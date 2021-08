Berlin - Nach der gescheiterten Übernahme warten die Aktionäre der Deutschen Wohnen derzeit auf ein neues Übernahmeangebot von Vonovia. Der Vonovia-Vorstandsvorsitzende Rolf Buch macht deutlich, dass er weiterhin an einer Übernahme des Wohnungskonzerns interessiert ist und dafür nötigenfalls auch mehr Geld auf den Tisch legen will. Vonovia will dazu den Übernahmepreis um einen Euro auf 53 Euro je Aktie erhöhen. Gleichzeitig gab Buch im Rahmen einer Telefonkonferenz bekannt, dass es sich um das letzte Übernahmeangebot handeln wird. Sollte die Übernahme noch mal scheitern, wird Vonovia vorerst kein weiteres Angebot vorlegen.

Diese Ankündigung richtete sich vor allem an diejenigen Investoren, die bei einem erneuerten Scheitern der Übernahme auf einen höheren Übernahmepreis spekulieren. „Wohnungsunternehmen eignen sich nicht für kurzfristige Spekulationen“, betonte Buch, denn „das verträgt sich nicht mit der deutschen Wohnungswirtschaft“.