibliothek, Arbeitszimmer für den Direktor und die Assistenten, ein Präparationszimmer und den Seziersaal. Das Kernstück aber war die Morgue – wie Leichenschauhäuser damals nach dem berühmten Vorbild in Paris europaweit hieß.

Hing „Leichenschauhaus geöffnet“ am Eingang, kamen die Besucher

Eine Eröffnungsfeier für das Gebäude gab es nicht. Was sollte auch gefeiert werden? Die Leichenwagen kamen zur hinteren Seite des Gebäudes und brachten, was der Moloch Berlin täglich ausspuckte. Im Mitteltrakt wurden die Namenlosen für die Öffentlichkeit ausgestellt. Zum Zwecke der „Recognition“, der Erkennung, wurden die unbekannten Leichen drei Tage mit ihrer Kleidung auf Platten geschnallt und in gekühlten Zellen hinter einer Glasfront aufgerichtet. Oft waren Schilder wie „Erhängt im Tiergarten“ oder „Am Cottbusser Ufer geborgen“ dabei. „Wie der Raubtierpavillon des Zoologischen Gartens“, so empfand der Reporter Egon Erwin Kisch 1926 den Schaugang. Die Besucher strömten herein, wenn an der Eingangstür das Schild „Leichenschauhaus geöffnet“ hing.

Als Otto Prokop hier 1957 Institutsdirektor wird, ist diese Zeit lange vorbei. 1930 schloss das Leichenschauhaus, die Besichtigungszellen wurden zu Büros umgebaut. Der schöne Mosaikfußboden des Besucherkorridors aber blieb erhalten. Er verbindet den Ost- und den Westflügel. Prokop muss hier zwischen Seziersaal, Büro und Laboren oft entlanggeeilt sein. Sein Tätigkeitsspektrum reichte von der Untersuchung forensischer Spuren bis zur Transfusions- und Transplantationsmedizin, Krebsforschung und Genetik. Sein besonderes Interesse galt der Blutgruppenforschung. Sie gehörte zum Kern seines wissenschaftlichen Wirkens, auf diesem Gebiet galt er als Nummer eins in Deutschland. Dabei ging er mitunter auch unkonventionelle Wege. Auf der Suche nach Antikörpern bürstete er sich Fremdblut in die Haut, injizierte es sich in die Lymphknoten – und war vom Ergebnis enttäuscht.

Im Schleim von Schnecken fand er seine „Protectine“

Dann aber fand er im Schleim von Schnecken, die er von Assistenten im Wald von Köpenick sammeln ließ, besondere antikörperähnliche Wirkstoffe. „Protectine“ nannte er sie. Damit lassen sich Blutgruppenmerkmale gezielt bestimmen. Für seine Entdeckung wurde er sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen. Prokop bekam ihn nicht, aber er entwickelte Testserien und verkaufte sie an westdeutsche Firmen. Die dringend benötigten Devisen kamen seinem Institut und der Charité zugute.

Irgendwann musste Prokop resignierend einen Forschungsrückstand von 20 Jahren gegenüber dem kapitalistischen Ausland eingestehen. Seiner Wissenschaft und dem Institut verpflichtet, blieb er dennoch in der DDR. An Abwerbeversuchen hatte es nicht gemangelt.

Wieder telefoniere ich mit Prokops Sekretärin und werde vertröstet. Vielleicht später.

Ich erreiche, dass man mir die nie öffentlich zugängliche Präparate-Sammlung des Instituts zeigt. Die Anfänge reichen ein Jahrhundert zurück. Ihr Bestand an Beispielen der forensischen Traumatologie war jahrzehntelang wichtig. Jeder Student, der eine medizinische Aus- oder Weiterbildung zum Gerichtsmediziner anstrebte, jeder angehende Jurist und Kriminologe musste sie auf dem Weg zum Hörsaal durchqueren. Hinter großen Glasscheiben alle nur denkbaren Beispiele von Gewaltanwendungen. Die Lernenden sollten sehen, wie Schussverletzungen aussehen, wie Strom- und Brandwunden, Organverätzungen, Tierfraßmerkmale. Wie bei stumpfer Gewalt Organe zerreißen oder Hiebe auf einen Schädel in mörderischer oder suizidaler Absicht zu erkennen sind. Hände, die Mordspuren aufweisen, Hände, die versuchen, Angriffe abzuwehren. Werkzeuge für einen Schwangerschaftsabbruch und die entsprechenden Verletzungen. Sogar ein Beispiel für das Aussehen von Jungfräulichkeit, die bis zur Jahrhundertwende noch von Rechtsmedizinern, falls nötig, zu bescheinigen war, kann besichtigt werden.

In einer Glasvitrine eine Fettwachsleiche, ohne Kopf, ohne Hände und Füße. Durch langes Liegen in kaltem Wasser und mangelnden Sauerstoff verwandelt sich Körpergewebe in eine grauweiße, pasteartige Masse und härtet den Körper zu einer sogenannten Fettwachsleiche aus. So einprägsam, dass ich mich später sofort erinnerte, als Professor Michael Tsokos, der neue Chef der vereinten Rechtsmedizin, glaubte, in dieser Fettwachsleiche den Torso Rosa Luxemburgs erkannt zu haben. Aber dazu später. Wer Prokop kannte, attestierte ihm einen außerordentlichen Forscherdrang und Ideenreichtum. Aber man konstatierte auch, dass er ruhelos war und jedes Maß verlor, wenn es um die Arbeit ging. Er war auf dem Gebiet der gerichtlichen Medizin eine internationale Koryphäe, ein Meister der forensischen Spurensuche. In Tausenden Gutachten analysierte er Todesursachen und blickte dabei in die dunklen Tiefen menschlichen Handelns. Sein Credo: Wir brauchen gut dokumentierte Befunde vom Tatort, nüchterne Beobachtungen des Leichnams und sorgfältig ermittelte Laborergebnisse. Er sagte: „Unser Fach entscheidet über Schicksale. Ein Sachverständiger, der in einem entscheidenden Fall zum Gericht geht und die Nacht davor schlafen kann, scheidet menschlich schon aus.“

Ich frage im Sekretariat wieder nach. Kommt Professor Prokop? Wird er mich empfangen? Nein, leider, Sie müssen sich gedulden.

1896 liegt der Flugpionier Otto Lilienthal auf dem Seziertisch

Im Keller des Instituts war das Archiv: in mächtigen Regalen dicke Folianten, die Hauptbücher, in denen seit Eröffnung des Hauses jeder hier untersuchte Todesfall eingetragen wurde. Für jedes Jahr ein Buch. In vorgesehenen Spalten wurden in den Archivbänden die Personalien, soweit vorhanden, der Beruf, das Einlieferungsdatum, die Todesursache und der Abgang zum Friedhof notiert. Jeder unbekannte Tote, jede berühmte Persönlichkeit, die in dieses Haus gebracht wurden, alle erfuhren Gleichbehandlung – mit fortlaufender Nummerierung. Trotz dieser nüchternen Eintragungen erzählen die Angaben auch die Zeitgeschichte Berlins.

Während des Baubooms der vorletzten Jahrhundertwende stürzten Wohnhäuser ein, Gerüste brachen zusammen. Die Technisierung schritt voran, Flugzeuge stürzten ab, Züge entgleisten, Dampfkessel explodierten. Verkehrsunfälle nahmen zu. Die Archivbücher verzeichnen das. Es waren unruhige Zeiten in Berlin und immer gab es Opfer: Erdrückte bei großen Aufläufen, Erschossene auf Demonstrationen, Exekutierte rivalisierender Banden. Dazu die am Leben Verzweifelten: bankrotte Geschäftsleute, hoffnungslose Alte, nicht mehr Weiterwissende, ungewollt Schwangere.

Endlose Namenskolonnen füllen die Bücher, darunter Menschen, die nicht mehr zu identifizieren waren, die nur Nummern tragen – und jene, deren Namen bis heute jeder kennt. Otto Lilienthal zum Beispiel, der Flugpionier, der hier am 10. August 1896 tot auf dem Seziertisch liegt. Mit einem selbst entwickelten Flugapparat stürzte er am Gollenberg im Mecklenburgischen aus 15 Meter Höhe zu Boden. Beim Güterwagentransport nach Berlin ist Lilienthal schon nicht mehr bei Bewusstsein. Seine Rückenmarksverletzungen überlebt er nicht. „Wirbelbruch“ steht unter der Eintragung Nr. 801.

Im Archivbuch von 1919 wird am 16. Januar eine männliche Leiche registriert: „Liebknecht, Karl, Rechtsanwalt, Dr.- 13.8.1871 Leipzig, Kurfürstendamm, Rettungsstelle, erschossen.“ Die beiden Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, werden in den späten Abendstunden von einem Freikorps ermordet. Als unbekannte Leiche wird Liebknecht bei einer Rettungsstelle abgegeben. Die Gerichtsmedizin stellt tödliche Schüsse in den Rücken und Kolbenschläge auf den Kopf fest. Die offizielle Verlautbarung: auf der Flucht erschossen.

Archiv Institut für Rechtsmedizin der Charité Der Sektionssaal Mitte des 20. Jahrhunderts: emaillierte Seziertische und eine Waage für entnommene Organe.

Rosa Luxemburgs Leiche, hier in einer Vitrine ausgestellt?

Rosa Luxemburg soll im Wagen vor dem Eden-Hotel von einer Menschenmenge umlagert, getötet und entführt worden sein. Vier Monate später, am 31. Mai, wird Luxemburgs Leiche aus dem Landwehrkanal geborgen. Auch sie wird in die Hannoversche Straße gebracht, obduziert und später identifiziert. Die Wahrheit kommt ans Licht: Wie Liebknecht hat sie Verletzungen durch Kolbenschläge, den Tod bewirkte ein gezielt aufgesetzter Kopfschuss. Im Juni 1919 wird sie, wie zuvor schon Karl Liebknecht, unter großer öffentlicher Anteilnahme auf dem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde beigesetzt.

2007 wird Michael Tsokos der neue Chef der vereinten Gerichtsmedizin. Er findet im Keller der schon geschlossenen Gerichtsmedizin die abgeräumten Exponate der Präparate-Sammlung und stößt auf die bis dato unbekannte Fettwachsleiche. Nach verschiedenen Abgleichungen äußert Tsokos einen spektakulären Verdacht: Bei der etwa 90 Jahre alten Wasserleiche könnte es sich um Rosa Luxemburg handeln. Das Medienecho ist riesig. Jahrzehntelang soll die Führerin und Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands nicht wie angenommen auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde, sondern unbemerkt hier, hinter Glas, im gerichtsmedizinischen Institut, gelegen haben? Das Archivbuch von 1919, in dem Karl Liebknecht unter Nummer 162 und Rosa Luxemburg unter Nummer 1480 geführt werden, war der DDR eine Kostbarkeit. Es wurde Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR und engen Kampfgefährten der beiden Ermordeten, zum Geschenk gemacht. Nach der Wende erhielt es die Charité zurück.

Die Rechtsmediziner der Hannoverschen Straße können diesen Verdacht nicht auf sich sitzen lassen. Vor allem Professor Volker Schneider nicht, der letzte Direktor am Institut. Es kommt zum Expertenstreit. Die alten Sektionsprotokolle werden hervorgeholt und angezweifelt. Unterstellungen, die renommierten Gerichtsmediziner Fritz Strassmann und Paul Fraenkel hätten damals die Obduktionsbefunde absichtlich, vielleicht sogar gezwungenermaßen gefälscht, stehen im Raum. Es gibt CT-Untersuchungen, Altersbestimmungen, Größenvergleiche, Mutmaßungen über das Hüftleiden Rosa Luxemburgs und vieles mehr. Es geht um Spekulationen, Verdrehungen, Falschaussagen. Die Presse berichtet.

Michael Tsokos und sein Sensationsfund sind in aller Munde Er wendet sich an die Öffentlichkeit, sucht für einen DNA-Abgleich nach persönlichen Gegenständen der Revolutionärin. Es gelingt ihm nicht. Auch das Grab auf dem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde ist schon lange leer. Gleich nach dem Reichstagsbrand 1933 begannen die Übergriffe und Schändungen der Grabanlage, die Mies van der Rohe geschaffen hatte. 1935 wurde das Denkmal bis auf die Fundamente abgerissen, die Gräber eingeebnet. Die Leichen verschwanden. Michael Tsokos konnte seine Entdeckung nicht beweisen. Die Sensation blieb aus. Die vermeintliche Rosa Luxemburg wurde wieder eine unbekannte Tote und anonym in einem Grab in Tempelhof beigesetzt. Den Rechtsmediziner Tsokos aber kennt seitdem jeder.

Am aus der Spree gefischten Weidenkorb klebt Menschenblut

Auch Prokop liebte die Öffentlichkeit. Er trat im DDR-Fernsehen auf, seine Sonntagsvorlesungen an der Charité waren legendär. Oft ging es um Themen wie Paramedizin, Okkultismus und Aberglaube, gegen die Prokop einen erbitterten Kampf führte. Sein Atlas der gerichtlichen Medizin ist noch heute berühmt und seit seiner ersten Ausgabe 1963 noch drei Mal verlegt worden. Unter dem Motto „Nihil novi sub sole“ – es gibt nichts Neues unter der Sonne – zeigt die gigantische Sammlung Aufnahmen von Verstorbenen, Ereignisorten und Tatwerkzeugen. Eine für Laien äußerst grausige Bebilderung der Arten des Todes.

Dagegen erscheinen die nüchternen Eintragungen in den Archivbüchern des Instituts nach dem Ersten Weltkrieg geradezu schonend. Politische Morde und Attentate nehmen in den 1920er-Jahren zu. Reichsaußenminister Walther Rathenau, bösartiger antisemitischer Hetze ausgesetzt und als „Erfüllungspolitiker“ der Weimarer Republik verunglimpft, wird am 24. Juni 1922 Opfer rechtsgerichteter Attentäter. Auf dem Weg zum Auswärtigen Amt wird er in seinem offenen Dienstwagen aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Maschinenpistole beschossen. „Zur Sicherheit“ werfen die Mörder noch eine explodierende Handgranate. In der Hannoverschen Straße wird der tote Politiker im Archivbuch 1922 unter der Nummer 1016 registriert und es wird nüchtern festgestellt, dass fünf Kugeln Hals und Rücken trafen, die Verletzungen eines Lungenflügels und der Wirbelsäule zum Tod führten.

Neben Tötungen aus Eifersucht und Habgier füllen Morde aus sexuellen, sadistischen Motiven die Bücher. 1904, gleich zu Beginn des neuen Jahrhunderts, ist in der Stadt ein Fall in aller Munde. Ein kleines Mädchen, Lucie Berlin, begegnet in einem Treppenhaus der übel beleumundeten Ackerstraße ihrem Mörder. Tage nach ihrem Verschwinden werden Kinderleichenteile aus der Spree gefischt. Die Gerichtsmediziner können sie identifizieren. Anhand des Mageninhalts gelingt es, den ungefähren Todeszeitpunkt festzustellen, und auch, dass das Kind nach seiner Vergewaltigung erstickt und dann zerstückelt wurde. Ein Weidenkorb, der in der Wohnung eines verdächtigen Nachbarn vermisst wird, bringt die entscheidende Wende. Er wird aus der Spree geborgen, an ihm klebt Blut. Erstmals in der Kriminalgeschichte Berlins kommt im gerichtsmedizinischen Institut mit dem Uhlenhuth-Test ein neues Verfahren zum Einsatz – es kann Menschenblut von Tierblut unterscheiden, alle Zeitungen berichten.

Privatarchiv Otto Prokop Blut war sein Thema: Prokop und eine Mitarbeiterin 1962 im serologischen Labor.





Als das Kind zur Beerdigung gebracht werden soll, versammeln sich an die 1000 Menschen vor dem Institut in der Hannoverschen Straße. Das entscheidende Indiz, Menschenblut, kam von den gerichtsmedizinischen Sachverständigen des Hauses. Ein Sieg der modernen Wissenschaft. Bei meinen Recherchen nach einem Foto der kleinen Lucie Berlin bin ich in der Polizeihistorischen Sammlung am Platz der Luftbrücke. Hier gibt es ein großes, schweres Buch, darin frühe Fotografien von „Straftaten und Unglücksfällen zwischen 1896 und 1908“. Ich finde Lucies Porträt: ein blondes, pausbäckiges Mädchen, das mit erstauntem Blick in die Kamera schaut. Ich sehe Tatortbilder anderer Mordopfer. Kleine Mädchen, vergewaltigt, gefunden auf Wiesen, in Gebüschen, in Scheunen. Der Polizeifotograf ist geschult, Tatortfotografie gehört schon ins kriminaltechnische Repertoire. Die Bilder der geschändeten Leiber, die Schürzchen, Rüschen und Schleifchen an der Kleidung der Mädchen werde ich nie vergessen.

Am Abend davor nimmt Martha Liebermann eine Überdosis

Kontinuierlich mehren sich seit den 30er-Jahren die Opfer des Naziterrors. Politisch Missliebige werden in den Kellern des Untersuchungsgefängnisses Moabit und im Polizeigefängnis Alexanderplatz gefoltert und dann erschlagen. Die Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße liefert Leichen in die Hannoversche Straße. Ganze Gruppen Hingerichteter kommen aus der Strafanstalt Plötzensee.

Dann die ersten Bombenopfer, und immer größer wird die Zahl der Selbstmorde unter der jüdischen Bevölkerung. Der Schriftsteller Jochen Klepper vergiftet sich zusammen mit seiner jüdischen Frau und ihrer Tochter im Dezember 1942 mit Stadtgas, um der Deportation seiner Familie zu entgehen. Wenig später auch Martha Liebermann, die 85-jährige jüdische Witwe des berühmten Malers Max Liebermann: Nach vergeblichen Versuchen, in die Schweiz oder nach Schweden zu gelangen, nimmt sie sich am Abend vor ihrem Transport in das KZ Theresienstadt mit einer Überdosis Schlafmittel das Leben.

Über 4000 Tote zählen die Archivbücher jetzt jedes Jahr. Der letzte Tote wird 1945 am 23. April erfasst. Danach bleibt die Seite leer. Der Tod des Todes? Nein. Die bislang immer funktionierende Registratur kann die Toten in den Endkämpfen von Berlin nur nicht mehr fassen. Ab Juni ist dieser Zustand vorbei, schon ein Jahr später kommen wieder über 4000 Tote in die Hannoversche Straße.

Nun bestimmen Nachkriegskriminalität und Nachkriegselend die Stadt. Mit der Teilung Berlins und der Gründung der DDR befindet sich das gerichtsmedizinische Institut in der Hannoverschen Straße im Ostteil der Stadt. Die Toten in der Hannoverschen Straße werden weiter in Jahrbüchern registriert und die Ursache ihres Ablebens wird dort vermerkt.

Von den Mauertoten wurden 75 unter Prokops Leitung obduziert

Das galt auch für die Maueropfer. Von den über 100 Menschen, die auf der Flucht von Ost- nach West-Berlin von DDR-Grenztruppen erschossen wurden, kamen 75 in das gerichtsmedizinische Institut der Charité und wurden unter Otto Prokops Leitung obduziert. Einer war Peter Fechter, der am 17. August 1962 im Mauerstreifen vor aller Augen gestorben war. Prokop diagnostizierte einen Beckendurchschuss, wobei die Kugel eine Arterie und eine Vene durchschlagen hatte. Peter Fechter war verblutet. Das Ministerium für Staatssicherheit versuchte, die wahren Umstände des Vorfalls zu vertuschen. Die Obduktionsbefunde kamen unter Verschluss.

Nach der Wende tauchten sie in den Archiven der Staatssicherheit wieder auf und wurden in der juristischen Aufarbeitung der Mauerschützenprozesse genauestens untersucht. Der Verdacht von Gefälligkeitsgutachten wurde nicht bestätigt. Alle waren von nüchterner Sachlichkeit und fachlich korrekt. Aber es gab andere Anschuldigungen, denen sich Prokop nach dem Zusammenbruch der DDR ausgesetzt sah. Sie reichten vom Vorwurf falscher Vaterschaftsgutachten, um Parteigenossen vor Konsequenzen zu schützen, bis zu Behauptungen, sein Institut hätte sich des Organhandels schuldig gemacht. Eine Senatskommission klärte alles als unwahr auf. Auch der Vorwurf, Prokop habe mit seiner herausragenden Arbeit das Prestige der DDR erhöht, stand nach der Wiedervereinigung im Raum: schuldig durch Staatsnähe.

Otto Prokop traf das persönlich schwer. Ein ganzes Leben hatte er auf seiner Unparteilichkeit bestanden, war nicht in die Partei eingetreten. Nie waren seine Gutachten anzuzweifeln. Immer sah er sich nur der Wissenschaft verpflichtet. Gleichwohl nahm er hohe Auszeichnungen und Ehrengeschenke an, ließ sich von der Staatssicherheit hofieren. Und wurde gleichzeitig von ihr bespitzelt: Sein Fahrer berichtete der Stasi über alle Kontakte und Gespräche, die Prokop im Westen pflegte. Als weltberühmter Wissenschaftler sah Prokop sich ins Abseits gestellt. Das machte ihn bitter.

Nein, Professor Prokop wird in nächster Zeit nicht ins Institut kommen, vertröstet mich die freundliche Sekretärin. Er laboriert an einer Grippe.

„Morgen kommt der Herr Professor. Ich habe Sie avisiert“

Als ich endlich alle Drehgenehmigungen zusammen habe und alle Befürchtungen zerstreut sind, dass ich mit meinem Film den alten Streit um die Schließung des Hauses wiederbeleben könnte, ist das Haus so gut wie leer. Für meine Dreharbeiten erweist sich das letztlich als ideal. Endlich darf ich hinter die noch immer original erhaltenen Eisentüren, die in Räume führen, zu denen ich sonst vielleicht nie Zugang bekommen hätte. Zu den Kühlschränken, in denen die Toten bis zur Sektion aufbewahrt wurden, noch immer an alter Stelle, nun aus nicht rostendem Stahl. Zum weiß gekachelten Leichentransportgang, zum Seziersaal und zu den Laboren. Im großen, hellen Sektionsraum glänzen vier blank geputzte Edelstahltische. Wir finden ein paar zurückgebliebene Utensilien – ein Skalpell, zwei Messer, eine Pinzette und einen Messbecher für Körperflüssigkeiten.

Die Sekretärin lächelt mich bei meiner nun schon routinemäßigen Nachfrage an. Jetzt klappt es: „Morgen kommt der Herr Professor. Ich habe Sie avisiert. Er wird Sie empfangen.“ Auf dem Weg ins Institut bin ich nun doch etwas aufgeregt. Ich muss an das Werk denken, das er geschaffen hat: 60 Bücher, darunter Standardwerke der Gerichtsmedizin, 650 wissenschaftliche Beiträge und Publikationen, seine vielen Habilitanden und seine Auszeichnungen – Ehrendoktorwürden, Staatsorden, internationale Preise, Ehrenzeichen. Sie alle hat er entgegengenommen und dann doch befunden: „Was kommt bei all den Orden und Belobigungen heraus? Neid, Missgunst, Eifersucht und Hass.“

Archiv Institut für Rechtsmedizin der Charité Bis 1931 wurden im Charité-Leichenschauhaus unbekannte Tote zur Identifikation ausgestellt.

Dann bin ich da und werde vorgelassen. Im unteren Geschoss des Westflügels, in seinem alten Arbeitszimmer, kommt mir ein Mann mit einem weißen Haarkranz entgegen, viel kleiner und durchscheinender, als ich ihn in Erinnerung habe. Professor Otto Prokop. Ein leeres Zimmer. Leere Bücherregale. Am Fenster sein Schreibtisch, daneben ein Stuhl und eine Leiter. Daran hängen sein Mantel und ein Leinenbeutel. Er bittet mich, Platz zu nehmen. Ich erzähle, was ich mit meinem Film über die Charité, über das gerichtsmedizinische Institut vorhabe, aber ich komme nicht weit. Prokop holt ein Briefmarkenalbum und zeigt es mir. Ich bin irritiert, will aber nicht unhöflich sein und werfe einen Blick hinein. Prokop fängt an, mir die Besonderheiten der Marken zu erklären, und ich beginne zu ahnen, dass er mich verwechselt. Später erfahre ich von der Leidenschaft des Professors für Philatelie. Offensichtlich hielt er mich für einen möglichen Käufer des Albums.

Prokop wies der BRD-Koryphäe grobe Unkenntnis nach

Ich versuche, wieder auf meinen Film zurückzukommen. Nun ist Prokop irritiert, schaut mich hilflos, ja fast orientierungslos an, und ich begreife, dass ich zu spät gekommen bin. Hier zahlt ein großer Wissenschaftler, ein überragender Arzt, seinen Tribut an die Zeit. Schon will ich mich höflich verabschieden, als sein einst brillantes Gedächtnis, sein untrügliches Erinnerungsvermögen, noch einmal unverhofft aufleuchtet. Ohne Übergang beginnt er, mir von einem seiner spektakulärsten Fälle als Gerichtsmediziner zu erzählen.

Auch wenn ich später viele Details recherchieren muss, ich erliege – wie so viele vor mir – Otto Prokops Charisma. Ich höre gebannt zu, als er die Geschichte erzählt, wie ein lebenslänglich Verurteilter, der schon 14 Jahre im Zuchthaus verbüßt hatte, durch sein Gutachten freikam. 1967 war Prokop schon zehn Jahre Chef der Gerichtlichen Medizin der Charité und als brillanter Forensiker und Gutachter bekannt, als er vom Verteidiger eines bereits Verurteilten gebeten wurde, ein Gutachten für die Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens anzufertigen. Prokop reizte dieser Fall, der schon vor 16 Jahren geschehen war und in dem alle Indizien für die Schuld des Inhaftierten sprachen. Ihm war egal, dass das Verfahren in Offenburg, in der Bundesrepublik, stattfinden sollte. Er nahm an. Hans Hetzel, so der Name des Verurteilten, soll 1953 eine junge Anhalterin vergewaltigt, erdrosselt und anschließend nackt neben eine Straße geworfen haben. Hetzel beteuerte, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen sei und dass die junge Frau dabei plötzlich zu atmen aufgehört habe. Nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen habe er sie in Panik unter einem Gebüsch versteckt und sich aus Angst erst Tage nach dem Leichenfund bei der Polizei gemeldet.

Die Protokolle der Leichenöffnung und die angefertigten Fotos der Toten wurden dem angesehenen Münsteraner Ordinarius für Gerichtliche Medizin, Professor Albert Ponsold, vorgelegt, sie waren Grundlage für sein Gutachten. Er deutete die Male am Hals der Toten als Strangulationszeichen. Da Hetzel von Beruf Metzger war, soll er einen Kälberstrick benutzt haben. Hans Hetzel wurde verurteilt und kam in Haft. Prokop grub sich durch Protokolle, Berichte, alte Krankenakten, sah die Tatortfotos – und fand Ungereimtheiten. Er kannte sich mit Strangulationszeichen aus, die einseitigen Male am Hals der Getöteten passten nicht in das gängige Bild und schon gar nicht zu einer Strangulation mit einem angeblich rechtsgedrehten Kälberstrick. „Die Bindehautunterblutungen am Hals der Toten waren wichtig und entscheidend im Prozess. Woher stammten sie? Ich habe es herausgefunden.“

Das Gericht erkannte an, dass Prokops „Sachkunde auf Grund seiner Spezialuntersuchungen der des Sachverständigen Prof. Ponsold überlegen ist“. Das weiß Prokop noch immer auswendig. Der Abdruck auf dem Hals der Toten war beim Ablegen auf eine feuchte Astgabel oder beim Abtransport entstanden. Auch in anderen Sachverhalten konnte er der Gegenseite grobe anatomische Unkenntnis nachweisen, die zu kardinalen Fehlbeurteilungen führten. „Grotesk, was sich da zusammengereimt wurde.“ Prokop schüttelt den Kopf. Ihn interessierten auch Umstände, die nichts mit dem Mord- und Sexualdelikt zu tun hatten. So wurden die Feststellungen, dass die Frau an einem Herzleiden litt und gerade eine unvollkommene Abtreibung hinter sich hatte, nicht berücksichtigt. Sie aber waren ein deutlicher Hinweis, dass der orgiastische Sex eine Lungenembolie und einen Herzstillstand ausgelöst hatte. Prokop konnte beweisen, dass Ponsolds Gutachten oberflächlich und falsch war. Das Offenburger Landgericht sprach Hans Hetzel frei.

Privatarchiv Otto Prokop Frei zugänglich: Otto Prokop bei einer seiner Sonntagsvorlesungen am Institut, 1986.

Ich höre atemlos zu. Was Prokop nicht erzählt, wurde damals zum Politikum: Ein Gutachten aus dem Osten konnte dem Papst der westdeutschen Gerichtsmedizin, Professor Ponsold, schwere Fehler nachweisen. Mit der Freilassung Hans Hetzels wurde zugleich einer der größten Justizirrtümer der Bundesrepublik aufgedeckt. Damit machte Otto Prokop Furore, im Osten wie im Westen. Der Fall machte ihn schlagartig bekannt.

Der Fall ist erzählt. Ich sehe, wie dieser Mann, der gerade noch vor Leidenschaft und Empathie glühte, erlischt. Gerade habe ich einen der ganz Großen seines Fachs erlebt. Habe eine Ahnung davon bekommen, welche Genauigkeit, gedankliche Schärfe und Logik Otto Prokop einst auszeichneten. Die Erinnerung daran berührt mich bis heute. Kurz nach unserer Begegnung verließ der Professor seine alte Wirkungsstätte. Drei Jahre später starb er. Das Grab Otto Prokops befindet sich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof mit Blick auf sein altes Institut. Am 29. September hat sich sein Geburtstag zum 100. Mal gejährt.

In den Westflügel des alten Totenhauses zog das Institut für Islamische Theologie der Humboldt- Universität ein, in den Ostflügel das Institut für Katholische Theologie. Die Mauer mit den Einschusslöchern aus dem Krieg steht nur noch teilweise da.

Gabriele Schwartzkopff wurde 1950 im sächsischen Radeberg geboren. Nach dem Abitur in Berlin absolvierte sie ein Regiestudium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg. 1986 zog sie nach Hamburg und arbeitet seither als freie Autorin und Regisseurin von Kulturdokumentationen. Ihre 45-Minuten-Doku „Die Charité – Geschichten auf Leben und Tod“ (2006) lief in der RBB-Reihe „Geheimnisvolle Orte“ und ist zu streamen auf: https://www.fernsehserien.de/geheimnisvolle-orte/folgen/20-die-charite-geschichten-auf-leben-und-tod-384059

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.