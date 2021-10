Palma de Mallorca - Haben Sie einmal die Schnauze voll von spanischen Tapas, tiefgekühlten Kroketten und frittierten Kartoffelecken mit scharfem Ketchup (spanisches Essen kann wirklich scheußlich schmecken) und können auch die deutschen Klassiker wie Schnitzel Wiener Art und Pommes Schranke, wie es sie in der Schinkenstraße auf dem Ballermann gibt, nicht mehr sehen, dann habe ich eine wirklich tolle Alternative für Sie. Und Sie müssen dafür nichts weiter tun, als ins Stadtzentrum von Palma de Mallorca zu fahren. Wenn Sie die Stadt nicht kennen, wird das für Sie eine Überraschung sein. Denn Palma ist keine kleine Touristenfalle, sondern eine stattliche Metropole von über 400.000 Einwohnern, die sich mit Düsseldorf spielend messen kann.

Und wie es sich für eine richtige Großstadt gehört, gibt es dort eben alles: das Sternerestaurant genauso wie Systemgastronomie und dunkle Imbissbuden. Und die beste und legendärste Imbissbude der Bewohner ist die Bar Kiosko Alaska auf der Plaça del Mercat. Steht man nachts davor, dann zieht das kalte Licht der Neonröhren den betrunkenen Flaneur wie eine Fliege an. Ein Imbiss namens Alaska (passt zu den Neonröhren) und die spanische Hitze, ich gebe zu, das klingt jetzt erst einmal etwas diffus, aber es handelt sich hierbei um einen der ältesten Imbissstände des modernen Mallorca. Mein Schwiegervater hat hier schon als kleiner Junge mit Blick auf die Edifici Casasayas und Pension Menorquina, zwei ansehnliche historische Bauten im Stile von Gaudí, fettige und vor allem billige Hamburger (span. Hamburguesa) in sich reingeschoben.

Und das ist jetzt schon mehr als 60 Jahre her. Zur Erinnerung, das war die Zeit, als Spanien noch bettelarm war, es im ganzen Land noch Hungersnöte gab und Schmuggler jede Nacht Tausende Schachteln Chesterfield-Zigaretten in der Bucht von Pollenca anlandeten. Hier wurden schon simple Ham- & Cheeseburger serviert, als die meisten coolen Burgerketten-Betreiber (die erste McDonald’s-Filiale wurde in Spanien 1981 und damit zehn Jahre später als in Deutschland eröffnet) noch Windeln trugen. Und das Alaska ist bis heute besser als jeder Signature Burger bei McDonald’s.

Die Burger sind saftig und das Rind ist schön rosa gebraten. Ketchup und Senf darf man sich selber draufquetschen. Und in zwangloser Atmosphäre gibt es hier neben Burgern natürlich auch unvergleichliche „perros calientes“ (Hot Dogs) und eiskalte Cañas, frischgezapfte kleine 0,1-Liter-Biere, stilecht serviert in Gläsern aus dem Tiefkühlfach. Die Spanier sind nicht die besten Köche der Welt, aber was das Temperatur-Management angeht, sind sie fast so gut wie die Japaner.

Sitzen kann man beim Alaska nur draußen, also auch nur, wenn es das Wetter zulässt. Aber wer will schon sitzen, wir essen natürlich wie echte alte Spanier mit Schiebermütze und Strickjacke im Stehen direkt an der Bar und fühlen uns dabei wie die Protagonisten aus Edward Hoppers Gemälde „Nighthawks“. Damals, 1942, als das Gemälde entstand, gab es bestimmt auch schon Burger auf der Plaça del Mercat. Darauf gleich noch eine eiskalte Caña, das will gefeiert werden!

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Hamburguesería Alaska, Plaça del Mercat, 6A, 07001 Palma, Illes Balears, Spanien, täglich 12.01 bis 0 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.