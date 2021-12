Berlin - „Ich habe noch nie von einem Verbrechen gehört, das ich nicht selbst hätte begehen können!“ Die BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) will ihrer Kollegin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) auf dem Weg zum Tatort weismachen, jeder sei zum Mord fähig und das Gerede vom Menschen als „Krone der Schöpfung“ sei „Fake News“. Dabei ist die Kommissarin selbst einer „Fake News“ aufgesessen. Denn das Verbrechens-Zitat stammt gar nicht, wie von Linda (und vom Drehbuchautor Christian Jeltsch) behauptet, von Goethe, sondern ist in einer Art Stille Post erst Jahrzehnte nach seinem Tod entstanden.

Tatsächlich hat der Weimarer Dichterfürst gesagt: „Man darf nur alt werden, um milder zu sein. Ich sehe keinen Fehler begehen, den ich nicht auch begangen hätte.“ Die pseudo-philosophischen Eingangsmonologe sollen offenbar Tradition im Bremer „Tatort“ werden. Im ersten Fall des neuen Trios im Mai hatte Kommissarin Moormann darüber sinniert, wie viele Leben ein Mord immer „vom Guten in die Scheiße“ drehe – das war nicht von Goethe, aber echter. Auch der dritte Polizist im Bunde, der Däne Mads Andersen (Dar Salim), muss seine poetische Ader beweisen. Einem arabischen Jugendlichen, der ihn mit dem Cuttermesser verfolgt, erklärt er die Konsequenz von Verbrechen: „Und immer gewinnt die Nacht.“

Jasna Fritzi Bauer als prollige Aufsteigerin

Die Dialoge der drei Hobby-Philosophen bestimmen den Film. Wie sich Luise Wolfram als eloquentes Superhirn und Jasna Fritzi Bauer als prollige Aufsteigerin duellieren, macht mitunter sogar Spaß. Leider kann der Krimi aber keine anhaltende Dynamik entfalten, sondern zerfällt in lauter episodische Porträts, die schon in der Ouvertüre angerissen werden. Ein depressiver Armen-Arzt (Markus Knüfgen) wird im Bremer Hafen überfahren und erschlagen. Seine Sprechstundenhilfe (Lisa Jopt) trinkt an ihrem Geburtstag alleine Sekt. Ein Zigarrenfabrikant (Ernst Stötzner) pafft genießerisch seine Zigarren und guckt auf das Röntgenbild seiner kaputten Lunge. Seine Tochter (Karoline Eichhorn) stopft Geldbündel in einen Koffer. Seine Enkelin (Franziska von Harsdorf) klaubt mit ihrer Geliebten Lebensmittel aus dem Container. „Dieser ‚Tatort‘ verhandelt das Verhältnis von Pflichtbewusstsein und Lebensglück, beschäftigt sich mit Schuld und Sühne und ist ein Plädoyer für die innere Freiheit eines jeden Einzelnen“ – so hochtrabend dichtet sogar die Pressestelle von Radio Bremen. Fake News!

Wertung: 2 von 5 Punkten

Tatort: Und immer gewinnt die Nacht, Sonntag, 12. 12., 20.15 Uhr, ARD

