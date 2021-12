Saint-Rémy-de-Provence - Karl Lagerfeld war als Jäger und Sammler bekannt. Nicht nur mehr als 300.000 Bücher besaß das Modegenie, sondern natürlich auch mehrere Residenzen: neben zwei Wohnungen in Paris eine Villa in dem französischen Örtchen Louveciennes, ein Appartement in Monaco und das Studio in der Rue de Lille in Paris. Das bedeutet ein Erbe, das nur schwer zu sichten ist und in der Vielfalt kaum zu überbieten. Eine Riesengarderobe, die vornehmlich aus der Zeit nach seiner spektakulären Diät im Jahr 2001 stammt und damit überwiegend aus Teilen besteht, die sein Lieblingsdesigner Hedi Slimane bei seinen wechselnden Arbeitgebern Saint Laurent und Dior entworfen hat. Zusätzlich unzählige Sonnenbrillen und seine berühmten fingerlosen Handschuhe, die zu einem seiner vielen Markenzeichen wurden.

Thibault Camus/AP/dpa Die Handschuhe des Meisters.Sie waren neben dem weißhaarigen Zopf, dem weißen Stehkragen und der Sonnenbrille eins einer Markenzeichen.

Thibault Camus/AP/dpa Karls Koffer: Auch sie wurden versteigert.

Doch zwei Jahre nach seinem Tod fordert der französische Staat den Tribut der Erbschaftssteuer, die nach dem Wert aller dieser Dinge nebst Barvermögen bemessen wird. Sicherlich einer der Gründe, warum die Nachlassverwaltung (die Erben sind noch nicht bekannt) nun langsam, aber sicher mit dem Verkauf ausgewählter Stücke aus dem persönlichen Besitz bei Sotheby’s in Monaco und Paris begonnen haben.

Und das mit spektakulärem Erfolg. Denn alles, was Karl Lagerfeld sich ausdachte, vermeintlich besessen oder berührt hat, scheint einen Goldstempel des guten Geschmacks und der sicheren Wahl zu tragen. Die internationalen Käufer stehen Schlange und überbieten sich in unglaublichen Gebotsgefechten – und zwar selbst dann, wenn die Sachen noch neu erhältlich sind und es sie regulär zu kaufen gibt. Die Auktionatoren kamen in den ersten zwei Sessions kaum mit den Beträgen nach, die in Tausender-Schritten geboten wurden. Eine Zeichnung von 1987 mit seinen drei Musen Inès de la Fressange, Anna Piaggi und Victoire de Castellane landete mit allen Gebühren bei 203.000 Euro – auch wenn bekannt ist, dass der Meister Tausende solcher Zeichnungen ganz nebenbei machte. Selbst fünf Leuchter, die die dänische Firma Georg Jensen nach wie vor im Sortiment hat und jederzeit anfertigt, kamen auf 138.000 Euro, nur weil Karl Lagerfeld sie besessen hat.

Investition in Legendäres

Alles, was ein bisschen intimer ist, etwa Porträtzeichnungen, die er von seinem Lebensgefährten Jacques de Bascher anfertigte, Notizbücher oder auch mit Monogramm versehene Taschentücher oder Servietten, ist so umkämpft wie früher die Pfennigartikel im Woolworth-Schlussverkauf. Dabei steht diese Lagerfeld-Auktionsserie exemplarisch nicht nur für die großen Nachlassauktionen prominenter Persönlichkeiten, auf denen reiche Souvenir-Jäger mitbieten. Sie spiegelt auch enorm den Zeitgeist wider: In unsicheren Zeiten ist die Sehnsucht nach dem Beständigen und mit eindeutiger Provenienz Belegtem eben riesengroß. Das Vertrauen in das, was existiert und bewährt ist, scheint momentan einfach eine bessere Investition zu sein als das, was in der Gegenwart entsteht. Da spielt auch der Originalpreis keine Rolle und ein Dior-Sakko, das vielleicht einmal 3000 Euro gekostet hat, kommt so schnell auf 44.000 Euro. Auch die Magnum-Flaschen mit gut gelagertem Bordeaux des bekennenden Nicht-Alkohol-Trinkers Lagerfeld sprengen Marktrekorde.

Thibault Camus/AP/dpa In der Pariser Dependance von Sotheby's wurden am Montag erste Stücke aus Lagerfelds Nachlass versteigert.

Von Karls geliebten Art-déco-Möbeln bis zu simplen Alltagsgegenständen wie seinen Pastellstiften oder jenen Papierkörben, in denen die meisten seiner Zeichnungen umgehend wegen Nichtgefallen landeten – alles geht weg wie warme Semmeln. Ein bisschen Sternenstaub des Genies scheint in der Fantasie der Bieter selbst im kleinsten Stück enthalten, und das lässt man sich eine Stange Geld kosten. Stück für Stück wandert Karls Vermächtnis damit in die Welt. KL selbst würde das wahrscheinlich wahnsinnig amüsieren. Denn wie sagte er immer: „Und wissen Sie, was der Sinn des Lebens ist? Das Leben selbst!“

Eine Übersicht über die Gegenstände der bisherigen Sotheby's-Auktionen finden Sie hier: KARL, Karl Lagerfeld’s Estate Part I und KARL, Karl Lagerfeld’s Estate Part II. Für März 2022 ist eine Auktion in der deutschen Zentrale des Auktionshauses Sotheby’s in Köln angesetzt.

