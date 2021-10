Berlin - Das Ende der Karriere von Julian Reichelt als Chefredakteur der Bild-Zeitung ist ein schwerer Rückschlag für den Springer-Konzern und dessen Ambitionen, im Fernsehgeschäft mitzumischen. Reichelt wird bescheinigt, dass er ein ungewöhnlich talentierter und kreativer Macher war. Erst vor wenigen Monaten hatte er Bild-TV gestartet. Mit der Internetplattform attackierte Springer in schrillen Tönen unter anderem die öffentlich-rechtlichen Sender.

Die Heftigkeit der Aggression kam überraschend. Vor einigen Jahren war Erbitterung noch nicht abzusehen: Im Jahr 2016 hatte sich Springer-Chef Mathias Döpfner mit einem Offenen Brief mit dem „lieben Herrn Böhmermann“ („Wir kennen uns nicht, und ich habe leider auch bisher Ihre Sendungen nicht sehen können“) solidarisiert. Böhmermann hatte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einem „Schmähgedicht“ vulgär beschimpft. Döpfner schrieb in seiner Unterstützungserklärung, er wolle an der Seite von Böhmermann gegen die „Unterwerfung“ unter den Islam und gegen die „Selbstaufgabe des demokratischen Abendlandes“ kämpfen.

„Döpfners Milliardengeschenk wohl weitgehend steuerfrei“

Doch im November 2020 zeigte sich, wie wenig dem Springer-Chef seine Unterwerfung genutzt hat: Er wolle „keine Verschwörungstheorie verbreiten“, raunte Böhmermann ganz unvermittelt in seiner Sendung „Magazin Royal“. Dann verwies er nebulös auf den letzten Satz im Wikipedia-Artikel über die Kunstsammlerin und Milliardärs-Erbin Julia Stoschek. Er enthüllte die Machenschaften ihrer Familie: Ihr Vater setzte durch, dass in seiner Heimatstadt Coburg eine Straße nach dem Großvater - einem aktiven Nationalsozialisten - benannt wurde. Zudem behauptete er, dass Reiche wie die Stoscheks den Springer-Chef Döpfner so sehr schätzen, weil dieser wisse, wie man sich vor dem Steuerzahlen drücken könne.

Böhmermann sagte, dass Friede Springer Döpfner Firmenanteile im Wert von einer Milliarde Euro geschenkt habe. Im Hintergrund war eine Schlagzeile aus dem Manager-Magazin eingeblendet: „Döpfners Milliardengeschenk wohl weitgehend steuerfrei“. Der Ton war gesetzt: Böhmermann, der wohl mächtigste öffentlich-rechtliche Journalist Deutschlands, hatte Döpfner ins Visier genommen. Döpfner versuchte, das Unheil abzuwehren: Die Bild-Zeitung erklärte Böhmermann zur Symbolfigur für das „Staatsfernsehen“, wie die Bild ZDF und ARD gerne provozierend nennt. Döpfner hatte zuvor von den öffentlich-rechtlichen Sendern als „Staatspresse“ gesprochen.

In einer seiner letzten Sendungen attackierte der damalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt Böhmermann heftig, weil dieser bei einer Diskussionsveranstaltung von seinem ZDF-Kollegen Markus Lanz verlangt hatte, Virologen wie Hendrik Streeck oder Alexander Kekulé nicht mehr einzuladen. Reichelt lobte Markus Lanz und wütete gegen Böhmermann: Dieser sei der neue Großinquisitor, ein Feind der Meinungsfreiheit, kein Satiriker, brandgefährlich für die Demokratie.

Springers Weg in die neue Welt der Technologie

Reichelt merkte in seinem Furor nicht, dass die Böhmermann-Kritik eine ganz andere Wirkung hatte: Ab sofort konnte sich Lanz auf die Fahnen schreiben, dass er mutig ist, Dissidenten in seine Sendung einlädt und dafür scharfe Kritik einsteckt. Der ZDF-Satiriker Böhmermann hatte mit brillanter Dialektik alle „Alternativ-Medien“ ins Abseits geschickt - also jene, die den öffentlich-rechtlichen Sendern vorwerfen, keine Andersdenken zu Wort kommen zu lassen. Auch Döpfner warnt vor der „Meinungsdiktatur“, wie eine SMS offenlegte: Reichelt sei „der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt“.

Das Zitat stammt aus einer privaten Konversation und kann daher nicht als raffinierte Profilierung im Stile von „Bild kämpft für Dich“ überhöht werden. Döpfner glaubt, was er sagt - und das ist sein Problem.

Vor allem wirtschaftlich ist für die Bild-Zeitung im Internet-TV nicht mehr viel zu holen. Denn mit exponierten politischen Positionen kann man sich dort nicht mehr profilieren. ARD und ZDF haben es in der digitalen Ära längst verstanden, ihre Deutungshoheit mit Gebührengeldern auch im Internet zu sichern. Viele Einzelne verbreiten die Inhalte der Sender auf reichweitenstarken Social-Media-Kanälen. Die Tagesschau ist auf Instagram das Nachrichtenmedium für die Jungen geworden. Guerilla-Trupps betreiben subversive Meinungsbildung. Ihr Anführer ist eben jener Jan Böhmermann, dessen Freund Mathias Döpfner so gerne geworden wäre.

Springers Weg in die neue Welt der Technologie könnte an der Hau-Drauf-Kultur des Hauses sogar scheitern. Das Internet begünstigt die Anarchie. Besonders erfolgreich können daher die Mächtigen werden, wenn sie sich als Witzfiguren oder Underdogs tarnen und listig durch die Lande streifen - wie etwa Jan Böhmermann. Zum Scheitern verurteilt sind dagegen jene, die glauben, dass ein Amt ihnen die Würde garantiert. Im Internet ist alles nichts. Schnell wird aus dem König ein Clown. Diesen Kulturwandel haben die Springer-Manager trotz ihrer Reisen nach Silicon Valley nicht verstanden. Das Mitleid kann sich in Grenzen halten: Die Manager der Institution, die jetzt in einer schweren Krise steckt, haben privat längst ausgesorgt.