Noch zwei Wochen bis Weihnachten und die Fragen werden immer drängender. Wie schützen wir uns, wie unsere Familien? Und droht ein Streit, wenn das Thema Corona neben Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch kommt? Unsere Autoren berichten von ihren Konflikten. Über den Bruder, der sich nicht impfen lässt. Über den Vater, der an Verschwörungen glaubt. Über die unterschiedlichen Gründe, sauer auf Karl Lauterbach zu sein. Und über die Rückkehr eines Angsthasen nach Schweden.

Berlin - Ich kann nur sagen: Ich wollte alles richtig machen. Klar, es war Pandemie, es gab keinen Impfstoff und so gut wie keine Tests, aber nach zwei Jahren Weihnachten in Israel, ohne Baum und mit der zähesten Gans meines Lebens, sollte alles perfekt werden, festlich, fröhlich, friedlich.

Die Voraussetzungen waren gut: Ich bin Berlinerin, meine ganze Familie wohnt in der Stadt. Ich richtete eine Familien-WhatsApp-Gruppe ein, um Gäste und Besuche zu koordinieren, wechselte aber schnell wieder zum Telefon, weil schon nach der ersten Nachricht Verwirrung herrschte. Ich hatte geschrieben, dass ich in der Biofleischerei in der Greifswalder die Allererste war, die eine Gans bestellt hatte. Es sollte meine Vorfreude zeigen, wurde aber als Einladung verstanden. Von allen.

In Innenräumen waren fünf Gäste aus zwei Haushalten zugelassen, in Außenbereichen elf. Es kommt mir seltsam vor, das zu schreiben, ich habe das Gefühl, gerade erst die Kugeln vom Baum genommen zu haben. Andererseits gab es in den letzten zwölf Monaten so viele verschiedene Wellen, Phasen, Regeln, dass ich mich kaum noch erinnern kann, welche wann galt. Letztes Weihnachten ging es vor allem darum, mit den Corona-Regeln die Alten zu schützen. In meinem Fall hieß das: meine Mutter. Und das ist, wie ich nun weiß, ein Gegensatz an sich.

Für meine Mutter ist Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres. Das hat sie mir oft gesagt. Und am allerwichtigsten ist ihr der Heiligabend. Nicht wegen des Christkinds, sondern wegen der Rituale und der Geschenke. Ich denke, es hat mit ihrer eigenen Kindheit zu tun, den ersten Lebensjahren im Krieg. Es gab kaum Essen, kaum Kleidung, wenig Freude. Aber am Heiligabend gab es für ein paar Stunden alles.

Dieses Gefühl will sie an uns weitergeben. Als ich Kind war, feierten wir drei Tage lang, und jeder Tag war exakt durchgeplant. Wann der Baum geschmückt wird, wann wir mit den Nachbarn musizieren, wann es Geschenke gibt, wann die Großeltern kommen, wann die Gans in den Ofen muss.

Später, als meine Schwester und ich selbst Familie hatten, dachte sich meine Mutter neue Rituale aus: nachmittags Bescherung bei meiner Schwester, abends bei mir. Am Ende des Tages war sie fix und fertig, aber glücklich. Bis die Pandemie kam und ich, die Spielverderberin, neue Regeln aufstellte: Heiligabend bei mir, erster Feiertag bei meiner Schwester.

Sie war einverstanden. Dachte ich. Es gab verschiedene Telefonate, bei denen ich ihr immer wieder versicherte, sie brauche sich wegen Corona keine Sorgen zu machen, mein Mann und ich würden seit einer Woche nicht das Haus verlassen, wir hätten es sogar geschafft, ein paar Schnelltests zu besorgen, damit wir absolut sicher sein könnten, sie nicht anzustecken.

Dann kam der 24. Der Baum war geschmückt, ich bereitete das Essen vor, stolz, alles so gut geplant zu haben. Mein Sohn sollte, auch das gehörte zum Plan, meine Mutter am frühen Nachmittag von zu Hause abholen. Ich rief sie an, um ihr zu sagen, wann.

Das Telefon klingelte, sie ging nicht ran. Auch nach zehn Minuten nicht und eine Stunde später. Ich begann, mir Sorgen zu machen. Es war Pandemie, Lockdown. Und meine Mutter war verschwunden!

Versuche es doch mal auf dem Handy, riet meine Tochter. Endlich erreichte ich sie. Sie war unterwegs und klang ein bisschen atemlos.

Wo kommst du denn her? fragte ich.

Von deiner Schwester.

Aber Mama, wir hatten doch ausgemacht, dass du morgen zu ihr gehst und Heiligabend zu uns!

Ich weiß, sagte meine Mutter, aber es ist doch noch nicht Heiligabend.

Sie hatte recht. Nach ihrer Logik. Und in dem Moment begriff ich: Wir hatten die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Ich hatte meinen Plan, sie ihren.

Ein Virus ist stark, Gewohnheiten sind stärker. Das lernte ich beim letzten Weihnachtsfest, auch an den folgenden Feiertagen, mit anderen Verwandten. Heute, da wir alle geimpft sind, scheint das lange her zu sein. Aber wenn mir Freunde von ihren Erfahrungen mit ihren Eltern oder Geschwistern erzählen, muss ich wieder daran denken. Wir brauchen Masken, Regeln, Impfungen, aber ein bisschen Familientherapie brauchen wir wohl auch. Wenn das alles endlich mal vorbei ist.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen