Berlin - Langweilig sei der Wahlkampf gewesen, habe sich zu wenig um Themen gedreht und lasse die Bürger ratlos zurück. So die Behauptung von New York Times bis Süddeutsche Zeitung. Doch das ist Unfug. Der Wahlkampf bot alles, was Bürger brauchen, um sich ein Bild der Persönlichkeiten, Programme und Parteien zu machen. Dass sich dabei oft genug eine große Leere auftat, Unzulänglichkeiten sichtbar wurden, ist richtig, lag aber nicht daran, dass kein Wahlkampf geführt wurde. Im Gegenteil förderte die monatelange intensive Auseinandersetzung der Kandidaten untereinander und die Prüfung durch Medien und Öffentlichkeit Mängel so klar zutage, dass die Wahlentscheidung schwieriger geworden ist. Denn keine(r) setzte sich klar durch.

Diese Enttäuschung über die Bewerber, vor allem über die anfänglichen Favoriten Baerbock und Laschet, führte in der Folge zur Forderung nach einem „größeren Fokus auf die Themen“. Nach dem Motto: Lasst uns doch über Inhalte reden, wenn die Kandidaten nicht überzeugen. Doch auch davon gab es mehr als genug. Durch die ungewöhnliche Aneinanderreihung verschiedener Katastrophen in diesem Sommer mussten sich die Politiker immer wieder zu Problemen aus unterschiedlichsten Themengebieten verhalten. Wer sich noch an die Rechenbeispiele zum Benzinpreis aus dem Merkel-Schröder-Duell von 2005 erinnert, weiß: Früher war weniger Krise und damit weniger Erkenntnisgewinn.

Charaktertests in Lebenslauf und Flutkatstrophe

Zuerst wurde Deutschland im Juli von der Flut überrascht. Einerseits bot sich damit für Armin Laschet die Gelegenheit, als Krisenmanager in Erscheinung zu treten – die Hoffnung auf einen Bonus wie für Gerhard Schröder in der Oderflut 2002 keimte kurzzeitig auf –, andererseits konnte die Katastrophe den Grünen als Beleg für die unmittelbaren Folgen des Klimawandels in Deutschland dienen. Intensiv wurde diskutiert.

Im August erzwang das Afghanistan-Desaster grundsätzliche Debatten über unsere Sicherheits- und Außenpolitik. Der Umgang mit der Bundeswehr im Allgemeinen und die Frage des Nutzens von Auslandseinsätzen im Speziellen wurde seit Jahren erstmals wieder ernsthaft behandelt. Währenddessen verlangte die Corona-Krise von den Kandidaten stets neue Kalibrierungen im Verhältnis von Gesundheit und Freiheit. Und schließlich hatte der Wahlkampf mit dem Klimawandel ein unerschöpfliches Megathema.

Kein Überflieger, kein netter Onkel und kein Saubermann

Bei alledem zeigten sich auch Unterschiede in Charakter und Stil. Die Halbwahrheiten in Baerbocks Vita und ihrem Buch ließen die Kandidatin in neuem Licht erscheinen. Laschets Lachen in den Ruinen der Flut belegte zumindest professionelle Defizite. Beides bot den Bürgern aber wiederum Gelegenheit, zu beobachten, wie die beiden mit Fehlern umgehen.

Dass Laschet nicht nur ein netter Onkel ist und Baerbock keine makellose Überfliegerin, wurde klar. Die Bürger wurden auch an Olaf Scholz’ Gedächtnislücken in Sachen Cum-Ex und Warburg Bank erinnert. Selbst wenn nicht jeder versteht, was genau es damit auf sich hat, ist doch klar, dass Scholz über heikle Vorgänge, bei denen es um viel Geld ging, nicht reden will.

Doch die Bürger wissen auch einzuordnen, dass Spitzenpolitiker besonderen Zwängen unterliegen. Wer glaubt wirklich, dass Merkel 2002 nicht wusste, wie haltlos die amerikanischen Vorwürfe, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen, waren. Dennoch hat sie die Teilnahme der Bundeswehr am Irakkrieg gefordert.

Eine schlechte Figur machten leider immer wieder die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Baerbocks Mauscheleien nicht entdeckten, dann gleich entkräften wollten und schließlich in Person von Tina Hassel über das Ziel hinausschossen, indem sie Baerbocks Fehler als Verrat an ihren Kindern zu framen suchten. Beim Erkennen von Laschets Pietätlosigkeit hatte die Bild die Nase vorn. Die Trielle waren zwar lang, brachten aber kaum Erkenntnisgewinn. Der Termin bei ARD und ZDF gilt als Tiefpunkt.

Es gibt keine Wechselstimmung im Land

Und selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle noch intensivere inhaltliche Auseinandersetzung hätte geben dürfen: Der Wunsch nach einer Experten-Debatte verkennt den repräsentativen Charakter unserer Demokratie, also dass Bürger Berufspolitiker durch die Wahl ermächtigen, in Sachfragen zu entscheiden, weil die Probleme zu vielfältig und komplex sind, als dass man sich selbst nebenbei mit ihnen befassen könnte. Wieso sollte dieses Prinzip im Wahlkampf aufgehoben sein? Oder wollen wir verlangen, die Bürger sollten im Wahlkampf IPCC-Berichte und Science-Artikel zu Corona lesen? Müssen sie sich zur Geldmenge M3 schlaumachen, um die EZB-Politik besser beurteilen zu können? Nein, die Politiker sind in der Pflicht, durch Auftritt und ihre bisherige Bilanz Vertrauen zu erwerben, denn inhaltliche Kontrolle kann der Bürger kaum üben.

Wahrscheinlich hängt die Frustration mit der paradoxen Lage zusammen, in der Deutschland sich in diesem Wahlkampf befindet. Denn es gibt weder eine Wechselstimmung noch kann man die Regierung bestätigen. Wechselstimmung gab es 1998, als Helmut Kohl aus 16 Jahren Kanzlerschaft 20 machen wollte. Darauf hatten die Menschen keine Lust. Heute haben wir die Situation, dass die weiterhin beliebteste Politikerin des Landes eine fünfte Amtszeit bekäme, Merkel aber aufhört. Ihre Fahren-auf-Sicht-Politik wird nicht abgewählt. Doch wenn andere auf Sicht fahren, ist das eben nicht das Gleiche. Und so ergibt sich das, was meist passiert, wenn die Chefin geht, ohne gestürzt zu werden. Man nimmt ihren Stellvertreter.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.