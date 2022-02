Berlin/Uckermark - Seit zwei Wochen befinde ich mich in einer Therapieeinrichtung, um eine Verletzung am Rücken aus dem vergangenen Jahr zu kurieren. Von meinem Zimmer aus schaue ich in die grünen Wipfel eines brandenburgischen Kiefernwaldes. Die Therapieräume sind zumeist bepflanzten Lichthöfen zugewandt, besonders ein riesiger und wundervoll gewachsener Pagoden-Hartriegel (Cornus controversa) sticht heraus, der mit den winterroten Blättern der Elfenblumen (Epimedium) unterpflanzt ist.