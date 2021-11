An dieser Stelle sollen – jedenfalls fast – nur gute Nachrichten aus der vergangenen Woche vermeldet werden. Denn viele Übeltäter wurden gefasst. Am Sonntagmorgen sprengten drei Männer in einer Bank in Lichtenrade einen Geldautomaten und flüchteten per Auto. Am U-Bahnhof Rudow stellte sich ein Streifenwagen quer, und das Fluchtauto krachte dort hinein. Zwar konnte ein Täter fliehen, aber immerhin nahmen Polizisten einen 27- und einen 30-Jährigen fest.

Am Nachmittag ging es in Charlottenburg sportlich zu: Eine Fahrradstreife stellte einen Mopedfahrer. Er war auf dem Gehweg der Bismarckstraße gefahren – und das auch noch ohne Helm. Ein Polizist und seine Kollegin strampelten hinterher: durch die Fritsche-, die Schiller- und die Windscheidstraße und schrien, er solle anhalten, was er nicht tat. Auf seiner Fahrt rammte er fast eine Fußgängerin, eine Autofahrerin musste vollbremsen. Schließlich holten die Ordnungshüter den Mopedfahrer ein. Gegen den 48-jährigen wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Endlich kam man auch Händlern falscher Impfpässe auf die Spur. Am Dienstag beobachteten Zivilfahnder in Lichtenrade einen 20-Jährigen beim Verkauf eines solchen Dokuments. In seiner Wohnung fanden Ermittler Blanko-Impfpässe. Auch einen 26-jährigen Komplizen nahmen sie fest.

Aus dem Verkehr gezogen wurde am Südkreuz auch ein 31-jähriger Mann. Er hatte sich am Mittwoch in einem Regionalzug geweigert, Maske zu tragen und einen Fahrschein zu lösen. Als der Schaffner ihn ansprach, zog er ein Messer. Bundespolizisten nahmen ihn fest.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Nordbahnstraße in Reinickendorf ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Festnahme der Täter steht noch aus.

Am selben Tag sahen Objektschützer, die die chinesischen Botschaft bewachen, am anderen Spreeufer einen Mann, der über ein Fenster in ein Büro einsteigen wollte. Als ein Wachmann über die Jannowitzbrücke dorthin lief, flüchtete der Täter ebenso auf die Brücke. Von dort kletterte er an der Wand des Bahnviaduktes über der Spree entlang, um sich der Festnahme zu entziehen. Polizisten vom Abschnitt 57 nahmen den 24-Jährigen mit Hilfe der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr fest.

