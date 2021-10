Berlin - Dieser kriminelle Wochenrückblick soll zeigen, in was für einer Stadt wir leben. Am vergangenen Sonntagmorgen musste ein Mann notoperiert werden. Laut Polizei war eine „20-köpfige Personengruppe“ durch die Robert-Siewert-Straße in Karlshorst gelaufen, als einer von ihnen mit einem Teleskopschlagstock die Heckscheibe eines geparkten Autos einschlug. Als der 52-Jährige und ein 44-jähriger Anwohner herbeieilten, wurden sie angegriffen. Der Ältere erlitt schwere Stichverletzungen und der Jüngere Platzwunden durch den Schlagstock.

In derselben Nacht wurde auch an der Reginhardtstraße in Reinickendorf ein 42-Jähriger niedergestochen. Offenbar hatte er im Vorübergehen jemanden angerempelt. Am Nachmittag bekam dann an der Holzhauser Straße in Tegel ein 30-Jähriger Messerstiche in beide Oberschenkel ab. Er hatte sich mit einem anderen Mann gestritten. Gleiches in Prenzlauer Berg: Und als in der Chodowieckistraße zwei Betrunkene aneinandergerieten, erlitt einer von ihnen Schnitt- und Stichverletzungen. So viel zu den Messerstechereien vom Sonntag.

Am Abend desselben Tages warf in Kreuzberg ein Unbekannter einen Brandsatz auf das Zelt zweier Obdachloser unter dem U-Bahn-Viadukt Skalitzer Straße. Die Männer im Zelt blieben zum Glück unverletzt. Danach sagten Zeugen der Polizei, dass der Täter am Eingang zum U-Bahnhof eine Frau mit einem Hammer attackiert habe, bevor er weglief.

Spielplatz in der Samariterstraße

In der Ortnitstraße in Malchow fand ein Spaziergänger am Dienstagvormittag einen Toten in einem Gebüsch. Ein bald darauf festgenommener 29-Jähriger soll den zwei Jahre älteren Mann umgebracht haben. Der Täter soll psychische Probleme gehabt haben.

Auf einem Spielplatz in der Samariterstraße in Friedrichshain attackierte am Dienstagnachmittag ein Neonazi die Besucher mit einer Bratpfanne. Er rief Zeugen zufolge immer wieder „Heil Hitler“. Ein 33-Jähriger wurde durch die Schläge des Mannes an Kopf und Armen verletzt. Polizisten nahmen den 33-Jährigen fest.

Am Mittwochabend gab es dann noch eine Massenschlägerei in Neukölln. In der Karl-Marx-Straße griffen zehn Männer mit Macheten und Reizgas Angehörige eines Clans an. Dabei ging auch eine Schaufensterschreibe zu Bruch. Gegenüber der Polizei schwiegen die Beteiligten.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.