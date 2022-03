Berlin - Im Wahlkampf zur Bundestagswahl inszenierte sich der Berufspolitiker Christian Lindner gerne als Anwalt der Autofahrer. Auf Instagram veröffentlichte Lindner im Sommer Selfie-Videos von der Total-Tankstelle auf der Chausseestraße in Berlin-Mitte. Wählerwirksam positionierte sich Lindner dafür direkt vor der Zapfsäule beim Tanken. Lindner selbst fährt privat einen Porsche 911 SC aus den 80er Jahren, der kombiniert, bei schonender Fahrweise rund 11 Liter auf 100 Kilometern verbraucht. Das alles kam bei den Millionen autofahrenden Wählern gut an und sorgte mit dafür, dass die FDP bundesweit mit 11,5 Prozent ein starkes Wahlergebnis einstreichen konnte. Für den Wähler war klar: Christian Lindner ist der Benzinpreis nicht egal.

Und auch noch kurz vor den Sondierungsgesprächen im Oktober 2021 schien es für einen kurzen Moment so, als würde der Politprofi Lindner seine Versprechen gegenüber dem Wähler einhalten wollen. Die stark gestiegenen Spritpreise kommentierte Linder damals so: „Fraglos besteht hier Handlungsbedarf auch für die Politik, wir haben ja eine sehr hohe Belastung mit Steuern und Abgaben auf allen Energieträgern.“ Fraktionsmitglieder der FDP flankierten Lindner mit der Forderung einer „Benzinpreisbremse“.

Seit den hoffnungsvollen Versprechungen von Lindner und der FDP aus dem Oktober hat sich die Lage vor allem in den vergangenen Tagen durch den russischen Einmarsch in der Ukraine nochmal dramatisch verändert. Allein von Mittwoch auf Donnerstag legte der Dieselpreis nochmal um 12 Cent zu und lag am Freitag bundesweit bei durchschnittlich 2,33 Euro. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2020 kostete ein Liter Diesel zeitweise nur 98 Cent. Seitdem haben sich die Spritpreise also mehr als verdoppelt. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Gestiegene Diesel- und Benzinpreise: Lindner tut nichts dagegen

Nun müsste eigentlich die Stunde von Christian Lindner geschlagen haben. Doch akuten Handlungsbedarf sieht der inzwischen zum Bundesfinanzminister aufgestiegene Lindner offenbar nicht. „Ich schließe für die weitere Entwicklung dieses Jahres nichts aus. Zum jetzigen Zeitpunkt steht aber keine neue Entscheidung an“, kommentierte Lindner die Forderung nach konkreten steuerlichen Entlastungen der Autofahrer. Er sei auch nicht dafür, jetzt Schulden aufzunehmen: „Ich bin nicht dafür, dass wir für die gegenwärtig gestiegenen Spritpreise gewissermaßen bei unseren Enkeln einen Kredit nehmen.“ Hört, hört, das klingt dann so gar nicht mehr nach Zapfsäulen-Lindner, dem Anwalt des Berufspendlers und Liebling der Wähler.

Für den Fiskalpolitiker Christian Lindner ist diese Wendung nachvollziehbar. Denn je höher der Öl- beziehungsweise Benzinpreis, desto leichter wird es für Lindner am Ende des Jahres einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Ganz ohne eigenes Zutun. Denn den größten Teil des Spritpreises machen Steuern und Abgaben aus. Durchschnittlich gehen 64 Prozent jeder Tankrechnung in Deutschland vom Allgäu bis nach Rügen an den Staat. Je höher also der Spritpreis, desto mehr Geld fließt in Lindners Steuersäckel. Dass der Bürger verliert und der Staat gewinnt, mahnte in dieser Woche auch der saarländische Ministerpräsident (CDU) Tobias Hans in einem Video an: „Das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert.“ Und das betreffe eben nicht nur die „Geringverdiener“, sondern auch „die vielen fleißigen Leute die Tanken müssten“.

Finanzminister Lindner kann dieser flammende Appell nicht gefährlich werden. Noch sind es mehr als drei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Eine schön komfortable Situation. Und Lindner hofft darauf, dass der jetzt beschlossene kurzfristige „Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen“, die sowieso nicht viel zum Steueraufkommen beitragen, medial positiv besprochen wird. Und spekuliert als Polit-Stratege auf das Kurzzeitgedächtnis des Wählers.

Die Mittelschicht wird am stärksten belastet

Und die Mittelschicht, die traditionell in Deutschland die Hauptlast des Steueraufkommens trägt? Soll jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen. „Wir müssen gemeinsam erkennen, dass es auch unser Beitrag zur Solidarität mit der Ukraine ist, negative wirtschaftliche Auswirkungen in Kauf zu nehmen“, sagte Lindner diese Woche. Und woanders: „Wir werden alle ärmer.“ Wertschätzung und Dialog auf Augenhöhe fühlen sich für den Bürger sicherlich anders an.

Und auch bei Bild-TV gab der Finanzminister irritierende Einblicke in seine Gedankenwelt: „Wenn Menschen mehr zahlen müssen für das Benzin und der Staat dafür Umsatzsteuer bekommt, verzichten die Menschen leider ja auf anderes, wofür der Staat dann keine Umsatzsteuer bekommt. Das heißt, wer sein Geld ausgeben muss, weil er tankt, kauft von etwas anderem weniger. Und unterm Strich hat der Staat eben nicht mehr Geld.“ Man möchte den Minister fragen, wie diese dirigistische Logik zum freiheitlichen Leitbild seiner eigenen Partei, der FDP passt. Oder sieht uns Christian Lindner weniger als Staatsbürger, sondern vielmehr als seinen besten Kunden?

Eine bessere Figur macht dieser Tage Lindners grüner Kollege aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Auch wenn die meisten Bürger dem ehemaligen Kinderbuchautor Robert Habeck bis jetzt wirtschaftliches Verständnis eher abgesprochen haben und Habeck anders als Lindner nicht als Anwalt der Autofahrer bekannt ist, hörte man von ihm im Talk bei Marcus Lanz am Donnerstag doch eine erfrischend, ehrliche Einschätzung der Lage. Auf die Frage, ob Deutschland jetzt ganz auf russisches Öl und vor allem Gas verzichten müsse, um dadurch von Putin unabhängig zu werden, antwortete Habeck: „Ich bezweifle, dass wir in diesem Moment durchhalten können, diese Entscheidung zu leben.“

Habeck: Arbeitsplätze gehen verloren, Armut und explodierende Energiepreise

Der Preis für eine solche kurzfristige Entscheidung seien Armut, der Verlust von hunderttausenden Arbeitsplätzen und weiter explodierende Energiepreise: „Es geht nicht um ein bisschen weniger Komfort, (...) sondern um eine massive gesamtgesellschaftliche Krise, ausgelöst durch wirtschaftliche Schäden, die dann an allen Stellen der Gesellschaft wieder auftauchen können.“ Man müsse dem Kreml jetzt zwar alles an Sanktionen zumuten, aber man müsse das eben auch drei oder vier Jahre durchhalten können, gestand Habeck. Für die Bürger am Fernsehen sind solche Sätze gerade jetzt wohltuend.

Während es Robert Habeck in diesen Tagen also versteht, den Bürgern in dieser ernsten Situation die komplizierten Verpflechtungen zwischen Weltpolitik und Wirtschaft verständlich zu machen, verliert sich Christian Lindner in fiskalpolitischer Erbsenzählerei. Für den Bürger bleibt aktuell nebulös, was er vom Finanzminister konkret zu erwarten hat. Führungsstärke sieht anders aus. Einen souveränen Eindruck macht Lindner in dieser Situation nicht.

Dem Privatmann Christian Linder dürften die galoppierenden Benzinpreise anders als den Millionen Pendlern nur wenig Probleme bereiten: „Ich fahre auch noch Auto. Selten, aber gerne.“ Der Dienstwagen und Fahrbereitschaft des Ministeriums machen's möglich.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns doch! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.