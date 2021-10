Berlin - Das Oral-History-Projekt „Archiv der Flucht“ – kuratiert von der Publizistin Carolin Emcke und der Wissenschaftlerin Manuela Bojadžijev – spürt Vergessenem und Verdrängtem nach. Als „digitaler Gedächtnisort“ versammelt das Archiv im HKW und online 42 Filminterviews mit Menschen, die in die Bundesrepublik oder in die DDR eingewandert sind. Ihre Schicksale reichen von der Flucht aus Schlesien 1945 bis zur Flucht aus Libyen 2016. Sie erzählen von Heimat, Exil, Einwanderung und Fremdheit. Wir trafen Carolin Emcke und Manuela Bojadžijev im HKW zum Gespräch.

Carolin Emcke und Manuela Bojadžijev, können Sie erzählen, wie das Archiv der Flucht entstanden ist?

CAROLIN EMCKE: Die Entstehungsgeschichte ist im Freundeskreis begründet. Wir dachten: Was können wir machen? Im Jahr 2015 haben alle ja diese Situation miterlebt. Wir wollen das aufnehmen, genauer verstehen und denen, die nach Deutschland kommen, ein Angebot machen. Schon bei dem ersten Abendessen, als die Idee aufkam, beschäftigte uns die Tatsache, dass die Flüchtlingskrise überall als historische Zäsur diskutiert wurde, als extreme Ausnahmesituation. Im politischen Diskurs wurde es als eine Anomalie bezeichnet. Dabei kann niemand besser als Manuela erläutern, dass es genau das eben nicht ist. Geschichten und Erfahrungen von Flucht und Migration haben immer schon zu diesem Land dazugehört.

MANUELA BOJADŽIJEV: Wir wurden zum Teil auch angesprochen, uns öffentlich zu diesen Fragen zu äußern. Da begegneten wir oft Leuten, die die Angst äußerten, es würden jetzt jährlich eine Million Menschen kommen, dass wir überrannt würden. Das hörte man dann auch von kritischen Leuten. Da war es wichtig, etwas Gelassenheit reinzubringen. Zu sagen: Beruhigt euch, das hat es historisch immer wieder gegeben. Vielleicht wäre es sinnvoller zu überlegen: Was genau könnte man gesellschaftlich tun? Hier setzt das Archiv an.

EMCKE: Man hat inzwischen ja schon fast wieder vergessen, was für eine wahnsinnige Unterstützung es damals in Deutschland auch gegeben hat, was für eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Die gab es übrigens nicht nur in den klassischen Milieus, in denen man das vielleicht erwartet hätte, sondern in einem wirklich breiten bürgerlichen Spektrum. Mein Eindruck war, dass das auch damit zu tun hatte, dass viele in diesem Land in ihren Familien selbst Flucht-, Kriegs- oder Gewalterfahrungen hatten. Und so anders die jeweils gewesen sein mögen: Das Bewusstsein für Gewaltkonflikte, für das Neu-Anfangen-Müssen war viel verbreiteter, als der Diskurs das zugegeben hätte. Da wurde noch beharrt, dass Deutschland keine Einwanderungsgesellschaft sei. Unsere Idee war also nicht nur eine kritische Gegenerzählung.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsche Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Aber es gab ja so ein Kippmoment: Die Krise wurde – sehr erfolgreich – für eine populistische Erzählung nutzbar gemacht, die bis heute nachwirkt. Kann man das Archiv der Flucht auch als Versuch lesen, da gegenzusteuern?

BOJADŽIJEV: Klar, die ersten Studien zur sogenannten Willkommensbewegung zeigten ja, dass die Leute da auch deshalb engagiert waren, weil sie fürchteten, dass eine ganze Gesellschaft nach rechts rücken könnte. Nicht ganz unberechtigt, wie wir wissen. Das Wort „Flüchtlingskrise“ hat selbst zu dieser Verschiebung beigetragen. Deswegen ist es eben sehr wichtig zu zeigen, wie sehr dieses Land von Migration geprägt ist. An den Geschichten des Archivs der Flucht lässt sich auch die Geschichte dieses Landes erzählen.

EMCKE: In der politischen Öffentlichkeit wird oft unterschieden: Was sind „gute Flüchtlinge“, was „weniger gute Flüchtlinge“. Etwa die, die aus einer Gegend kommen, die einem vertrauter ist – gegenüber denen aus weniger vertrauten Gegenden. Und dazu gibt es die politische Auseinandersetzung über die Vertriebenen aus Schlesien oder den Ostländern. Für mich war es wichtig, nicht zu priorisieren. Sondern zu fragen: „Wann kamen Menschen hierher? Und was sind das für Erfahrungen, die sie mitbrachten?“ Und dann entdeckt man Ähnlichkeiten zwischen ganz verschiedenen Fluchtgruppen: auch die, die zwischen 1946-48 in Deutschland ankamen, wurden nicht immer besonders gut behandelt. In einer aufgeladenen Diskussion, sonst immer nach Identität oder Differenz gesucht wird, tauchten bei der Recherche auf einmal Gemeinsamkeiten auf. Wir, die die Interviews geführt haben, haben das auch als sehr berührend empfunden.

Über das Beispiel der Geflüchteten aus Schlesien bin ich bei der Programmankündigung selbst gestolpert, weil ich merkte, dass ich da eine leichte Abwehr habe.

Annemie Martin Carolin Emcke und Manuela Bojadžijev beim Interview im HKW

EMCKE: Dieser Affekt ist interessant. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Geflüchtete oder Vertriebene unterschiedlich hör- oder sichtbar sind. Und dass sie in einem demokratischen Diskurs unterschiedliche Fürsprecher:innen haben. Daher rührt vermutlich Ihre Abwehr. Weil Vertriebene bereits eine hörbare politische Stimme und Repräsentation haben. Das hat uns umgetrieben. Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht nur die zeigen, die schon sicht- und hörbar sind? Bei so einem Archiv ist das eine zentrale Frage: Wie entgeht man der Gefahr, die selben Mechanismen der Marginalisierung zu wiederholen?

Sie arbeiten in dem Projekt mit einem extrem breiten, fast universellen Begriff von „Flucht“. Trägt der wirklich in dieser Breite?

BOJADŽIJEV: So ist es nun mal historisch. Flucht und Migration hat es immer schon gegeben. Aber es gibt Konjunkturen, wie Flucht und Migration gesellschaftlich und politisch gehandhabt und besprochen werden. Heute haben wir eine recht spezielle Vorstellung von denen, die geflohen sind.

EMCKE: Was meinst du konkret?

BOJADŽIJEV: Es gibt ja kaum Möglichkeiten, hier überhaupt legal her zu gelangen. Wir schaffen damit diese Figur der Flucht, der unter grausamsten Bedingungen über das Mittelmeer Gekommenen. Aber erinnern wir uns nur ca. 30 Jahre zurück, da war Flucht innerhalb Europas auch Teil der Erfahrung. Flucht ist eng mit den Bildern verbunden, die wir uns davon machen. Das Archiv kompliziert diese sterotypen Bilder.

Wir stehen kurz vor dem 3. Oktober. Wir wissen, dass Fluchtgeschichten sich auch leicht für bestimmte politische Narrative instrumentalisieren lassen. Wie gehen Sie damit um?

EMCKE: So etwas wie das „Archiv der Flucht“ gab es in der Form zuvor einfach nicht. Wir stellen etwas her, was andere nutzen, bespielen und erforschen, in dem sie sich auch verlieren. Deutschland hat ein Auswanderermuseum, aber kein entsprechendes Einwanderermuseum. Insofern es ist schon auch der Versuch, an Dinge zu erinnern, die sonst gern vergessen werden.

BOJADŽIJEV: Die ersten wesentlichen Bücher zu diesem Thema erscheinen Anfang der 2000er-Jahre. Es gab vorher kein wirkliches Interesse dafür. Fliehende werden heute immer wieder als politischer Spielball genutzt. Das sehen wir aktuell in an der polnisch-belarussischen Grenze, das ist Bestandteil des sogenannten Türkei-Deals. Auf die Spitze trieb es Seehofer, als er sagte: „Migration ist die Mutter aller Probleme.“ Dabei ist „Mutter“ schon eine verstörende Metapher. (lacht) Und es ist doch umgekehrt, Migration macht Gesellschaft.

EMCKE: Die Geflüchteten, die akut angekommen sind, sprechen oft von Not und Orientierungslosigkeit, von Rassismus, von der Angst, abgewiesen zu werden. Aber die, die zehn, 20 oder 40 Jahre hier sind, erzählen eben auch deutsche Geschichte. Und insofern ist es eben nicht „nur“ ein Projekt, das über Flucht und ihre Bedingungen nachdenkt, sondern auch darüber, was die Pluralisierung unserer Geschichte bedeutet, wie sie aussehen könnte. Insofern passt es, denke ich, ganz gut zum Tag der deutschen Einheit.

Annemie Martin Carolin Emcke, Manuela Bojadžijev und Hanno Hauenstein beim Interview im HKW

Glauben Sie, die erhöhte Bereitschaft in der deutschen Gesellschaft, sich für Pluralisierung zu öffnen, für Stimmen, wie Sie sie mit dem Archiv hörbar machen, kann auf andere Traumata zurückspiegeln – etwa in der ehemaligen DDR?

EMCKE: Auf jeden Fall. Erinnerung ist nicht immer sofort verfügbar, sie kann getriggert werden, von etwas, von dem man vielleicht gar nicht wollte, dass es eine Assoziation auslöst. Gerade in einem Filmprojekt kann so was passieren. Dass etwas aufgerufen oder angerührt wird, was man verstehen oder übersetzen kann in die eigene Lebensgeschichte. Das kann Trauer sein über misslungene oder abgebrochene Lebensgeschichten. Aber auch der Stolz darüber, sich ein neues Leben geschaffen zu haben. Gerade, wenn es um die DDR geht, steht ja die Frage im Raum, ob einem die eigene Lebenserfahrung je nach Bedarf irgendwann wieder aberkannt oder entwertet wird. Oder ob die Zugehörigkeit zu einem Land etwa immer wieder bewiesen werden muss. Im Archiv sind auch Personen dabei, die aus der DDR geflohen sind, übrigens auch in die DDR, die von solchen Erfahrungen berichten. Ich würde mir wünschen, dass es eine größere Bereitschaft gibt, solche Erfahrungen als anschlussfähig zu entdecken.

BOJADŽIJEV: Dass es auch Flucht in die DDR gegeben hat, ist ja heute vielen gar nicht mehr gegenwärtig. Das Archiv dokumentiert die Migration in zwei verschiedene Staaten und danach in die Berliner Republik. Nebenbei zeigt es an vielen Beispielen, dass Grenzen eben nicht so feststehen, wie oftmals suggeriert wird. Nicht in Europa, nicht weltweit. Grenzen können aber das Leben von Menschen zerstören.

Worin besteht der entscheidende Vorteil, die Interviews im Kontext des HKW auszustellen anstatt etwa journalistisch oder akademisch?

EMCKE: Das Projekt besteht im Grunde aus drei Teilen. Da sind einmal die Filme selbst, die alle zwischen einer und sechs Stunden lang sind. Zweitens haben wir die Website gebaut, eine Mediathek, wo die Filme so lange zu sehen sein werden, wie die Website eben hält. Das ist für pädagogische Formate verwendbar, für Schulen und für die Forschung. Das Dritte sind die Thementage im HKW zur Eröffnung des Archivs.

BOJADŽIJEV: Das HKW ist ein sehr wichtiger Ort, weil hier neuartige Kooperationen der Wissensarbeit möglich sind. In der Wissenschaft sind Fünfjahresprojekte in diesem Umfang einfach nicht umsetzbar. Und ich verstehe das Archiv auch als kulturpolitisches Engagement, als Gegenerzählung. Die hat in der Form an anderen Orten bisher noch kleinen Platz gefunden.

EMCKE: Es ist einfach so ein gigantomanisches Projekt! Wir haben fünf Jahre daran gearbeitet. Es hat irrsinnig viel Geld gekostet, wir sind unterstützt worden von der Kulturstiftung des Bundes, von der Bundeszentrale für Politische Bildung und eben vom HKW. Das war nötig fürs Filmemachen, Schneiden, dafür eine Website zu bauen, Transkripte in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Dafür braucht es einfach eine große Institution. Und ich glaube, es passt in einer bestimmten Hinsicht zum HKW, weil das HKW unter Bernd Scherer ja immer auch an Wissens-Formationen interessiert war. Wir behandeln die im Archiv vorgestellten Menschen eben nicht nur als traumatisierte Opfer politischer, sozialer oder ökonomischer Verwerfungen, sondern auch als Experten mit Wissen, von dem wir alle profitieren können.

Das HKW-Programm hat manchmal auch etwas leicht Enigmatisches, wobei das Archiv ja mit dem Anspruch auftritt, eine Strahlkraft in die ganze Gesellschaft zu entfalten.

EMCKE: Darin sind das HKW und wir uns von Anfang an einig gewesen: Es muss ins Herz der Gesellschaft getragen werden!

Gab es eigentlich einen Leitfaden für die Konzeption des Projekts?

BOJADŽIJEV: Ja, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir das Archiv aufbauen und was wir fragen wollen. Es galt beim Leitfaden vor allem, auf die Dynamiken im Gesprächs zu achten. Wir haben uns darum nicht wörtlich daran gehalten, weil wir nicht im engen Sinn repräsentativ vorgegangen sind. Der Leitfaden ist in drei Teile geteilt: Die Zeit im Herkunftsland, die Flucht und die Zeit in Deutschland. Die Zeit in Deutschland kann Jahrzehnte lang sein, die Flucht besteht manchmal nur aus einem Flug. Das variiert, und der Leitfaden musste dem gerecht werden. Alle, die Interviews geführt haben, waren mit großer Emphase dabei und haben sich vor allem für die Details der Geschichten interessiert sowie für die Pfade, die sie genommen haben.

Gab es Fragen, die Sie allen Beteiligten gestellt haben?

BOJADŽIJEV: Die Interviews fangen alle gleich an und enden alle gleich. Die letzte Frage lautet immer: Wann habt ihr euch das erste Mal zu Hause gefühlt?

EMCKE: Oder: Gibt es etwas, was ihr euch wünscht? Es gab eine grobe Dramaturgie, sozusagen ein Geländer. Der Hintergrund ist, dass wir anderthalb Jahre nur am Konzept arbeiteten. Im Lauf der Zeit merkten wir, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren, dass wir nachjustieren müssen. Je nachdem, wann jemand gekommen ist oder wie lang die Flucht war, war das sehr verschieden. Ich habe zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der nach anderthalb Stunden Erzählung erst am Mittelmeer angekommen war. Er hatte furchtbare Erfahrungen auf der Strecke nach Libyen gemacht. Die Gespräche variieren in diesen Dramaturgien sehr stark und sind auch sehr individuell. Hier sprechen zwei Menschen, die sich auch aufeinander einlassen dürfen.

Gab es Vorgespräche in der Auswahl?

EMCKE: Ja, sehr intensive sogar. In dem Moment, wo wir sagten, dass gefilmt wird und dass das Material für immer in einer Mediathek steht, sind endlos viele Geschichten ausgefallen, aus Angst vor dem Geheimdienst, Angst um die Familie zu Hause. Es gab auch Geschichten, wo jemand etwa nicht wollte, dass die Familie von der eigenen sexuellen Orientierung weiß, die hier zwar lebbar ist, zu Hause aber weniger. Das sind sehr intime, politisch komplexe Fragen.

Hat sich bei Ihnen beiden eine Art Desensibilisierung eingestellt, was die oft schwer verdaulichen Themen Flucht und Migration betrifft?

EMCKE: Ich war eher überrascht, dass sich so etwas gar nicht eingestellt hat! Das hatte aber stark damit zu tun, dass die Begegnungen so ruhig und zeitoffen waren. Ich persönlich bin aus jedem Gespräch rausgegangen und war einfach nur erschöpft, aber auch glücklich.

BOJADŽIJEV: Die Gespräche nehmen oft überraschende Wendungen. Mich hat überrascht, dass viele der Leute anfangs gar nicht nach Deutschland kommen wollten. Oder dass sie teils gar nicht wussten, wo Deutschland liegt. Das konterkariert die Erzählungen, dass alle immer nach Deutschland wollen. Und natürlich hört man auch schöne Geschichten. Etwa über die Studierendenzeit in den 80er-Jahren, über den Mauerfall. Die Interviewten entwickeln beim Erzählen oft eine wahnsinnige Kraft. Bruno Watara erzählte zum Besipiel von den neun Jahren, die er in einer Flüchtlingsunterkunft im Wald in Mecklenburg-Vorpommern verbringen musste. Und davon, von Nazis angegriffen worden zu sein, aber von der Polizei für den Täter gehalten zu werden. Bei solchen Erzählungen stumpft man nicht ab. Sie machen die grausamen Bedingungen deutlich, die wir den Menschen zumuten, die hierher fliehen.

EMCKE: In vielen der Gespräche vermittelt sich auch eine Art Stolz. Und dabei stellt sich immer wieder auch die Frage: Welche Geschichte erzählen sie eigentlich? Nur ihre individuelle? Oder auch die ihrer Eltern oder ihres politischen Projektes? Uns war extrem wichtig, dass wir hier nicht eine Art Prüfsituation im BamF wiederholen. Dass wir keine Fragen stellen wie: War das wirklich ein ausreichender Fluchtgrund?

Sie planen, das Projekt an Schulen zu pitchen, in der Mitte der Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es in Deutschland derzeit eine sehr spürbare Gegenbewegung zur Pluralisierung. Wir sehen das dieser Tage sehr deutlich auch in Medien wie der Bild-Zeitung. Wie begegnen Sie dem?

EMCKE: Diesen Widerstand hören wir und sehen wir morgens, wenn wir aufstehen, mittags, wenn wir vor die Tür gehen, abends, wenn wir ins Bett gehen. Ich glaube, dass wir uns in einer historischen Phase bewegen, wo autoritäre, neo-völkische, rassistische, homo- und trans-feindliche Bewegungen und Regime weltweit versuchen, Menschen wie uns oder wie sie im Archiv zusammenkommen als unerwünscht, pervers, krank oder nicht ganz zugehörig zu erklären. Für mich ist das eigentlich Wichtige des Archivs, dass man dem vielfältige Erzählungen entgegensetzt. Dass man nicht einfach nur widerspricht, sondern lebendige, lustvolle, zarte, auch poetische Formen des Widerspruchs erzeugt.

BOJADŽIJEV: Wenn man sich mit diesen Geschichten konfrontiert, merkt man auch, dass sie gewissermaßen unhintergehbar sind.

Was meinen Sie mit „unhintergehbar“?

BOJADŽIJEV: Sie konfrontieren uns mit der Realität der Flucht und ihren politischen Bedingungen. Migration wird nicht aufhören. Das hat auch mit ähnlich unhintergehbaren Fragen zu tun, wie dem Klimawandel. Wir brauchen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung auf der Höhe dieser Realität. Sonst holt sie uns ein.

EMCKE: Es ist eine unglaubliche Vielfalt von Figuren, Personen, Gegenden, Erfahrungen, die hier zusammenkommen. Manche irritieren, überraschen, manche erstaunen. Wir geben das Material in den öffentlichen Raum, und damit soll weiter gedacht und gearbeitet werden.

Zur Eröffnung von „Archiv der Flucht“ finden im HKW in Berlin vom 30. September bis zum 3. Oktober Thementage statt, unter anderem mit Michael Rothberg, Asal Dardan und Dmitrij Kapitelman. Das Programm finden Sie hier. Die Interviews sind noch bis 01. Januar im HKW zu sehen. Oder unter: www.archivderflucht.hkw.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.