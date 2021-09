Berlin - Liebe Leser, es wird Sie nicht überraschen: Viele Journalisten – gerade im Boulevard – haben einen Hang zur Boshaftigkeit. Das ist eine Art Leserservice. Ob Sie an der Boshaftigkeit teilhaben, ohne sich selbst die Hände dabei schmutzig zu machen, oder ob Sie sich lieber mit dem Opfer der Berichterstattung solidarisieren, dürfen Sie selbst entscheiden. Im Idealfall fühlen Sie sich in beiden Fällen bestens unterhalten. Die Idee, das neue Buch von Carsten Maschmeyer „Die sechs Elemente des Erfolgs“ zu rezensieren, folgte einem ähnlichen Impuls: Hauptsache, gute Unterhaltung. Ein Text über einen Mann, der sich als Chef der Finanzberatung AWD in den goldenen 90er-Jahren als Drückerkönig Nummer eins in das kollektive Gedächtnis der Deutschen gebrannt hat – was soll da schon schiefgehen?

Gemüse ist gesünder als Currywurst mit Pommes

Sie ahnen es: Die Erwartungen an das Buch waren nicht besonders hoch, und das nicht ohne Grund, denn das Skript der „Jeder kann Millionär werden“-Büchern ähnelt sich doch allzu sehr. Ein bisschen „Tsjakkaa! Du schaffst es!“ und ein paar Finanztipps werden um Hinweise zur gesunden Ernährung (Maschmeyer sinngemäß: „Gemüse ist gesünder als Currywurst mit Pommes“ – ach so!) ergänzt – fertig ist der Fast-Bestseller. Auch „Die sechs Elemente des Erfolgs“ folgt über weite Strecken diesem etwas einfältigen Prinzip. Bücher dieses Genres werden ebenso schnell geschrieben wie von missgünstigen Journalisten verrissen. Trotzdem ist das Buch nicht nur trivial. Maschmeyer hat sich dazu entschieden, en passant nicht nur von der Liebe zu seiner Ehefrau Veronica Ferres und seiner vorübergehenden Tablettensucht zu erzählen, sondern noch tiefere Einblicke in seine Kindheit und Jugend zu gewähren, und die sind oft verstörend, überwiegend sogar sehr, sehr traurig.

Carsten Maschmeyer wurde 1959 in Bremen geboren und wuchs als Sohn einer alleinerziehenden Mutter in Hildesheim auf. Die ersten Lebensjahre verbrachte er in einem Mutter-Kind-Heim. Ein uneheliches Kind galt Ende der Fünfziger noch als schwere Schande. Sein späterer Stiefvater bläute dem kleinen Carsten deshalb unter Androhung von Prügeln früh ein, dass er niemandem verraten darf, dass er nicht sein richtiger Papa ist. Auch ansonsten verläuft Maschmeyers Kindheit alles andere als rosig: Das Geld ist knapp, und um sich überhaupt mal etwas zu gönnen, wird das wenige Taschengeld lieber in Schallplatten als in das Schulessen investiert.

Kein Kostüm für Fasching: Der elfjährige Carsten wird enttäuscht

Als Elfjähriger freut sich Carsten wochenlang auf eine Faschingsparty in der Pausenhalle seiner Schule. Endlich gibt es eine Chance, in ein Kostüm und damit in eine andere Rolle zu schlüpfen, um aus der Tristesse seines Alltags auszubrechen. Er vertraut darauf, dass ihn seine Mutter schon nicht hängen lässt und rechtzeitig ein Kostüm besorgt. Für einen elfjährigen Jungen bedeuten scheinbar kleine Anlässe schließlich noch die Welt. Doch Carsten wird wieder einmal enttäuscht: Anstatt ihn mit einer guten Kostümidee zu überraschen, kramt seine Mutter bloß ein altes spitzes Partyhütchen von Silvester hervor. Eine richtige Verkleidung ist das natürlich nicht, und Carstens Mitschüler lassen ihn das auch spüren. Um den Abend zu retten, verschuldet sich Carsten bei einem Klassenkameraden für einen Cowboyhut. Als Carsten abends im Bett liegt, nimmt er sich vor, nie wieder arm zu sein – doch wie soll das gehen?

Zu Hause wurde bei Maschmeyers meist geschwiegen, die Mutter ist nach der Arbeit am Vormittag und der Zubereitung des Mittagessens erschöpft, der Schwiegervater vergräbt sich, sobald er nach Hause kommt, hinter der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung und ist auch zum Abendessen während der „Tagesschau“ nicht ansprechbar. „Halt deinen Mund, die Nachrichten laufen“, heißt es da. Erfolgserlebnisse gibt es für Maschmeyer vor allem beim Sport. Und sportlicher Erfolg lässt sich in Anerkennung übersetzen. Maschmeyer nimmt sich künftig, was man ihm als Kind vorenthält. So verwundert es nicht, dass Maschmeyer gleich zu Beginn des Buches wirtschaftlichen Erfolg und Glück gleichsetzt. Unwillkürlich empfindet man beim Lesen aufrichtiges Mitleid mit dem Autor.

Wenn Maschmeyer über seine eigene Kindheit spricht, wirkt das oft distanziert

Wenn Maschmeyer persönliche Erlebnisse schildert, wirkt das oft distanziert, beinahe abwesend, ganz so, als würde er über eine dritte Person sprechen. Die persönlichen Erzählungen werden im Buch immer wieder von längeren Ratgeberpassagen überlagert, dabei erklären die kleinen Einblicke in Maschmeyers Privatleben dessen „ultimativen Weg zum Erfolg“ viel anschaulicher als die oberflächlichen Routinen, die er sich über die Jahre antrainiert hat: Hunger nach der ihm lange vorenthaltenden Anerkennung und eiserne Disziplin bilden die Grundlage für seine Karriere. Und diese ist eng mit dem von ihm mitgegründeten Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD) verknüpft, an den sich Maschmeyer anscheinend nur eher ungern erinnert – im Buch spielt er jedenfalls kaum eine Rolle. Dabei ist Maschmeyers Wirken beim AWD aufschlussreich. Das Prinzip Strukturvertrieb schien wie für ihn gemacht und katapultierte den Jungen aus kleinen Verhältnissen bis an den Abendbrottisch des späteren Bundeskanzlers Gerhard Schröder und ins Zentrum der Hannoveraner Maschsee-Connection.

Niemand verkaufte mehr Versicherungen und Fonds als Maschmeyer. Seine Mitarbeiter sollten es ihm nachmachen. Um sie zu motivieren, gab Maschmeyer vor den AWD-Führungskräften regelmäßig Vorträge. Einige Ausschnitte von diesen Reden finden sich auch heute noch bei YouTube. In einer besonders denkwürdigen Episode aus den Neunzigern beschreibt er, wie man neue Mitarbeiter rekrutiert: „Holen Sie sich alle Pausenclowns, Egozentriker oder Profilneurotiker. Alle, die Bühne brauchen – nur nicht haben. Kennen Sie das auf der Fete mit sechs Mann? Da erzählt einer nach einer halben Stunde den zwölften versauten Witz. Warum macht der denn das? Da fehlt irgendwas. Ist da die Mutterbrust verrutscht, hat der Vater zu fest zugehauen oder ...? Irgendwas ist da. Der braucht Bühne, der braucht Geltung, der braucht Anerkennung … Natürlich ist der krank, aber wir können ihn symptomatisch therapieren.“ Im Saal erntete Maschmeyer für seine flotten Sprüche von seinen Vertretern oft Gelächter. Dass er möglicherweise seinen eigenen Leidensweg beschreibt, ahnten in dem Moment wohl die wenigsten.

Über den AWD spricht Maschmeyer heute nicht mehr so gerne

Über die Opfer des AWD wurde in der Vergangenheit bereits viel geschrieben. Die Stiftung Warentest berichtet, dass Zehntausende Anleger über die Finanzprodukte, die durch den AWD vermittelt wurden, viel Geld verloren haben. Der Vorwurf lautet: Maschmeyers AWD setzte vor allem auf Produkte, die dem Unternehmen hohe Provisionen versprachen. Die Kundeninteressen standen dabei an zweiter Stelle. Maschmeyer schiebt solche Vorwürfe bis heute weit von sich und verweist auf die Vielzahl von Anlegerklagen, die abschlägig beschieden wurden. In seinem aktuellen Werk empfiehlt er, in breit streuenden Indexfonds mit niedrigen Fondsgebühren zu investieren, das ist tatsächlich auch für Privatanleger ein durchaus sinnvolles Investment, man fragt sich jedoch unwillkürlich: Warum nicht früher?

Hätte Maschmeyer seine zahlreichen Talente dafür genutzt, eine deutsche Version von Blackrock zu bauen, wäre seine Weste heute wohl blütenweiß. Das Drama des begabten Kindes Maschmeyer setzt sich in anderen Lebensbereichen fort. Maschmeyer fühlt sich gehemmt, Fremde anzusprechen, weil er zu Hause nie richtig gelernt hat, mit Menschen umzugehen. Für eine Karriere im Verkauf sind das alles andere als ideale Voraussetzungen. Wenn Maschmeyer darüber berichtet, wie er neue Freunde gewinnt und alte behält, wirkt das trotz seiner unbestrittenen Fähigkeit zum Netzwerken bisweilen naiv und anrührend, aber eben auch oft berechnend. Das literarische Ich des Carsten Maschmeyer erinnert stellenweise stark an die Hauptfigur des Romans „Klara und die Sonne“ des britischen Autors Kazuo Ishiguro. Dort bemüht sich eine neu auf die Welt gekommene Künstliche Intelligenz, die Gefühlswelt der Menschen zu erkunden und verstehen. Maschmeyers Vokabular ist einer bürgerlichen Lebenswelt entlehnt, die er wohl eigentlich nur aus Erzählungen kennt. Wenn er Alltagssituationen beschreibt, spielen Sehnsuchtsorte wie die sonntägliche Kaffeetafel eine entscheidende Rolle.

Kontrollfreak Maschmeyer

Menschen, die Maschmeyer persönlich kennen, beschreiben ihn als sehr kontrolliert. Trotzdem: Wenn Maschmeyer schildert, dass ihm die Tränen kommen, wenn ihm seine Kinder schreiben, dass sie sich darauf freuen, mit ihm Weihnachten zu feiern, dann glaubt man ihm das. Überhaupt wirkt Maschmeyer zunehmend altersmilde. Bei seinen regelmäßigen Fernsehauftritten auf Sat1 und Vox inszeniert er sich als netter Start-up-Onkel, der jungen Gründern Tipps für die erste eigene Firma gibt. Eigentlich braucht Maschmeyer die Öffentlichkeit nicht, trotzdem scheint es ihm wichtig zu sein, gehört zu werden. So wichtig, dass er einen Ratgeber schreibt, um dort in kleinen Häppchen seine Lebensgeschichte zu offenbaren. Dabei ist die Geschichte des Carsten Maschmeyer für sich genommen interessant genug, um erzählt zu werden, ein weiterer Ratgeber war nicht nötig. Hat er sich nur nicht getraut, dem Leser die eigene Biografie ohne konkreten Nutzwert zuzumuten? Fast wirkt es so, als stünde Maschmeyer sein selbst anerzogenes Leistungsethos ein weiteres Mal im Weg: Wer so akzeptiert und geliebt werden will, wie er ist, muss dafür erst einmal etwas leisten.

Carsten Maschmeyer: Die sechs Elemente des Erfolgs. Finanzbuchverlag, München 2021. 304 Seiten, 22 Euro.

