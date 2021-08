Wenn ich sage: der 24., dann ergänzen Sie, ob nun noch Christenmensch oder bloß Konsument: Dezember – Weihnachten. Der Stress beginnt.

Wenn ich sage: Der 9. – woran denken Sie dann, an welchen Monat, welches Datum? Sie kennen sich ein bisschen in der deutschen Geschichte aus, Herr Jauch? Einmal gut, ohne Gewalt, einmal mit, aber das ist schon länger her, 1848, dann noch einmal Revolution, die Ausrufung der Republik. Und dann hört das Ratespiel auf, und der Schrecken beginnt, die Pogromnacht am 9. November 1938.