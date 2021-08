Berlin - Wenn ich für die Bild-Zeitung arbeiten würde, hätte dieser Artikel vermutlich die knackige Überschrift: „Hilfe, meine Putzfrau ist Verschwörungstheoretikerin!“ Da ich aber bei einem halbwegs seriösen Medium arbeite, muss ich die Thematik mit Agniezka* an dieser Stelle etwas ausgewogener darstellen. Agnieszka ist Mitte 50, kommt aus Polen und ist meine Putzhilfe. Seit zwei Jahren habe ich jetzt schon meine eigene Wohnung, und weil ich mir vorgenommen habe, langsam erwachsen zu werden, leiste ich mir den Luxus einer Putzhilfe. Agnieszka kommt jede Woche für zwei Stunden zu mir, sie macht sauber, räumt mein Chaos auf, putzt die Fenster und bügelt meine Hemden.

Um es gleich am Anfang zu sagen: Dieser Text soll weder Polen diskriminieren noch sich über vermeintlich sozial schwächer gestellte Menschen und ihren Bildungsstand lustig machen. Denn generell ist es völlig gleichgültig, ob Agnieszka Polin ist oder aus Düsseldorf kommt. Sie ist auch nicht ungebildet, denn sie kennt sich zum Beispiel, anders als ich, sehr gut mit Technik und digitalen Dingen aus. Außerdem hat sie schon 15 Jahre ihres Lebens in Peru gelebt, war dort mit einem Herzchirurgen verheiratet und spricht akzentfreies Spanisch. Agnieszka ist eine Powerfrau, sie hat jede Woche mehr als 20 Kunden in ganz Berlin, versorgt nicht nur ihren krebskranken Bruder, sondern auch ihre uralte Mutter in Polen finanziell. Mehrmals im Jahr reist sie ihrem großen Idol, einem jungen chinesischen Sänger, dessen Stimme engelsgleich sei, um die ganze Welt nach: etwa nach Kasachstan, China oder Russland.

30 Prozent der Deutschen glauben an eine Weltverschwörung

Und überhaupt ist der Umstand, dass Sie Verschwörungstheoretikerin ist, nichts Besonderes mehr in diesem Land. Denn inzwischen gibt es deutlich mehr von diesen Menschen in Deutschland als zum Beispiel Vegetarier. Laut einer Vor-Corona-Erhebung der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2019 glauben rund 30 Prozent der Befragten daran, dass es geheime Mächte gibt, die die Welt steuern. Und der Glaube an eine Weltverschwörung zieht sich dabei durch alle Parteien. 57 Prozent der AfD- und noch 20 Prozent der Grünen-Wähler glauben an diesen Mythos. Die Anhänger der anderen großen Parteien liegen dazwischen. Agnieszka ist also bei weitem keine Ausnahmen.

Als Agnieszka – sie wurde mir von einem Freund empfohlen – fast genau ein Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie das erste Mal in meine Wohnung kam, haben wir einander sofort ins Herz geschlossen. Aufgewachsen ist sie im Nachbardorf meines Großvaters, der 1945 aus Ostpreußen fliehen musste. Seit jetzt fast 30 Monaten kommt Agnieszka jeden Montag um Punkt acht Uhr in meine Wohnung. Allein, das schweißt schon zusammen, denn Agnieszka hat mich nicht nur schon nackt, schrecklich verkatert und mit Frauen im Bett gesehen, sondern wir sprechen jede Woche erst mal bei einer starken Tasse Kaffee und einem Croissant, das sie mir immer mitbringt, über Gott und die Welt. Agnieszka war es auch, die mir klar machte, mich von meiner damaligen Freundin zu trennen. „Diese Frau ist verrückt, das tut dir nicht gut“, hat sie gesagt. Womit sie natürlich wie immer recht hatte.

Das Problem an meiner Beziehung zu Agnieszka ist nur, dass Sie an ziemlich wilde Sachen glaubt und regelmäßig versucht, mich von ihren Ansichten auf die Welt zu überzeugen. Agnieszka ist zum Beispiel ganz offen Antisemitin und glaubt an eine jüdische Weltverschwörung. Schon bei ihrem ersten Besuch musste sie mir schwören, dass sie diese Thematik nie wieder ansprechen wird. Dann glaubt Agnieszka zum Beispiel daran, dass die CIA die Krankheiten Borreliose und HIV auf einem unbekannten Südseeatoll im Labor erfunden habe, um die Menschheit zu kontrollieren.

Mein Körper ist voll mit Spike-Proteinen

Seit sie vor ein paar Wochen meinen Impfpass auf meinem Esstisch hat liegen sehen, war sie ganz nervös und hat mich auf Schritt und Tritt in der Wohnung verfolgt, um irgendwelche Symptome der Covid-Impfung bei mir festzustellen. Mein ganzer Körper sei jetzt voll mit Spike-Proteinen, hat sie gesagt, das Ganze sei ein großes Menschen-Experiment von Bill Gates, Klaus Schwab (dem Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos) und den G7-Staatschefs. Es sei sehr wahrscheinlich, dass ich in zwei Jahren sterben würde.

Als ich ihr gesagt habe, dass es mir gut gehe, hat Agnieszka mich lange angeschaut, mir ein Kreuz mit dem Daumen auf die Stirn gemalt und mich fest in den Arm genommen.

Das war ein schönes Gefühl, nur leider lässt sie mich seitdem mit der Thematik nicht mehr in Ruhe und will mich vehement überzeugen, aus dem Mainstream auszusteigen und in ihr Lager zu wechseln. Sie wendet dabei inzwischen allerlei Tricks an: Vergangene Woche hat sie mir etwa das große, höllenscharfe japanische Küchenmesser auf meinen Oberarm gelegt, um zu prüfen, ob die Einstichstelle zwei Wochen nach der Impfung noch magnetisch sei. Sie sei sich unsicher, ob ich vielleicht nicht doch das Placebo – laut ihrer Aussage enthalten 33 Prozent der Dosen keinen Impfstoff – bekommen habe. Am besten wäre es, wenn sie mich 24 Stunden überwachen würde. Nur um sicherzugehen.

Ist das alles ein Grund, Agnieszka zu kündigen?

Meine Freunde fordern jetzt von mir, dass ich Agnieszka rausschmeiße, mit solchen Menschen müsse man hart ins Gericht gehen, denn sie seien wie die Mitglieder der AfD und die Querdenker, die am vergangenen Wochenende in Berlin zu Tausenden demonstrierten, einfach Feinde der Demokratie und der Aufklärung. Vor dem Hintergrund, dass Agnieszka und ich uns wirklich sonst gut verstehen, finde ich diese Haltung allerdings auch nicht sonderlich demokratisch. Denn Agnieszka ist ja, bis auf ein paar Besuche von Anti-Corona-Demonstrationen während des Lockdowns, nicht politisch aktiv. Ich finde, jeder hat das Recht auf eine Schwäche und an Schwachsinn zu glauben. Das gehört auch zur Meinungsfreiheit, denke ich.

David, ein anderer Freund und Filmproduzent aus München, hat mich, während ich an diesem Text saß, angerufen. Ich habe ihm von der Problematik mit Agnieszka erzählt. Er hat laut gelacht und mich um diesen „kreativen Schatz“, wie er das genannt hat, beneidet. „Überleg doch mal, wenn alles, was sie sagt, wahr wäre.“ Das wäre doch der absolute Hammer: „Wie führt man die ganze Welt an der Nase herum, ohne dass es schlaue Leute merken“, hat er gesagt. „Das wäre der beste Stoff für eine saftige Netflix-Serie.“

Die Worte von David haben mich nicht mehr losgelassen. In der Nacht bin ich dann schweißgebadet aufgewacht. Ich hatte geträumt, dass Helmut Kohl, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Leo Kirch und Jeff Koons sich 1992 im Haus von Kohl in Oggersheim verabredet, die Gardinen zugezogen und sich bei Eisbein und Sauerkraut überlegt hätten, wie man Tauben mit Elektromotoren und Kameras ausstatten könnte, um die städtischen Bewohner in Deutschland zu überwachen. Und dass es 2020 dann gleich zwei sogenannte „Lockdowns“ in Deutschland bräuchte, um die Batterien der beinahe echt aussehenden künstlichen Tauben wieder aufzuladen.

P.S.: Ich habe mich mittlerweile entschieden, ich werde Agnieszka weiter bei mir beschäftigen, denn ich habe sie einfach zu gerne.

*Name der Redaktion bekannt.

