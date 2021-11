Berlin - Warum flippen so viele Menschen in dieser Stadt aus? Wie etwa am vergangenen Samstagabend in Spandau, als eine Funkstreife wegen Ruhestörung in die Müllerstraße gerufen wurde: Als Beamte an der Wohnung eines 51-Jährigen klingelten, schallte ihnen der Ruf entgegen, sie sollten abhauen, er werde sie alle töten. Als der Mieter die Tür öffnete, schlug er mit einem Metallrohr auf eine Polizistin ein. Sie kam mit Kopf- und Armverletzungen ins Krankenhaus. „Aufgrund seines Gemütszustandes“, so die Polizei, wurde der Mann in die Psychiatrie eingewiesen.

Ebenfalls am Wochenende lief ein Mann bei „Rot“ in Friedrichshain über die Mühlenstraße. Ein 53-jähriger Autofahrer hupte, was den Fußgänger veranlasste, den Spiegel des Autos abzutreten. Als der Fahrer ausstieg, schlug der 23-Jährige ihm mit einer Bierflasche mehrfach auf den Kopf. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Am Montag brannte es zum zweiten Mal im Kaufhof am Alexanderplatz. Im Keller standen Kleidungstücke in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Schon in der vergangenen Woche hatte ein Kunde bei den Heimtextilien Feuer gelegt und mit brennenden Laken auf Mitarbeiter eingeschlagen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden sieht die Polizei bisher nicht.

Verprügelt wurde am Dienstagabend ein 28-Jähriger in einer Straßenbahn in Mitte. Er war laut Polizei mit einer etwa 30-köpfigen Personengruppe jugendlichen Alters aneinandergeraten. Er verlor das Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagmittag brannte es wieder – diesmal in Prenzlauer Berg in der Ostseestraße. Auf einem Balkon brannte Gerümpel. Als die Flammen gelöscht waren, erschien der 23-jährige Mieter und gab zu, das Feuer gelegt zu haben.

Am Nachmittag desselben Tages pöbelte ein 48-jähriger Mann auf dem U-Bahnhof Hellersdorf ein Kind an. Als ein Fahrgast ihn von dem Kind wegzog, stieß der Betrunkene ihn samt Fahrrad auf die Gleise. Da eine U-Bahn nahte, ließ der 28-Jährige sein Fahrrad liegen und kletterte mithilfe weiterer Fahrgäste auf den Bahnsteig zurück. Das Rad verkeilte sich unter dem Zug. Polizisten nahmen den Täter fest und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 2,6 Promille fest.

