Peking - Eigentlich wohne ich seit mehr als 15 Jahren zusammen mit meiner chinesischen Frau in Peking. Eigentlich, denn in den letzten knapp zwei Jahren war ich nicht zu Hause. Der Grund: Ich bin im Februar 2020 nach Berlin geflogen, für ein paar Wochen, wie ich meinte. Anschließend konnte ich nicht mehr zurück. Schuld daran trägt natürlich die Pandemie und die chinesische Zero-Covid-Politik, die besonders für Nichtchinesen starke Einreisebeschränkungen mit sich bringt. Man kann wohl ohne Übertreibung behaupten, dass Peking nach Pjöngjang momentan die weltweit am schwersten zu erreichende Hauptstadt ist.

Durfte ich das erste halbe Jahr nach Pandemieausbruch überhaupt nicht nach China einreisen, war das ab Mitte August 2020 zumindest für die Leute mit meinem Aufenthaltsstatus wieder möglich – theoretisch jedenfalls. In der Praxis scheiterten meine Rückkehrversuche jedoch an den extrem ausgedünnten Flugverbindungen – der internationale Flugverkehr zwischen China und dem Rest der Welt ist im Vergleich zu 2019 um unfassbare 98 Prozent gesunken –, was zu entsprechend hohen Flugpreisen führt. Zwischenzeitlich wurden bis zu 6000 Euro für einen einfachen Flug verlangt, der zuvor 400 Euro gekostet hatte.

Neun PCR-Tests später

Von den wenigen verbliebenen Flugverbindungen wurden etliche wiederholt für mehrere Wochen gestrichen, weil zuvor mit einem Flug fünf oder mehr Covid-Infizierte ins Land gebracht worden waren. Auch vier meiner gebuchten Rückflüge wurden aus diesem Grund gecancelt. Den Platz in Maschine Nummer 5 bekam ich nur, weil meine Frau täglich bei der Fluggesellschaft in Peking anrief. Irgendwann war man dort so genervt, dass man mir einen Nachrückerplatz spendierte. So konnte ich schließlich am 6. November von Frankfurt nach Shanghai fliegen. Die Stadt ist zwar 1200 Kilometer von Peking entfernt, aber die Hauptstadt direkt anzufliegen, ist nicht mehr möglich. Um sie zusätzlich zu schützen, sind praktisch alle Direktflüge aus dem Ausland nach Peking untersagt.

Sofort nach der Landung hatte ich in Shanghai zwei Wochen strikte Hotelquarantäne zu absolvieren, in der ich mein Zimmer nicht für eine Sekunde verlassen durfte. Daran schloss eine Woche leichtere Quarantäne mit zwei PCR-Tests an. Anschließend hätte ich endlich nach Peking zurückkehren dürfen, wenn die chinesische Regierung nicht in der Zwischenzeit weitere Restriktionen beschlossen hätte: Hält sich jemand in einer chinesischen Stadt auf, in der es in den letzten 14 Tagen auch nur einen einzigen Covid-Infektionsfall gegeben hat, darf er erst dann in die Hauptstadt reisen, wenn seine Reiseroute en détail geprüft wurde und er darüber hinaus einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Diese Verordnung sei, so geht das Gerücht, als zusätzlicher Schutz für die Olympischen Spiele erlassen worden.

Auch die Umsetzung dieser Bestimmung durfte ich am eigenen Leib erfahren. Am drittletzten Tag meiner dritten Quarantänewoche wurden in der 26-Millionen-Stadt Shanghai drei Frauen positiv auf das Virus getestet. Das bedeutete, dass der Code meiner inzwischen auf dem Handy installierten zusätzlichen Pekinger Corona-App nicht von Gelb auf Grün wechselte. Also musste ich noch eine weitere Woche in Shanghai bleiben. Erst nach zig Telefongesprächen mit der Seuchenbekämpfungsbehörde in Peking sprang der Code am letzten Samstagnachmittag auf Grün. Am Montag dieser Woche durfte ich mich schließlich in einen Hochgeschwindigkeitszug nach Peking setzen, und am Abend war ich wirklich da.

Als ich auf meinem Handy das Datum sah, konnte ich es nicht fassen: Es war Nikolaustag, der 6. Dezember. Das heißt: Für eine Reise, die 2019 noch neun Stunden gedauert hatte, habe ich geschlagene vier Wochen gebraucht. In diesem Zeitraum musste ich insgesamt neun PCR-Tests plus einen Antikörper-Test auf Covid-19 machen, eine Handvoll Apps herunter- und diverse Bescheinigungen hochladen sowie einen schönen Batzen Geld für Flug und Quarantäne ausgeben.

Christian Y. Schmidt ist freier Autor und lebt seit Jahren zwischen Peking und Berlin. In der Vergangenheit erschienen von ihm Bücher wie „Bliefe von dlüben“, „Allein unter 1,3 Milliarden“ oder „Der letzte Huelsenbeck“. Zuletzt: „Corona Updates Beijing“ im Berliner Hybriden Verlag. Im Februar 2022 kommt „Quarantäne Updates Shanghai“ ebendort heraus.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.