Was für eine Zeit! In einem einzigen Monat hat Nordkorea sieben Raketentests durchgeführt. Und die Geschosse, die im Januar gen Himmel jagten, wurden immer schwerer, die Reichweite wurde größer, das Drohpotenzial gewaltiger. Kim Jong-un, der Mann hinter diesen Kraftgebärden aus Pjöngjang, musste gar nicht erst vor die Kameras treten, um ein paar Botschaften verstanden zu wissen: Diese Raketen können jeden Winkel der Welt erreichen, Nordkorea solle man lieber fürchten. Und mit Kim Jong-un sei nicht zu spaßen.

Wobei nicht jeder den Ernst der Lage begreifen will. „Solche Aktionen sind eigentlich großartig“, sagt Howard X an einem Abend per Videogespräch und muss grinsen. Auf eine Weise ist er der größte Fan des nordkoreanischen Diktators. „Ich beobachte ihn genau. In letzter Zeit hat er wieder abgenommen. Jetzt muss ich mich auch wieder auf andere Maße einstellen.“ Im letzten Jahr schien Kim noch rund 15 Kilo zugenommen zu haben, Howard X war mitgewachsen. Nun müssen die Kilos wieder runter, Diät steht an.

Howard X, der in Australien zur Welt kam und vor mehreren Jahren nach Hongkong zog, ist der weltweit bekannteste Doppelgänger von Kim Jong-un. Sein Geld verdient er mit dem Ruhm jenes Mannes, der quasi als die Personifizierung von Menschenrechtsverletzungen gehandelt wird: Neben der Abwesenheit von Presse- und Meinungsfreiheit kommen aus dem von Kim regierten Nordkorea immer wieder Berichte über Willkürstrafen, Arbeitslager und öffentliche Exekutionen. Taugt das alles für Witzeleien?

Howard X, der seinen bürgerlichen Namen nicht nennen will, verneint diese Frage zuerst, muss dann aber relativieren. „Wie soll man damit umgehen, wenn nicht dadurch, dass man es ins Lächerliche zieht?“ Berichte der Vereinten Nationen oder Zeugenaussagen geflüchteter Menschen zeichnen auf mehreren Ebenen ein düsteres Bild. Während es vielen der 26 Millionen Einwohner zuletzt wieder an Nahrung fehlt, verbrennt die Regierung sprichwörtlich ihr Geld, indem sie Raketen in die Luft jagt.

Jetzt macht Kim Musikvideos, Quiz-Shows und Hamburger-Werbung

Anfang Februar ließ Kim einen 110-minütigen PR-Film veröffentlichen, der auf ein angeblich erfolgreiches Jahr 2021 zurückblickt. Die Bilder zeigen vor allem ihn selbst. Da reitet Kim mal auf einem Pferd dem Sonnenuntergang entgegen, mal sitzt er an langen Konferenztischen und hält Ansprachen, während gehorsame Staatsdiener fleißig mitschreiben. Auch grüne Felder, die durch Drohnen bewirtet werden, sind zu sehen. Und früher oder später Kims Machtsymbol: Raketen.

Das Propagandamaterial ist so grotesk, dass man denkt, keine Satire würde es übertreffen. „Es kann aber auch sein, dass sie in Nordkorea meine Filme schon kennen und sie jetzt als Vorbild nehmen“, sagt Howard X. Der wurde nämlich vor gut vier Jahren zu einer weltweiten Berühmtheit, als er auf YouTube ein Lied mit Videoclip hochgeladen hatte: „Lollybomb“, das bis jetzt an die 150 Millionen Mal angesehen wurde, begleitet den Kim-Verschnitt durch sein politisches Alltagsleben, das sich vor allem um eine kindlich-erotische Liebe des Diktators zu Raketen dreht.

Knapp fünf Jahre vorher hatte Howard X, der ungefähr so alt ist wie Kim und auch ungefähr so groß, mit dem Doubeln angefangen. „Ich saß mit meiner Freundin vorm Fernseher, Kim Jong-il war gerade gestorben, sein Sohn Kim Jong-un kam an die Macht. Als sein Gesicht gezeigt wurde, bin ich ausgerastet: Der sah aus wie ich! Meine Freundin musste lachen, weil sie mir zustimmen musste.“ Der berufliche Musikproduzent verkleidete sich als nordkoreanischer Diktator und legte sich ein Profil für soziale Medien an. Auf die ersten Anfragen musste Howard X nicht lange warten.

„An einem Flughafen in Israel machte ich Werbung für Hamburger. In Deutschland lud man mich in Quiz-Shows ein.“ Was an Howard gut ankam, war nicht nur seine äußerliche Ähnlichkeit mit Kim, sondern auch die verbale Ausformung. „Ich gebe immer den vorlauten, ungehobelten Typen, der allen um sich herum droht.“ Den typischen Kim-Gang, bei dem die Arme mit jedem Schritt vom runden Bauch nach außen geschoben werden, gewöhnte sich das Double ebenfalls an.

Das war auch nötig, denn das Kim-Original betrat nun die Bühne der großen Diplomatie. Als im Februar 2018 die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang starteten, schickte Nordkorea sensationell eine Delegation in den verhassten Bruderstaat, gegenüber dem bis heute der Kriegszustand gilt. Wenige Monate später begann Kim, nach einem vorherigen Austausch herber Drohungen, auch noch eine letztlich kurzlebige Freundschaft mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Auf zwei Gipfeln trafen die zwei Politiker sogar persönlich aufeinander.

„Mir war klar, dass ich da hinmusste“, erinnert sich die Kim-Kopie. Schon für die Olympischen Spiele in Pyeongchang hatte Howard X Kontakt zum Trump-Doppelgänger Dennis Alan aufgenommen, zog mit ihm gemeinsam durch die Olympia-Anlage. Ein Coup gelang bei einem Spiel der gesamtkoreanischen Eishockeymannschaft, die von einem nordkoreanischen Cheerleaderteam angefeuert wurde. Mit der Aufmerksamkeit mehrerer Kameras drängelte sich der Fake-Kim zu den jungen Frauen. „Einige mussten lachen, als sie mich sahen, wie ich ihren offiziell vergötterten Staatschef verarschte. Das war genial!“ Auch wenn er kurz darauf von Ordnern abgeschleppt wurde.

Unterwegs mit Donald Trump

Die Kopien von Trump und Kim reisten auch gemeinsam zum diplomatischen Gipfel der zwei kontroversen Regierungschefs in Singapur. Und die Medien interessierten sich fast genauso viel für die Kopien wie für die Originale. „Wir waren so unglaublich busy die Tage. Jeder wollte mit uns sprechen. In den Jahren, als es Trump noch gab, hab ich im Jahr eine fünfstellige Summe verdient.“ Das politische Ableben von Donald Trumps hat auch Kim Jong-un geschadet, da dessen Drohgebärden jetzt weniger Aufmerksamkeit finden.

So bleibt auch für Howard X weniger Rampenlicht übrig. „Mein Einkommen ist in letzter Zeit um 90 Prozent eingebrochen.“ Ein Grund sei die Pandemie, weil seitdem kaum noch Präsenzveranstaltungen stattfinden und das Reisen schwieriger geworden ist. Aber womöglich sei die Figur Kim Jong-un auch einfach nicht mehr die alte. „Man scheint sich an die ganzen Raketentests gewöhnt zu haben. Es regt keinen mehr auf. Nicht mal in den Nachbarländern Südkorea und Japan sind die Leute besorgt. Man schüttelt höchstens noch den Kopf.“

Ganz vorbei ist das Kim-Geschäft natürlich nicht. „Raketentests sorgen schon immer noch für zusätzliches Interesse.“ Auf der Website Cameo.com etwa, wo Prominente kurze Videobotschaften von sich verkaufen, ist Howard X zuletzt zu einem beliebten Dienstleister geworden. Für 200 Dollar richtet er als Kim verkleidet maßgeschneiderte Grüße an seine Kunden. „Amerikanische Soldaten bestellen mich öfter mal für ihre Kollegen. Dem Geburtstagskind erzähle ich dann, dass ich es mit einer Rakete auslöschen werde. Die Leute lieben es.“

Und was, wenn Kim Jong-un irgendwann nicht mehr Nordkorea regiert? „Mir wäre es, ehrlich gesagt, lieber“, behauptet der Mann, der Kim ein gutes Geschäft verdankt. „Ich würde mir wünschen, es gäbe keine Diktatoren mehr, über die man sich lustig machen müsste.“ Howard X würde sich dann wieder auf das Produzieren von Musik konzentrieren.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.