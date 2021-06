Minkowskie - Den Ort, wo das Gold der SS vergraben sein soll, erreicht man über eine schmale Landstraße. Minkowskie liegt 55 Kilometer südöstlich von Breslau im oberschlesischen Flachland. Im Schatten des baufälligen Schlosses, das 1775 erbaut wurde und einmal der Adelsfamilie von Seydlitz gehörte, steht ein alter Wohnwagen. Bevor wir uns auf die Suche nach den bis zu 48 Kisten voll mit Goldbarren im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro aus der Reichsbank in Breslau machen, die hier in der Nähe im klirrend kalten Winter 1945 versteckt worden sein sollen, wird in dem Wohnwagen erstmal polnische Hausmannskost serviert: Hacksteak mit Kartoffelpüree, Gurkensalat und brauner Soße.

Mariusz Przygoda/LOFT STUDIO Zwei Männer und Tomasz Gorski beim Graben nach dem Nazigold im Minkowskie-Schloss

Tomasz Gorski streift sich nach dem Essen die Gartenhandschuhe über und setzt seinen Cowboyhut auf. Dann geht es rüber in den Park des Schlosses, wo die Männer schon seit Wochen graben. Unter einer Plastikplane und vier Metern Erde soll er liegen, der Goldschatz. Tomasz Gorski ist einer der Hobby-Historiker und Archäologen, die sich dem Projekt verschrieben haben. „Wir wollen nicht Schatzsucher genannt werden“, sagt Gorski. „Wir sind Forscher, die nach der Wahrheit suchen.“

Unter der Erde soll sie ruhen, die Wahrheit, vergraben unter dem Fundament einer schon lange eingestürzten Orangerie, etwa hundert Meter vom verfallenen Schloss entfernt. Jetzt stehen die Männer am Rand der kleinen Gruben. Einen Meter haben sie bereits geschafft. Nun mache ihnen das Grundwasser Probleme. „Die Schattierungen im Erdreich zeigen: Hier wurde vor langer Zeit gegraben.“ Das sei der Beweis, sie seien auf der richtigen Fährte, vielleicht schon ganz nah dran. Die Arbeit sei mühsam, einen Bagger wollten sie nicht nutzen, denn im Erdreich unter ihnen könne sich alles befinden: „Die Überreste von fünf erschossenen französischen Kriegsgefangenen, die im Frühjahr 1945 bei 18 Grad unter Null für die Nazis die Grube ausheben mussten. Oder Minen, mit denen die SS-Männer ihre Beute schützen wollten.“

Mariusz Przygoda/LOFT STUDIO Die Reporter der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung, Jesko zu Dohna (links) und Tomasz Kurianowicz (rechts), an der Grabungsstelle mit Bart Zelajtys, dem Pressesprecher der Stiftung „Schlesische Brücke“.

Was treibt diese Männer an?

Auch 76 Jahre nach Ende des Dritten Reiches gibt es immer noch eifrige Männer, die nach Hinterlassenschaften der Nazis suchen. Die Hitlertagebücher, das Bernsteinzimmer oder ein angeblicher Goldzug beflügeln weiterhin die Fantasie vieler Abenteurer in ganz Europa. Zwar stießen amerikanische Soldaten im April 1945 in einem Salzbergwerk in Thüringen wirklich auf 220 Tonnen Goldbarren aus deutschen Finanzreserven und auf hunderte Kunstwerke aus den Berliner Museen, die aus der Hauptstadt evakuiert wurden. Aber viel mehr vermeintliches Nazi-Gold ist seit Kriegsende nicht gefunden worden. Generationen von Hobby-Historikern und Abenteurern suchen trotz allem weiter. Denn: Ein 20 Kilogramm schwerer Goldbarren ist Stand heute knapp eine Million Euro wert.

Jahrzehntelang durchforsteten Schatzsucher ostpreußische Schlösser nach dem Verbleib des Bernsteinzimmers. Riesige Goldbestände der SS suchte man auf Burg Falkensteyn im Allgäu. Und seit Jahren suchen Abenteurer im Schlesischen Waldenburg nach einem sagenumwobenen Goldzug – 24 Waggons vollgestopft mit von Juden geraubtem Gold. Zwei Reporter der Berliner Zeitung am Wochenende wollen wissen: Was treibt die Männer an?

Mariusz Przygoda/LOFT STUDIO Das verfallene Schloss in Minkowskie, Schlesien.

Die Theorie um das Vierte Reich

Die ganze Wahrheit hören wir ein paar Stunden später in dem riesigen Schloss Stubendorf, 75 Kilometer vom Minkowskie entfernt, das anders als das verfallene Bauwerk renoviert wurde. Der Busunternehmer Hubert Palm, der uns begrüßt, ist in den 1990er-Jahren mit Reisen zwischen Deutschland und Polen reich geworden. Jetzt sitzt er braun gebrannt auf einer Ledercouch im pompösen Eingangsbereich seines Schlosses, das er zum Hotel umfunktioniert hat, und nippt an seinem Aperol Spritz. „90 Prozent der Gäste, vor allem Rentner, kommen aus Deutschland“, sagt der Schlesier. Das Schloss sei sein ganzer Stolz.

Bevor es zum Abendessen geht, erscheint endlich die Hauptfigur, der Unternehmer Roman Furmaniak. Der drahtige Mann ist Gründer der Stiftung „Schlesische Brücke“, die sich als gemeinnützige Vereinigung versteht. Furmaniak ist besessen von dem Gedanken, das Nazigold zu finden. Er ist es auch, der die Expedition verantwortet, Spendengelder für die Grabungen sammelt und schon große Teile seines Privatvermögens für die Schatzsuche investiert hat.

„Es ist schon komisch“, sagt Furmaniak, „dass ich Euch Deutschen erklären muss, was während des Krieges hier in Schlesien wirklich passiert ist.“ Das Vierte Reich sei das Stichwort.

Als hätte Ivanka Trump beim Einrichten geholfen

Furmaniak und Palm bitten uns in den ersten Stock des Schlosses zu Tisch. Hubert Palm ist stolz darauf, den maroden Palast in nur neun Monaten herausgeputzt zu haben. „In nur neun Monaten!“, wiederholt der Unternehmer und prostet uns mit polnischem Weißwein der Marke Solaris so selbstbewusst zu, als könne Furmaniaks Goldschatz allein mit der Bereitschaft zum Anpacken gefunden werden.

Palm schaut sich um in seinem herrschaftlichen Speisesaal und erwähnt, dass er mit den Männern und Frauen vom Denkmalschutz vor Ort gut vernetzt sei und daher PVC-Fenster im Saal einbauen durfte. In Deutschland wäre das nicht so leicht gegangen, sagt Palm. „Denkmalschutz eben.“ Sein Vorbild beim Geschäftemachen sei Donald Trump. Palm sei so begeistert vom „American Way of Life“, dass er sich in Florida ein Haus gekauft habe. Palms Schloss in Schlesien könnte Ausdruck dieser Begeisterung sein, stellenweise erinnert es an ein Trump-Hotel: Stuck, glänzende Granitböden, schwere Kunstledersofas, Malereien von barbusigen Frauen und echte Kristall-Leuchter von Swarovski.

Wir bekommen exzellente schlesische Knödel mit Kohlrohladen serviert. Unternehmer Palm ist ein alter Freund von Furmaniak, beide kennen sich seit Jahrzehnten und unterstützen sich beim Geschäftemachen. Palm ist mit Busreisen, Furmaniak mit dem Vertrieb von Bank-Safes und einem Konglomerat aus Zahnarztpraxen reich geworden. Jetzt kümmere sich Furmaniak aber nur noch um die Goldsuche. Palm hilft seinem Freund, indem er in dem Schlosshotel das Tagebuch des SS-Offiziers mit dem Pseudonym Michaelis aufbewahrt, in dem das Geheimnis um das Nazigold festgehalten sei. Ob alles stimme, was Furmaniak sage, das wisse er nicht, sagt Palm. Aber an der Geschichte könne schon viel dran sein, fügt er nickend hinzu.

Überbleibsel der SS

Endlich also kommt der SS-Schatz zur Sprache. Es ist die große Stunde von Roman Furmaniak. Der Mann kann ohne Unterbrechung reden, wenn es um das Dritte (und Vierte) Reich geht. Das ganze Geheimnis sei in dem Tagebuch von Michaelis verborgen, der als hochrangiger SS-Mann darin 1945 elf Standorte verzeichnet habe, samt Angaben, wo das Gold versteckt sei. „Die deutsche Freimaurer-Loge in Quedlinburg besaß das Tagebuch und hat es erst nach der Wende den Polen übergeben. Erst als die letzten Hinterbliebenen verstorben waren, die vom Versteck der Schätze gewusst hatten, wollten wir damit an die Öffentlichkeit gehen“, sagt Furmaniak. Er deutet im Laufe des Abends an, dass er damit die Himmler-Erben meint. Sie hätten von den Plänen über das „Vierte Reich“ genau Bescheid gewusst.

Bevor Furmaniak den Rest der Geschichte erzählt, will er uns das Tagebuch zeigen. Im Erdgeschoss des Schlosses hat Palm dafür extra einen Raum mit Vitrine eingerichtet. Wir dürfen vorsichtig darin blättern und einen andächtigen Blick über die Seiten erhaschen.

Gold als Sühne für die Nazi-Verbrechen

Als wir uns im Speisesaal zurück an den Tisch setzen, erzählt uns Furmaniak den Rest der Geschichte. In der Reichsbank in Breslau sollen riesige Goldreserven der Nazis geschlummert haben. Heinrich Himmler persönlich habe in Schlesien mit dem Gold aus der Bank ein „Viertes Reich“, einen SS-Staat aufbauen sollen. Als die Russen immer schneller auf Breslau vorrückten, soll Himmler den Befehl gegeben haben, 28 Tonnen Gold und wertvolle Kunstgegenstände auf 240 Lkws zu laden, um sie zwischen Oppeln und Breslau zu vergraben.

Einer der Orte: das Minkowskie-Schloss, das 1945 einem SS-General gehört haben soll und zwischenzeitlich als Nazi-Bordell genutzt wurde. Der Tagebuchschreiber habe die elf Koordinaten notiert, die nur ihm, Roman Furmaniak, zugänglich seien: „Damit niemand den Schatz vor mir findet.“ Das Tagebuch habe Michaelis vor der Flucht in den Westen einer jungen Hausangestellten übergeben. Sie dürfte das Geheimnis nur preisgeben, wenn sie ein verabredetes Codewort hört. Später ging es an einen Vertrauten der deutschen Quedlinburg-Loge, die es wiederum Roman Furmaniak und seiner Stiftung überreicht haben soll. Jetzt ist das Ziel, das Gold zu finden und das Geld für karitative und völkerverständigende Zwecke einzusetzen, um die Verbrechen der Nazis zu sühnen. So zumindest lautet der offizielle Plan.

Viel Zeit, um nach dem Nazigold zu graben

Und noch mehr: Neben dem Gold seien auch Gemälde im mehrstelligen Millionenwert vergraben worden: Werke von Botticelli, Cézanne, Dürer, Monet, Raffael und Rembrandt. Furmaniak holt sein Handy heraus und zeigt uns Bilder der Gemälde in einer WhatsApp-Gruppe. „Das Auktionshaus Sotheby‘s will zehn Prozent Provision. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Wir verkaufen die Werke ohne Vermittler. Sotheby‘s bekommt keinen Cent!“, sagt Furmaniak wütend.

imago US-Soldaten finden verstecktes Nazigold in einem Salzbergwerk in Thüringen 1945 und begutachten es.

Im Laufe des Abends trinken wir immer mehr erstklassigen Wodka und äußern auch leise Zweifel. Die perlen an Furmaniak ab. Er habe alle Beweise für seine Hypothesen. Die Echtheit des Tagebuchs etwa habe die Universität Göttingen bestätigt, über Details und Autorschaft der Untersuchung könne er allerdings nicht sprechen. Auch nähere Angaben zu den Koordinaten aus dem Tagebuch wolle er nicht teilen. Furmaniak ärgert sich auch über die falsche Berichterstattung, in der er immer wieder als Schatzsucher dargestellt werde. Er ist sich sicher: Wenn er erst einmal das Gold und die Cézanne-Gemälde in Händen halte, werde nicht die Welt über ihn, sondern er über die Welt lachen.

imago Mittig auf dem Bild: Heinrich Himmler. Er soll laut der Stiftung „Schlesische Brücke“ den Auftrag bekommen haben, mit Nazigold ein Viertes Reich zu gründen.

Am nächsten Morgen wachen wir im Schlosshotel unter dem Gemälde einer barbusigen Frau auf und freuen uns auf eine starken Kaffee. Palm und Furmaniak sind verschwunden. Wir denken uns: Die Existenz des Nazi-Goldes ist unwahrscheinlich, aber ganz ausgeschlossen ist sie nicht. Es gibt Historiker, die bestätigen, dass es vage Indizien für einen Abtransport von Wertgegenständen nach Januar 1945 gäbe. Und so ganz kalt lässt uns das ganze Abenteuer nicht: „Was, wenn sie recht haben?“ Roman Furmaniak hat jetzt die Gelegenheit, seine Theorien der Welt zu beweisen. Für die nächsten zehn Jahre hat er das Gelände um das Minkowskie-Schloss gepachtet.



