Berlin - Gut zwei Wochen ist es her, dass Nemi El-Hassan durch eine – in Teilen rassistische – Kampagne aus dem Hause Springer vor den Augen der deutschen Öffentlichkeit zur Persona non grata erklärt wurde. Die Gründe sind bekannt: Springer präsentierte Bilder El-Hassans, die sie 2014 auf dem sogenannten Al-Kuds-Marsch zeigten, einer antizionistischen Demonstration, auf der in den letzten Jahren oft auch antisemitische Parolen gerufen wurden. Die Spur des Bildmaterials, das zeigten daraufhin Zeit-Online-Recherchen, führten zum AfD-nahen YouTuber Irfan Peci, der die Bild-Enthüllungen als persönlichen Erfolg verbuchte.



El-Hassan, eine preisgekrönte Journalistin, die sich in Beiträgen der letzten Jahre immer wieder aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus und für interkulturelle Verständigung engagiert hat, entschuldigte sich im Nachgang der Bild- und Welt-am-Sonntag-Kampagne glaubwürdig für die Demo-Teilnahme. Sie stellte sich zudem einem tendenziösen Kreuzverhör-Interview des Spiegel, in dem sie ihre guten Absichten verdeutlichte. Die Kampagne gegen sie wirkte wie eine weitere Wegmarke in einer inzwischen normalisierten deutschen Sehnsucht, die Deutungshoheit über Antisemitismus gegen Minderheiten in Anschlag zu bringen. Ob diese Minderheiten muslimisch, jüdisch oder links sind, schien dabei kaum mehr eine Rolle zu spielen.

Der WDR trennt sich jetzt dennoch von El-Hassan

Der WDR, wo die Journalistin im November ihre Stelle als „Quarks“-Moderatorin antreten sollte, hat jetzt angekündigt, dass El-Hassan die Sendung nicht moderieren wird. Das Problem, sagte der WDR-Intendant Tom Buhrow, sei weniger ihre Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration vor sieben Jahren, von der sie sich ja distanziert hatte. Sondern „problematische Likes“. Die vermeintlich verfänglichen Instagram-Likes, auf die Buhrow sich bezieht, hatte vor knapp einer Woche die Bild-Zeitung „aufgedeckt“. Sie bezogen sich auf den Account „Jewish Voice for Peace“: eine israelkritische Gruppe, deren Kuratorium unter anderem aus dem Drehbuchautor Tony Kushner, der Schriftstellerin Sarah Schulman und der Autorin Naomi Klein besteht.



El-Hassan sagte gegenüber der Berliner Zeitung am Wochenende, die Absage mache sie „todtraurig“. Sie habe das Gefühl, manchen Menschen würden mehr Fehler zugestanden als anderen. „Bei den letzten Vorwürfen geht es um Posts auf der Instagram-Seite ‚Jewish Voice For Peace‘, einer der größten jüdischen Friedensorganisationen in den USA, die ich geliked habe. Das heißt aber nicht, dass ich automatisch jedem Inhalt zustimme oder mich blind solidarisiere. In den sozialen Medien liked man Sachen auch, wenn sie schlicht Nachrichtenwert haben. Ich war naiv zu denken, ich könnte mich unbefangen und frei in den sozialen Medien bewegen.“

Einerseits sei die Entscheidung des WDR, sie die Sendung nicht moderieren zu lassen, für sie enttäuschend gewesen, „andererseits habe ich auch nichts anderes erwartet“. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Medien hatten sich einem offenen Brief mit El-Hassan solidarisiert*. Sie sagt, sie sei sehr dankbar dafür, wisse aber auch, dass die Debatte ihrer Person stark geschadet habe.

Die Begründung des WDR ist fragwürdig

Die Begründung des WDR ist in mehreren Hinsichten fragwürdig. Rein formell zeugt sie davon, dass Buhrow, Leiter eines Informationsmediums, es offenbar verschlafen hat, die Logik sozialer Medien nachzuvollziehen. Ein Like ist eben kein Wahlzettelkreuz, kein Ausdruck unbedingter Affirmation. Oft ist es lediglich ein sich der kurzatmigen Schnelllebigkeit sozialer Medien anverwandelndes und oft impulsiv gesetztes Zeichen dafür, etwas gesehen zu haben.

Und seien wir doch bitte ehrlich: Wenn sich der Maßstab journalistischer Integrität nach verfänglichen Likes auf sozialen Medien bemisst, wären viele Journalistinnen meiner Generation sehr bald arbeitslos. Viele von uns haben in den knapp 15 Jahren, seit soziale Meiden anfingen, unseren Alltag zu bestimmen, Dinge geliked, für die wir uns heute schämen würden. Der einzige Unterschied: Die meisten von uns sind weiß. Die meisten haben keine palästinensischen Wurzeln. Und die wenigsten von uns trugen je ein Kopftuch als Ausdruck unserer Religion.

Noch abwegiger wirkt die inhaltliche Begründung des WDR: Die in den Augen des Senders „problematischen Likes“ beziehen sich auf eine linke jüdische Gruppe, die in ihrer energischen Kritik der israelischen Siedlungs- und Besatzungspolitik mit Begriffen, Bildern und Forderungen hantiert, die im deutschen Kontext als problematisch gelten und oft in die Nähe von Antisemitismus gerückt werden – obwohl ihre kritische Diskussion etwa in der israelischen, palästinensischen oder amerikanischen Öffentlichkeit als relativ normal gilt.

Etwa der Begriff der Apartheid, der auf einem der von der Bild-Zeitung hervorgehobenen Jewish-Voice-For-Peace-Posts auftaucht. Ein Begriff, dessen Provokation darin besteht, in der Beschreibung der kaum zu leugnenden ethnischen Gewalt, die israelisches Militär und israelische Siedler auf Palästinenser ausüben, eine Assoziation an das dunkle Kapitel südafrikanischer Geschichte zu wecken. Auch die israelische NGO Btselem – seit dem Frühjahr 2021 auch Human Rights Watch – nutzen den Apartheid-Begriff in ihrer Beurteilung der israelischen Besatzungs- und Siedlungspolitik. Im Sommer dieses Jahres organisierte der Meretz-Politiker Yossi Raz eine Konferenz namens „From Occupation to Apartheid“, die apartheidähnliche Zustände in Israel behandelte. Die Konferenz fand in der Knesset statt – im israelischen Parlament.

Oder auch der Begriff des palästinensischen Rückkehrrechts, der in der Debatte über El-Hassan gegen sie in Anschlag gebracht wurde. Ein Begriff, hinter dem sich, wie Meron Mendel jüngst im Tagesspiegel zeigte, eine im Angesicht der politischen Realitäten in Israel unwahrscheinliche Forderung nach Anerkennung und materieller Kompensation palästinensischen Leids verbirgt.

Derartige Begriffe werden von einer kritischen Medienöffentlichkeit in Israel, etwa von Journalistinnen der israelischen Tageszeitung Haaretz, ziemlich regelmäßig eingebracht, auch kritisiert, oder verteidigt. Ganz unabhängig davon, ob man sie als korrekte Beschreibungen der Situation in Israel und Palästina ansieht oder nicht: Zu sagen, allein ihr Aussprechen – oder, für diesen Kontext, ihr „Liken“ – spreche Israel das Existenzrecht ab oder stelle einen „problematischen“ Kontext dar, der eine Nicht-Anstellung rechtfertigt, ist in sich eine ideologische Behauptung.

Eine spezifisch deutsche Sensibilität

Die deutsche „Sensibilität“ gegenüber Begriffen wie Apartheid oder des Rückkehrrechts ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und des tatsächlich existierenden israelbezogenen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft zwar nachvollziehbar. Die unkritische und auch falsche Ineinssetzung dieser Begriffe mit Antisemitismus ist einer ernst gemeinten Bekämpfung letzterem letztlich aber eher abträglich. Weder wird dies der Realität international geführter Debatten über israelische Politik gerecht, noch hilft es, die diskursive Schärfe des Antisemitismus-Begriffs aufrechtzuerhalten, der in Deutschland inzwischen zunehmend einer konsequenzlosen Worthülse gleicht.

Die Logik, mit der Nemi El-Hassan nun der Job verweigert wird, spiegelt sich in anderen Bereichen: Vor wenigen Wochen fragte ich etwa die Philosophin Judith Butler um ein Interview: Es sollte um Debatten gehen, die in den letzten Monaten unter dem Stichwort des „Zweiten Historikerstreits“ diskutiert wurden: Debatten über eine erneuerte Erinnerung an den Holocaust in Rückkopplung an die Kolonialgeschichte – sowie über die Abwehr jener Zugänge als vermeintliche Holocaust-Verharmlosung oder Antisemitismus. Die Philosophin antwortete knapp: „Ich spreche oder schreibe über dieses Thema nicht mehr im deutschen Kontext.“ Man könnte es ironisch finden, wenn es einen nicht so verzweifelt stimmte: In unserer germano-zentrischen Sichtweise haben „wir“ Deutsche es fertiggebracht, was sonst wohl in kaum einem anderen Land denkbar wäre: eine der wichtigsten jüdischen Intellektuellen der Jetztzeit aus „unserem“ Diskurs auszuschließen.

Warum? Weil Judith Butler im Sinn der staatlich verbürgten „3-D-Regel“ und der sie begleitenden BDS-Resolution als Antisemitin gilt. Diese spezifisch deutsche Form des Anti-Anti-Semitismus, die Antisemitismus überall dort wittert, wo die eigene Scham darüber getriggert wird, Nachfahren von Nazis zu sein, anverwandelt sich – der Philosoph Elad Lapidot zeigte dies zuletzt in einer eingehenden Studie – in seiner ideengeschichtlichen und diskursiven Logik dem Antisemitismus letztlich mehr als der jüdischen Tradition, die er zu schützen auftritt.

Rassismus und Antisemitismus

Vor diesem Hintergrund fühlt es sich wie eine vergleichsweise armselige Aufgabe an, zu betonen, dass die Kampagne gegen El-Hassan, die ihr nun den Job kostet, rassistisch war. Wer da noch skeptisch ist, dem sei etwa das Video ans Herz gelegt, in dem Julian Reichelt behauptet, als „Islamistin“ – noch dazu als eine, die „von unseren Gebühren“ bezahlt werde – habe El-Hassan ihre wissenschaftliche Kompetenz verspielt.

Wer an den Effekten solch einer Kampagne zweifelt, sei eingeladen, sich etwa die Social-Media-Kommentare zur Sache durchzulesen. „Wir werden von denen unterwandert“, hieß es in einem der unzähligen Nutzer-Kommentar auf der Facebook-Seite der Berliner Zeitung unter meinen letzten Kommentar zur Sache. Oder: „Wenn die in Weihwasser badet und Schweinshaxe isst, glaub ich der das!“ Zudem erreichte mich ein Leserbrief, in dem stand: „Der Islam ist immerhin keine Religion, sondern eine Sekte, die Mörder produziert, um Andersdenkende umzubringen“.

Armselig ist all das das auch deshalb, weil zu zeigen, dass in dieser Debatte momentan tatsächlich Rassismus am Werk ist, nicht Antisemitismus, jene Denkfigur von „Opferkonkurrenzen“ aufwertet, die ja ein bogenhaftes Teilstück der kreisförmigen Spaltungsrhetorik aus dem Hause Springer ist. „Opferkonkurrenzen“ bestimmten um die Jahrtausendwende erinnerungspolitische Debatten in den USA, wobei Leidensgeschichten von „Schwarzen und Juden“ gegeneinander gestellt wurden. In Deutschland erleben wir seit geraumer Zeit ein Revival dessen, wobei immer wieder jüdische und migrantische Stimmen gegeneinander ausgespielt werden.

Umso wichtiger wirkt da der offene Brief, in dem sich auch prominente jüdische und muslimische Stimmen gegen die Diffamierungskampagne gegen El-Hassan aussprachen – und sich gegen den Versuch verwehrten, die Gräben zwischen jüdischen und muslimischen Gruppen in Deutschland künstlich zu vertiefen.

Dass der WDR die Stimmen dieses offenen Briefs jetzt ignoriert und stattdessen der anhaltenden Druckwelle rechter Meinungsmacher und der AfD nachgegeben hat, ist ein bedenkliches Zeichen. „Es ist eine schwierige, schwierige Abwägung“, sagte Buhrow zu seiner Entscheidung. Eine Moderation El-Hassans würde in jedem Fall zu einer „unangebrachten Politisierung“ der Sendung führen, begründete er. Allerdings ließ er gleichzeitig eine merkwürdige Hintertür offen: El-Hassan könne ja hinter der Kamera als Autorin arbeiten.

Die darin liegende Anmaßung – auch die darin liegende Inkohärenz – ist bezeichnend. Will der WDR Nemi El-Hassan vor der deutschen Öffentlichkeit verstecken? Sie auf den sprichwörtlich hintersten Platz im Bus verweisen? Welche Logik unterliegt diesem „Angebot“? Sind El-Hassans „Likes“ zwar einerseits zu schlimm, um die Journalistin sichtbar zu zeigen – aber nicht schlimm genug, um sie das Programm mit konzipieren zu lassen? Die Begründung des WDR wirkt verlogen und grotesk.



Und nochmal: weshalb stellte der WDR sich 2020 verteidigend vor Lisa Eckhart, die durch antisemitische Witze über Juden auffiel, wenn er zugleich „problematische Likes“ für einen jüdischen Account als Grund gegen die Anstellung einer kritischen Journalistin einbringt? Genannte Fragen sollte der Sender, um weiteren Reputationsverlust zu vermeiden, sich dringend stellen – und beantworten.

*Anm. d. R.: Der Autor dieses Textes hat den hier erwähnten offenen Brief selbst unterschrieben.



