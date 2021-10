Berlin - Die Sondierungsrunden sind noch nicht zu Ende, und die Koalitionsgespräche haben noch nicht einmal begonnen. Doch unabhängig von Farbspiel (Ampel) oder Flaggenkunde (Jamaika) könnte bald das Realität werden, was ein Bündnis aus Umweltverbänden, der Gewerkschaft der Polizei NRW und anderen Verkehrsverbänden bereits vor der Bundestagswahl forderte: ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Eine Mehrheit der Menschen im Land ist ohnehin dafür. Nicht die FDP. Doch die Partei würde ihre Haltung wohl überdenken, um mit den Grünen (dafür) und der SPD (unentschlossen) mitregieren zu dürfen. Außerdem gibt es ja mehr als gute Gründe, der Raserei ein offizielles Ende zu setzen. Wo anfangen? Wir haben zwei Autoren gebeten, sich zu positionieren. Hier lesen Sie die Meinung von Nicole Zepter, freie Autorin und Journalistin, die sich für ein Tempolimit positioniert.

Pro: Lieber langweilig

Deutschland ist Autoland. Autobauer-, Autokäufer- und Autofahrerland. Und ein Land ohne Tempolimit. Das löst bei einigen Bekannten im Ausland Sternchenaugen aus. Und Erstaunen, wenn ich erzähle, wie umkämpft das Thema hierzulande ist. Die Diskussion, die seit Jahren dazu geführt wird, ist ideologisch verseucht. Und zwar nicht vonseiten der Befürworter, sondern der Gegner. Beim kleinsten Mucks pro Limit hat man auf der Autobahn schon nichts mehr zu suchen und überhaupt, wo sei denn da der Fahrspaß hin? Außerdem sei es eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Tenor: Wir wollen uns nicht bevormunden lassen.

Nun ist Freiheit immer auch die Freiheit der anderen. Und so bestimmen seit Jahren einzelne Autofahrer den Straßenverkehr. Und die anderen ziehen im Reflex die Schultern hoch, wenn einer mal wieder mit 220 km/h an ihnen vorbeirast. Warum also nicht einmal den Spieß umdrehen? Genau da liegt für viele das Problem. Die Freiheit wird vehement verteidigt. Aber geht es wirklich um Freiheit? Der Begriff schließt ein, dass alle Menschen frei in ihren Entscheidungen sind. Sobald das Interesse – oder die Sicherheit – der anderen berührt wird, ist es keine mehr.

Zudem gibt es noch ein paar nicht unerhebliche Vorteile. Die Zahl der Verkehrstoten würde sich erheblich verringern. Mehr als ein Drittel der Autobahnunfälle sind auf zu schnelles Fahren zurückzuführen. Polizei und Unfallforscher der Versicherer plädieren deshalb seit Jahren für eine Abminderung des Tempos. Für alle die, die die Verkehrstoten noch mit Ländern vergleichen, die bereits ein Limit haben („Da gibt es viel mehr Tote!“): Bewiesen hat man den Effekt bereits mehrfach auf einzelnen Autobahnabschnitten. So wurden in Brandenburg zwischen 1996 und 2002 1850 Menschen bei Unfällen verletzt. Nach Einführung des Tempolimits sank die Zahl auf 799. Die Zahl der Toten reduzierte sich von 38 auf 19. Zum anderen führt ein Tempolimit zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Das Umweltbundesamt hat mit einer im Februar 2020 veröffentlichten Studie errechnet, dass bei einem Tempo von 120 km/h die Einsparungen bei 2,6 Millionen Tonnen jährlich liegen, bei 130 km/h reduzieren sich die Emissionen um 1,9 Millionen Tonnen. 1,9 Millionen Tonnen. Einfach so. Zack. Eingespart. Zuvor riet schon eine hochrangige Regierungskommission zu einem Tempolimit für mehr Klimaschutz im Verkehr.

Fahrspaß oder weniger Co2 und Unfalltote? Letztlich geht es um eine gefühlte soziale Norm, und die verändert sich gerade. Was gestern erlaubt war, muss heute nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert sein. Es wächst eine neue Generation heran, der Autos als Statussymbol und Fortbewegungsmittel immer unwichtiger werden. Ich habe Hoffnung, dass die Diskussion auch dadurch endlich versachlicht wird. Mit einem Tempolimit wird es immer noch Raser geben und man wird von ihnen in der Zeitung lesen. Immer dann, wenn sie mit besonders hohem Tempo einen Unfall verursacht haben. Dann wird sich die Norm anders anfühlen und die Seite des Tempolimits akzeptabel sein. Ein Teil der Industrie stellt sich mit der Aussage des VW-Chefs Herbert Diess übrigens auf das Limit nach der Wahl ein und gibt zu, dass ihre Fahrzeuge seit Jahren weltweit auch in Ländern mit Tempolimit gut verkauft werden.

Der Freund, der sich in Dänemark so langweilt, wurde mit seiner schwangeren Frau von einem Raser von einer deutschen Autobahn geschleudert. Beide überlebten, auch das Baby. Da auf der Strecke kein Tempolimit galt, wurde der Unfall nicht als Straftat behandelt. Der Raser saß in einer Limousine. Tempo 200. Ein freier Bürger. Nicole Zepter

