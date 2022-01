Berlin - Der Bubble-Tea ist zurück. Wie haben wir ihn doch vermisst. Also zumindest lassen dies die langen Schlangen vor den einschlägigen Tee-Stuben in Mitte und Kreuzberg vermuten. Ins deutsche übersetzt heißt das ganze „Blasentee“ und kommt eigentlich aus Taiwan, wurde dort in den 1980er-Jahren erfunden und ist neben Halbleitern vermutlich der erfolgreichste Exportartikel der tapferen südostasiatischen Inselrepublik. Das Basisrezept lautet in etwa wie folgt: Tee wird mit Fruchtsaft oder Fruchtaromen verschnitten und dann werden Tapioka-Perlen hinzugefügt. Das Getränk wird warm oder kalt und meist mit einem dicken Strohhalm genossen, damit lassen sich die Tapioka-Perlen wunderbar ansaugen.

Die Konsistenz und die Farbe (nicht aber der Geschmack!) der Perlen erinnern an den Rogen des Beluga-Störs. Bereits Anfang 2010 eroberte der Bubble-Tea die deutschen Innenstädte. Bei erlebnishungrigen Jugendlichen bildete sich schnell ein Ritual heraus: Gleich nachdem der Bubble-Tee-Laden verlassen wurde, saugte man die Perlen aus dem Bubble-Tee und spuckte sie an die Scheiben des Geschäfts. Die Inhaber der Tee-Stuben waren darüber verständlicherweise nicht sehr erfreut, deshalb fanden sich schnell Hinweisschilder mit der freundlichen Bitte, dies doch zu unterlassen.

Die Perlen werden aus Tapiokastärke hergestellt, einem Extrakt aus der südamerikanischen Maniokpflanze, die während der japanischen Herrschaft zwischen 1895 und 1945 von Brasilien über Südostasien nach Taiwan kam. Zwischen 1908 und 1941 immigrierten über 190.000 Japaner nach Brasilien, so fanden zahlreiche Agrarerzeugnisse aus Südamerika ihren Einzug in die Küche Japans und die der damals vom Reich der aufgehenden Sonne besetzen Staaten. Ältere Leser werden sich vielleicht erinnern.

Der Siegeszug des Bubble-Teas wurde jedoch ebenso schnell gestoppt wie die Japaner im Pazifikkrieg. Schnell machten sich Gerüchte breit, dass Bubble-Tea krebserregend sei und die Tapiokaperlen bei Kindern zu Erstickungen führen könnten. Für beides fehlten am Ende die Belege, der Schaden war allerdings schon angerichtet. Viele Tee-Stuben mussten schließen. Nun erfährt der zu Unrecht geschasste Tee seit etwa einem Jahr eine Renaissance. Grund genug, es noch einmal zu versuchen, und zwar im COMEBUY Flagshipstore in der Nähe des Monbijou-Parks.

Maximilian Both Triple Q -Maracuja: Gefühlt hat der Drink 10.000 Kalorien.

Der Reporter der Berliner Zeitung bestellt also einen Triple Q -Maracuja, einen Bestseller, wie man ihm im Laden versichert. Es handelt sich um Maracuja-Grüntee mit – na klar! – Tapioka-Perlen, dazu gibt es kleine Streifen Litschi- und Ananas-Kokos-Gelee. „Wollen Sie den normalen Zuckergehalt?“, fragt man mich. Aber selbstverständlich! Der Tee wird in einem durchsichtigen Plastikbecher serviert, auf dem Becher ist eine kleine traurige Meeresschildkröte abgebildet, man soll den Becher wohl nicht ins Meer werfen – mache ich nicht, versprochen!

Und wie schmeckt es nun? Sehr, sehr süß. 100 Prozent Zucker. Die einzelnen Aromen sind schwer voneinander zu unterscheiden. Schon nach dem ersten Schluck hat man durch die Tapioka-Perlen und die Fruchtgelees das Gefühl, eine ganze Mahlzeit zu sich zu nehmen. Mir wird etwas schlecht. Ich würde empfehlen, den Tee einfach ohne Zucker zu bestellen, dann bekommt man ein ganz passables Getränk und noch viel wichtiger: Eine Abwechslung. Auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu alt bin, als Teenager hätte ich an der gelben Farbe und der glitschigen Konsistenz sicher eine große Freude gehabt.

Bewertung: 3 von 5 Punkten!

COMEBUY Berlin Flagshipstore, Oranienburger Straße 83, 10178 Berlin, Montag bis Sonntag: 12 bis 20 Uhr

