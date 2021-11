Warschau - „Ihr habt Iza ermordet. Wie viele Frauen habt ihr noch auf dem Gewissen?“ Diese Sätze standen auf einem Transparent, das bei einer Demonstration in Warschau am Sonnabend vor dem polnischen Gesundheitsministerium hochgehalten wurde. Iza, eine Patientin in einem Krankenhaus in Pszczyna, war 30 Jahre alt und in der 22. Schwangerschaftswoche, als sie an den Folgen eines septischen Schocks verstarb.



Wie konnte es so weit kommen? Polnische Ärzte hatten beschlossen, eine Abtreibung, die ihren Tod hätte verhindern können, nicht vorzunehmen. Die Angestellten des Krankenhauses warteten, bis das Herz des Fötus aufhörte zu schlagen. All das passiert etwa ein Jahr nach einem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das von der Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) umgesetzt wurde und Abtreibungen aufgrund fötaler Schäden verbietet. Tausende Demonstranten zogen gegen das geltende Anti-Abtreibungsgesetz am Sonnabend durch polnische Städte.

Angst vor juristischen Konsequenzen

Politiker der Regierungspartei PiS, wie der ultrakonservative Bildungsminister Przemysław Czarnek, erklärten, dass nicht das neue Gesetz, sondern die Ärzte aus Pszczyna an Izas Tod schuld seien. Schließlich erlaube das neue Gesetz Abtreibungen, wenn das Leben einer Frau bedroht sei. Diese Darstellung wird auch vom staatlichen Fernsehsender TVP propagiert. Kritiker des Abtreibungsgesetzes entgegnen wiederum, dass Ärzte oftmals Angst hätten, legale und juristisch legitimierte Abtreibungen durchzuführen, weil sie sich davor fürchteten, sich vor einem Gericht oder der Staatsanwalt für die Abtreibungseingriffe verantw0rten zu müssen.

„Wenn Ärzte durch eine Abtreibung das Leben einer Mutter retten, müssen sie zugleich Angst haben, dass jemand infrage stellt, ob das Leben der Mutter überhaupt bedroht war“, sagte die Abgeordnete der Linkspartei Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



Extremisten schlagen immer härtere Gesetze vor

Im polnischen Internet und auf den polnischen Straßen kochen die Emotionen nach Izas Tod hoch. Das rechtskonservative Regierungslager und die katholischen Konservativen scheuen sich vor einem Vergleich mit Irland, wo ebenfalls eines der konservativsten Abtreibungsgesetze in Europa zunächst moderat (2013) und dann vollständig (2018) liberalisiert wurde, nachdem die 31-jährige Savita Halappanavar wegen einer verpassten Abtreibung gestorben war.

Der Slogan der jüngsten Proteste „Keine weitere mehr!“ bezieht sich wiederum auf den spanischen Leitsatz „Ni una menos!“, der bei argentinischen Protesten gegen Femizide skandiert wurde. Polnische Feministinnen wissen, dass es der Bewegung unter diesem Motto vor kaum einem Jahr gelungen ist, in Argentinien das Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch ohne Einschränkungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche durchzusetzen.



Gleichzeitig lässt der Druck der Anti-Abtreibungsbewegung nicht nach. Kaja Godek, eine konservative Aktivistin, hat dem polnischen Parlament gerade einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der für Abtreibungen eine Haftstrafe von fünf bis 25 Jahren oder sogar lebenslänglich für die Mutter und den Arzt vorsieht. Der Gesetzentwurf wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Doch er veranschaulicht die Haltung der polnischen Rechten. Während sich die Gesellschaft liberalisiert, schlagen Extremisten immer härtere Gesetze vor. Und die Opfer dieser Vorschläge sind meistens Frauen.

Die liberalen Abtreibungsgesetze wurden nach 1990 verschärft

Sechs Jahre sind eine lange Zeit in der Politik, insbesondere in der polnischen Politik. Es überrascht heute niemanden mehr, wenn viele Tausend Menschen für ein modernes Abtreibungsrecht demonstrieren. Vor 2015 fanden zu diesem Thema nur wenige Demonstrationen statt, obwohl Polen schon vor der Machtübernahme der PiS-Partei zusammen mit Malta eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa hatte, das Abtreibungen nur im Falle einer Bedrohung des Lebens der Mutter, im Falle einer Schädigung des Fötus oder nach einer Vergewaltigung erlaubte.

Politiker, die heute die Oppositionselite bilden (Konservative und Liberale der älteren Generation), bezeichnen das strenge Abtreibungsgesetz, das bis 2020 in Polen gültig war, noch heute als einen „Kompromiss“, viele sogar als einen „guten Kompromiss“. Das spiegelt nicht die Meinung der meisten Polen wider: Im Dezember 2020 sprachen sich 66 Prozent der Polen für das Recht auf Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche aus. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos für das Portal Oko.press. Gleichzeitig geben selbst katholische Priester an, dass Polen eines der Länder mit der schnellsten Säkularisierung weltweit ist. Die Imagekrise der Kirche, die zum Beispiel durch die Pädophilie-Skandale ausgelöst wurde, beschleunigt diesen Säkularisierungsprozess. Die religiösen Grundsätze, auf denen das Abtreibungsverbot in Polen beruhte, sind auf dem Rückzug.

Die zahlreichen Massenproteste von Frauen in den vergangenen Jahren fanden immer aus unterschiedlichen Gründen statt. Und doch bilden sie zusammengenommen eine Chronik des sozialen Wandels. Die sogenannten „Schwarzen Proteste“ im Jahr 2016 richteten sich gegen das Abtreibungsverbot, als es erst in Planung war. Die Proteste waren insofern wirksam, als dass sie das Gesetzesvorhaben stoppten – zumindest für eine gewisse Zeit. Vier Jahre später, im Jahr 2020, brach trotz Pandemie eine weitere große Demonstrationswelle aus, auf die die Polizei mit massiver Gewalt reagierte. Der Grund dafür war diesmal ein Urteil der polnischen Justiz, das Frauen das Recht auf Abtreibung im Falle einer Krankheit oder einer Missbildung des Fötus verwehrte.

Nur die Linkspartei hat eine entschiedene Position zur Abtreibungsfrage

Aufseiten der Opposition glaubt niemand an die Unabhängigkeit der Gerichte oder daran, dass eine Verschärfung des Abtreibungsrechts ohne den politische Einfluss und die Zustimmung des Vorsitzenden der PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski, hätte zustande kommen können. Deshalb hängt die Diskussion um das Abtreibungsverbot mit der Diskussion um Polens Rechtsstaatlichkeit, das heißt die Unabhängigkeit und die Rechtmäßigkeit der Gerichte, zusammen. Alle Demonstranten und Gegner des Gesetzes wissen allerdings sehr genau, dass es auch dann nicht leicht sein wird, eine – nach Ansicht der protestierenden Frauen unvermeidliche – Änderung des Abtreibungsverbots durchzusetzen, wenn die PiS-Partei eines Tages nicht mehr an der Macht sein sollte. Das liegt schlicht daran, dass viele Oppositionsparteien ein uneingeschränktes Recht auf Abtreibung nicht eindeutig unterstützen.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Nur die Linkspartei hat eine entschiedene Position in der Abtreibungsfrage. Das heißt wiederum, dass Abtreibungen in Polen auch in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach nicht legal sein werden. Bestenfalls wird es irgendwann ein Gesetz geben, das Abtreibungen entkriminalisiert. Zwar will die Opposition neben der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Polen auch das Abtreibungsrecht ändern – doch nur die Linkspartei will, dass eine Frau sich auf das bedingungslose Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche berufen darf. Das Problem ist, dass niemand daran glaubt, dass die Linkspartei in Polen in naher Zukunft die Regierungsverantwortung übernehmen wird. Die Partei hat einen Rückhalt von etwa 10 Prozent.

Auch die Opposition vertritt konservative Standpunkte

Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei „Platforma Obywatelska“ (Bürgerplattform, PO), Donald Tusk, äußerte sich sehr harsch nach dem Tod von Iza. „Ein Arzt, der das Leben einer Frau retten will, muss sich heute fragen, ob er dafür ins Gefängnis kommt“, sagte Tusk. Wie man das Recht auf Abtreibung in Polen konkret ändern müsste, dazu äußerte er sich wiederum nicht.

Seine Partei hat ein Problem mit dem Thema. Seit Jahren ist sie nicht in der Lage, eine liberalere Position zu finden. Erst im Februar 2021 vertrat der Vorstand der Bürgerplattform den Standpunkt, dass ein Schwangerschaftsabbruch „in besonders schwierigen persönlichen Situationen“ und nach Rücksprache mit einem Arzt und einem Psychologen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt werden müsste. Der konservative Flügel der Partei kritisierte diesen Standpunkt. Der ehemalige PO-Vorsitzende Grzegorz Schetyna wies darauf hin, dass laut Parteistatut der Nationalrat der Partei für die Gestaltung des Parteiprogramms zuständig sein sollte und nicht der Vorstand.

Auch in Zukunft werden Frauenstreiks das Land beschäftigen

Auch der ehemalige katholische Journalist und Vorsitzende der zweitstärksten Oppositionspartei „Polska 2050“ Szymon Hołownia hat ein Problem mit Abtreibungen. Seine Partei will sich weder links noch rechts positionieren. Auf die Frage, ob er zu einer Frauendemonstration gehen würde, äußerte sich Hołownia zögerlich und sagte, dass „dies nicht der richtige Zeitpunkt für politische Demonstrationen“ sei. Am Ende beschloss er aber doch, an einer der Demonstrationen teilzunehmen, allerdings „im Namen seiner Frau“. Hołownia bezeichnet sich selbst als Befürworter des „Abtreibungskompromisses“ aus der Zeit vor 2015 – eines immer noch sehr konservativen Kompromisses.

Es ist kein Geheimnis, dass die weiblichen Abgeordneten aus Hołownias Partei, wie Hanna Gill-Piątek und Joanna Mucha, eine sehr liberale Einstellung zum Abtreibungsthema haben. Die Partei „Polen 2050“ fordert ein Referendum über das Recht auf Abtreibung – was von der Mehrheit der feministischen Bewegung wiederum kritisiert wird. Viele Feministen sagen, dass man Referenden zu Menschenrechtsfragen nicht abhalten dürfe. Wer auch immer in Polen die nächste Regierung stellt: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in Polen auch in ferner Zukunft Frauenstreiks zum Alltag gehören werden.

Der Text wurde von Tomasz Kurianowicz aus dem Polnischen übertragen.

