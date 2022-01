Wer in den vergangenen Monaten regelmäßig vor dem Fernseher saß, konnte Abend für Abend die gleiche merkwürdige Verwandlung feststellen: Kaum eine Nachrichtensendung oder Talkshow kam ohne Corona als Topthema aus – doch kaum begann die heilige Stunde der Prime Time, war die Pandemie so weit weg wie ein Vulkanausbruch auf Alpha Centauri.

Beim „Bergdoktor“ wird Covid-19 ebenso wenig „behandelt“ wie in der „Sachsenklinik“. Und auch bei „Rote Rosen“ sieht man Masken noch seltener als Kondome in einem Porno. Es gibt wenige Ausnahmen, etwa das Corona-Drama „Die Welt steht still“ vom ZDF, in dem eine Ärztin, gespielt von Natalia Wörner, um ihr Leben ringt. Doch generell steht das Thema außerhalb der Nachrichtensparte weitgehend unter Quarantäne.

Das führt zu kuriosen Situationen. Während schon aus Versicherungsgründen am Set die strengsten Hygieneregeln herrschen, „Rote Rosen“ wegen Corona auch mal pausieren musste, agieren die Schauspieler vor der Kamera, als gäbe es weder das Virus noch die über 100.000 Toten, die die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ inzwischen gefordert hat. Woran liegt das? Wollen die Zuschauer es so? Eine ZDF-Langzeitstudie zum Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf das Medienverhalten von Mai 2021 legt das nahe: 74% der Befragten äußerten, „sie seien froh, beim Schauen von Serien und Filmen nicht an die alltäglichen Corona-Einschränkungen erinnert zu werden“. Doch soll man ihnen (und auch den übrigen 26%) deshalb jedwede fiktionale Auseinandersetzung mit dem Thema vorenthalten, sie nicht einmal anbieten?

ZDF und Andrea Leichtfried „Der Bergdoktor“ soll unterhalten und für Entspannung sorgen. „Da passt Covid einfach nicht rein“, findet Darsteller Hans Sigl (Mitte).

Die Serie „Sunshine Eyes“ spielt im Lockdown

Eine Einstellung, mit der sich die Regisseurin und Drehbuchautorin Maria von Heland („Große Mädchen weinen nicht“, „Hilde“) nicht abfinden wollte. Ihr ging der Maskenbann der Unterhaltungschefs ebenso gegen den Strich wie die überspitzten Satirevideos der Corona-Leugner um den Schauspieler Volker Bruch, bei denen sie eine Art „Fremdscham“ empfand: „Was wir brauchen, ist weder Flucht noch Fake, sondern eine Selbstreflexion, was Corona für uns bedeutet. Ich wollte diesen Moment einfangen. Damit wir später zeigen können: So haben wir diesen ersten Lockdown erlebt.“

Einen Sender konnte die Wahl-Berlinerin für diese Idee nicht begeistern. So nahm sie all ihr Geld zusammen, dazu noch die Coronahilfen des Staates, und konzipierte eine Serie, in der das Virus eine tragende Rolle spielt. Befreundete Schauspieler (Nina Petri, Juliane Köhler, Barry Atsma, Stephanie Eidt) erklärten sich bereit, ohne Gage mitzumachen, die Kameratechnik wurde von Arriflex gestiftet. Dazu wurde noch die eigene Patchworkfamilie eingespannt.

Vordergründig geht es in „Sunshine Eyes“ um zwei Schwestern aus einer dysfunktionalen Familie: die Mutter tot, der Vater verschwunden. Die jüngere Leonie möchte nach Aufenthalten in Heimen und bei Pflegefamilien gerne zu ihrer Oma ziehen, wo schon die ältere Schwester Lea lebt. Lea interessiert sich für einen Jungen aus der Nachbarschaft. Der hat Probleme mit seinem Vater. Und so wird man als Zuschauer immer tiefer hineingezogen in ein Geflecht aus emotionalen Beziehungen unter Jugendlichen und ihren Familien. Es geht in diesem kleinen Berliner Kiez-Kosmos um Ausbruch und Aufbruch, um ein Ausprobieren neuer Rollenmodelle und das Aufbrechen alter Bindungen, um kleine Liebesaffären und schmerzhafte Trennungen – um das, was man im Film oft als „Coming of Age“ bezeichnet.

In diese Welt bricht das Virus ein wie ein lautloser Spielverderber. Anfangs genießen die Jugendlichen noch ihre „Coroni-Time“ ohne Lehrer, spotten über das Virus und die Hygieneregeln, aber dann wird es ernst: Kinder, die sich eben noch mit Taucherbrille über den Maskenzwang lustig machten, erleben, wie man ihre Eltern per Zoom-Meeting feuert, müssen zusehen, wie alte Menschen krank werden und sterben. Und natürlich weiß niemand, wie die Sache ausgeht. Die Erwachsenen haben ihre Rolle als Welterklärer verloren, und nicht mal die Kanzlerin verströmt Zuversicht.

Wie sexy ist ein Schauspieler mit Maske?

„Für die 16- bis 22-Jährigen war der Lockdown ein brutaler Schlag in die Fresse“, sagt von Heland. „Die Kleinen sind noch in ihrer Mama-Papa-Welt, die Erwachsenen verstecken sich hinter ihrer Altersweisheit, aber die Heranwachsenden haben keine Chance.“ Das deckt sich auch mit einer noch unveröffentlichten Studie der Uniklinik Essen. Danach waren die Suizidversuche unter Jugendlichen während des zweiten Lockdowns im Frühjahr 2021 angeblich viermal so hoch wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Gut möglich, dass man für diese Altersgruppe irgendwann einen eigenen Namen erfinden wird: Generation Corona?

Maria von Heland hat für dieses Drama keine Dialoge geschrieben, alle Darsteller mussten am Set improvisieren. Das Ergebnis wirkt leichter als die üblichen, perfekt ausgearbeiteten Serienfolgen von der Stange. Doch auch wenn die Zuschauer, die „Sunshine Eyes“ bisher auf Festivals hatte, beeindruckt waren und die darstellerische Kraft der Akteure lobten, wollte bisher kein Sender einen Platz dafür freiräumen, weder bei den Öffentlich-Rechtlichen noch bei den Streaming-Portalen. Seit einem Jahr versucht von Heland, die Serie zu verkaufen. Doch die Vorbehalte sind bei den potenziellen Käufern immer dieselben: Es sei noch zu früh für eine künstlerische Auseinandersetzung. Corona sei ein Thema für die politische Berichterstattung. Die Menschen wollten dem täglichen News-Overkill entfliehen. Und wie sexy kann schon ein Schauspieler mit Maske wirken? Eskapismus als Sendekonzept.

Das ist sicherlich auch der Sorge geschuldet, dem Zuschauer offene Fragen zu präsentieren, ihn mit seiner Angst allein zu lassen. Fernsehredakteure verstecken ihre eigene Ratlosigkeit oft hinter einer Vielzahl von Flipcharts, Experteninterviews und Kurvendiagrammen – und übersehen dabei, dass sich viele noch unterschätzte Aspekte der Pandemie in einer fiktionalen Form besser vermitteln lassen als in einer trockenen Informationssendung.

