Berlin - Was erwartet man sich von einem südamerikanischen Restaurant? Klischees, Klischees, Klischees. Also herzliche Cumbia-Musik, kalte Margaritas, großes Durcheinander und ein lautes Stimmengewirr. Dass ein peruanisches Restaurant auch mal ernsthaft und ruhig – also klischeefrei – betrieben werden kann, beweist das Tupac in den Riemann Höfen im Bergmannkiez. Nicht nur, weil Berlin wohl architektonisch an keinem anderen Ort schöner ist, sondern auch, weil das Küchenpersonal im Tupac (der Name steht für Tupac Amaru, den letzten Inkakönig, der das Vorbild für eine revolutionäre Untergrundbewegung in Peru ist) den hungrigen Esser mit viel Kreativität und Feinsinn von den Vorzügen der peruanischen Küche überzeugen will. Und der Besucher, der auf der leider ein bisschen verwaisten Terrasse Platz nimmt, lernt schnell: Ja, die Peruaner können hier perfekte Ceviche (17 Euro, ohne viel störendes Gemüse) zubereiten.

Aber noch viel mehr, denn das Tupac sollte vor allem für seine geschmorten Schweinebauchfleischgerichte und für seine wirklich sehr spektakulären Fisch-Tacos besucht werden. Beginnen wir trotzdem mit unserem Lieblingsgericht: den „Tomates XXX“ (14 Euro). Die werden in einem großen Mörser an den Tisch gebracht. In der Kardamom-Gurken-Joghurtsoße schwimmen verschieden zubereitete Tomaten und ein paar krosse Seetang-Chips. Mal sind die Tomaten frisch gepflückt, mal eingelegt in Sherryessig und höllisch scharfe chinesische Chilis (in Peru leben viele Chinesen und vor allem Japaner, die die Andenküche geprägt haben). Das ist ein Gericht, das in Kombination mit einer Tequila-Whisky-Margarita das Potenzial für einen Michelin-Stern hat.

Zoe Spawton Volle Liebe zum Handwerk: Die Köche im Tupac sind wahre Künstler

Schade ist nur, dass das Tupac von so wenigen Kritikern und Essern bis jetzt gefunden wurde. Der Erstgast fragt sich wirklich, woran das liegt, denn die Preise für die aufwendig zubereiteten Gerichte sind wirklich in Ordnung und die Köche, die jeden Gang entspannt an den Tisch bringen, erzählen mit einer sanften Herzenswärme über ihre Gerichte. Meine Aufforderung an Sie lautet deshalb: Gehen Sie ins Tupac und bestellen Sie alle Vorspeisen. Sie können damit nicht nur die jungen Köche unterstützen, sondern machen sich danach auch beschwingt und ohne Völlegefühl auf den Heimweg.

Wenn Sie das Restaurant als Ort für ein Date auswählen, dann sollten Sie neben den Tomaten unbedingt auch die Fisch-Tacos (29 Euro) bestellen. Die werden nicht fertig gebastelt an den Tisch gebracht, sondern Sie müssen sie sich selber zusammenbauen. Die Köche bringen dazu einen perfekt gegarten, ganzen Loup de Mer an den Tisch, der in einer leichten Sojasoße schwimmt und dessen Filet man mit Salat und Mayonnaise in lauwarme, hausgemachte Maistortillas wickelt. Und danach mit Limettensaft beträufelt. Das macht viel her und schmeckt einfach gut! Viel mehr braucht man ja nicht für einen Abend zu zweit, oder?

Bewertung: 4 von 5 Punkten!

Tupac, Hagelberger Str. 9, 10965 Berlin, Mittwoch bis Samstag 18 bis 22.30 Uhr

Zoe Spawton Gute Zutaten: die braunen „Aji Panca“ Chilischoten aus Peru.

