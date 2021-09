Berlin - Als bis dahin 12. Defa-Produktion feierte der Trümmer- und Zirkusfilm „1-2-3 Corona“ am 17. September 1948 im Babylon seine Uraufführung. Anschließend wurde er auch in den Westsektoren gezeigt und sogar bis nach Skandinavien exportiert. Jüngst erlebte der Film eine Wiederentdeckung – wegen des plötzlich aktuell wirkenden Titels. Mit der Reduzierung auf einen Kalauer tut man dem Werk allerdings unrecht. Denn es handelt sich um eine lohnenswerte Ausgrabung, bei allen zeit- und genrebedingten Abstrichen. Dem City-Kino Wedding ist nun eine Aufführung auf großer Leinwand zu danken. Seinerzeit als Kinderfilm produziert und nun auch als ein solcher im Nachmittagsprogramm angeboten, wird „1-2-3 Corona“ all jene begeistern, die nicht nur auf den Plot und seine Umsetzung achten, sondern auch an zeitgeschichtlichen Kontexten und Überraschungen interessiert sind. Das Schöne an der Filmgeschichte ist ja, dass sie sich beständig umformt und zu neuen Interpretationen einlädt.

