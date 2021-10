Berlin - Liebe Leser, wenn Sie die Food-Tipps der Berliner Zeitung am Wochenende lesen, befinden Sie sich in allerbester Gesellschaft. Wie wir unlängst erfahren haben gehört auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu unserer geneigten Leserschaft. Glauben Sie nicht? Sie erinnern sich vielleicht an unser Currywurst-Spezial aus der Ausgabe vom 14. August diesen Jahres. Damals hatte ich die Currywurst im Schloss Bellevue, dem Dienstsitz unseres Bundespräsidenten, mit der Currywurst beim Imbiss Absolut Curry bei der S-Bahnstation Bellevue verglichen: Beide Würste schnitten dabei sehr gut ab.

Damals stand die Frage im Raum, ob der Bundespräsident die inhabergeführte Currywurst-Bude Absolut Curry bereits besucht hat. Hatte er noch nicht, aber dies hat er jetzt auf unsere Anregung hin letzte Woche endlich nachgeholt. Auf Nachfrage bestätigt das Bundespräsidialamt, dass der Bundespräsident nach der Lektüre einer Rezension in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung, verfasst von Hobby-Food-Junior-Chief-Editor Maximilian Both, die Currywurst-Bude besucht hat. Entstanden sind dabei ein paar schöne Selfies mit der Inhaberin von Absolut Curry, der sympathischen Ur-Berlinerin Bianca Wrembel.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Absolut Curry Berlin (@absolutcurryberlin) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Berliner Zeitung am Wochenende hat exklusiv mit Frau Wrembel gesprochen und wollte wissen, wie sie den Besuch von Bundespräsident Steinmeier erlebt hat. Steinmeier sei sehr nett gewesen, gar nicht so streng wie sie erwartet hätte. Dass der Bundespräsident darauf bestand, die vegane Currywurst zu probieren hat sie allerdings irritiert: „Mensch, nehmen Sie doch besser die Richtige,“ riet sie Steinmeier, der blieb allerdings bei seiner Bestellung und war damit wohl auch ganz zufrieden. Einziger Kritikpunkt des Bundespräsidenten: Die Wurst hätte noch etwas krosser sein können. Frau Wrembel nahm es sportlich: „Ehrliche Kritik hilft mir, die meisten Kunden nehmen die normale Currywurst, die vegane haben wir noch nicht so lange im Programm.“

Moabit war früher fest in Hand der SPD, heute gibt es vegane Currywurst

Absolut Curry reagiert damit auch auf die wechselnde Demografie in Moabit, früher war der Bezirk fest in Hand der SPD, mittlerweile sind die Grünen auf dem Vormarsch, deshalb gibt es nun seit etwa einem halben Jahr auch vegane Currywurst. Frau Wrembel achtet darauf, sie getrennt von den herkömmlichen Würsten zuzubereiten. Steinmeier hatte noch eine weitere kleine Kritik: Der Tisch vor der Currywurst-Bude würde zu sehr wackeln. Darum hat sich allerdings schon längst Maurizio, der Sohn von Frau Wrembel, gekümmert. Er ist handwerklich begabt und hilft immer wieder in der Currywurst-Bude aus. Absolut Curry ist ein richtiges Familienunternehmen. Das Team wird noch durch Ute ergänzt, sie ist die gute Seele von Absolut Curry und hilft regelmäßig aus. Frau Wrembel verkauft bereits seit der Euro-Einführung Currywurst: Sie erinnert sich noch gut an den 1. Januar 2002, damals hat sie noch direkt oben auf dem S-Bahn-Gleis ihre Würste an den Mann gebracht. Saukalt sei es damals gewesen, sagt sie.

Der Ketchup beruhte schon damals auf einem Alt-Berliner Rezept. Seitdem ist viel passiert. Prominente Kundschaft ist für Frau Wrembel allerdings kein Novum, schließlich stärkte sich schon der Kanzler der Einheit Helmut Kohl an ihrem Stand, der sich zwischenzeitlich auch am Schlossplatz befand. Kohl soll damals der Currywurst ohne Darm den Vorzug gegeben haben, so wie sie traditionell in Ostdeutschland serviert wird – ein klares Zeichen der Annährung von Ost und West.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.