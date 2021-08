Berlin - Um gleich eines vorwegzunehmen: Die Bewertung mit 3 von 5 Punkten ist nicht ganz fair. Wir haben „Raya und der letzte Drache“ zu fünft geschaut und vier von fünf Erwachsenen hatten Tränen in den Augen („Quatsch, ich heul gar nicht!“), fünf von fünf fanden die Bilder überwältigend schön („Das können ’se bei Disney schließlich“) und irgendwie sollte die Wertung schon deshalb höher sein, weil sämtliche Figuren vom Helden bis zum Endgegner weiblich sind. Man lernt: Auch Frauen können richtig fiese Erzfeindinnen sein.

Leider – und damit beginnen die Probleme – ist das Drehbuch aber weder elegant noch originell. Wie in einem Computerspiel aus den 90er-Jahren muss die Königstochter Raya in fünf Welten nach fünf Teilen eines Kristalls suchen. Erst wenn sie alle Kristallteile wieder vollständig zusammengefügt hat, kann das Böse bekämpft werden. Jede dieser Welten hat eine Form von Endgegner und ein Ort ist sogar in Schnee getaucht – ungewöhnlich für das sonstige Südostasien-Ambiente, in dem Raya lebt.