Mit Stahlmurmeln hat ein Mann immer wieder auf Fenster und Türen eines Wohnhauses in Reinickendorf geschossen. Weil das seit September so ging, gründete die Polizei die Ermittlungsgruppe „Stahl“. Am Montag nun konnte die Polizei melden, dass ein 46-Jähriger ermittelt ist. In seiner Wohnung im selben Haus fanden die Beamten seine Schleuder und Stahlkugeln. Ihm werden mehrere versuchte Körperverletzungen und 30 Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von etwa 8000 Euro zur Last gelegt. Als Motiv gab der Mann Langeweile an.