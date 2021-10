Berlin - Die Sondierungsrunden sind noch nicht zu Ende, und die Koalitionsgespräche haben noch nicht einmal begonnen. Doch unabhängig von Farbspiel (Ampel) oder Flaggenkunde (Jamaika) könnte bald das Realität werden, was ein Bündnis aus Umweltverbänden, der Gewerkschaft der Polizei NRW und anderen Verkehrsverbänden bereits vor der Bundestagswahl forderte: ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen.

Eine Mehrheit der Menschen im Land ist ohnehin dafür. Nicht die FDP. Doch die Partei würde ihre Haltung wohl überdenken, um mit den Grünen (dafür) und der SPD (unentschlossen) mitregieren zu dürfen. Außerdem gibt es ja mehr als gute Gründe, der Raserei ein offizielles Ende zu setzen. Wo anfangen? Wir haben zwei Autoren gebeten, sich zu positionieren. Hier lesen Sie die Meinung von Jesko zu Dohna, der sich gegen ein Tempolimit ausspricht.

Kontra: Eine Sache der Ehre

Der wunderbare Satz „Freie Fahrt für freie Bürger“ ist ein Meisterwerk der PR. Erdichtet hat ihn der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) vor 47 Jahren, um damit gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen zu kämpfen. Mit durchschlagendem Erfolg, denn das Tempolimit wurde auch in den Jahrzehnten danach nicht eingeführt. Damit hat der Slogan politisch fast genauso eine Schlagkraft wie wirtschaftlich der Ohrwurm: „Carglass repariert, Carglass tauscht aus.“

Dass der Satz „Freie fahrt für freie Bürger“ bis heute von aggressiven Schraubenvertretern von der Schwäbischen Alb zur Rechtfertigung dafür verwendet wird, dass sie mit ihrem Firmenwagen (meist ein Audi A6 Variant) mit 243 Kilometern pro Stunde auf der A94 zwischen Ampfing und Marktl mit Lichthupe auf der linken Spur langsamere Verkehrsteilnehmer aus dem Weg kegeln, ist der nervige Nebeneffekt dieser PR-Kampagne.

Ja natürlich, die Gründe für ein Tempolimit sind, wie hier von meiner Kollegin Nicole Zepter aufgeschrieben, mit einigen Ausnahmen natürlich rational nachvollziehbar. Und ich lege gerne noch einen drauf. Eine Begrenzung der Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen sorgt auch für viel weniger Staus. Denn wenn bei starkem Verkehrsaufgebot das Drängeln und Trödeln auf der linken Überholspur wegfällt, kommt es auch zu weniger Vollbremsungen. Der Hauptauslöser von Staus wird damit eingedämmt. Das allein wäre schon ein Grund, um die Vertreter des flotten Fortkommens zu maßvollen Betätigung des Gaspedals zu verpflichten.

Am meisten Kraftstoff wird immer noch im Stadtverkehr verbraucht

Aber es gibt auch gewichtige Gründe gegen die Einführung eines Tempolimits. 1973, als der ADAC seinen Supersatz erfand, zählte das Statistische Bundesamt noch 16.302 Verkehrstote jährlich in Deutschland. Im Jahr 2020 waren es nur noch 2719 Tote und damit so wenige wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Rückgang von mehr als 83 Prozent. Und was war der Grund für diesen Rückgang? Sicherlich nicht das Tempolimit, sondern immer sichere Pkw, lokale Tempobegrenzungen und vor allem die Einführung der Gurtpflicht für alle Insassen am 1. Januar 1976.

Und das Umweltargument ist für mich auch nicht wirklich eins, denn wenn man der Logik einer CO2-Bepreisung folgt, kann der Bürger ja immer noch selbst entscheiden, wie tief er für seinen Fahrspaß in die Tasche greifen will. Ihm wird ja auch nicht verboten, zwischen Verbrenner und E-Auto zu wählen, an Raststätten oder in der Garage den Motor einfach laufen zu lassen, geschweige denn, wie viel und wie hoch- und niedertourig er seinen Wagen fährt. Und übrigens: Am meisten Kraftstoff wird immer noch im Stadtverkehr verbraucht.

Mir persönlich ist das Tempolimit auf der Autobahn nämlich völlig egal

Sie sehen also, man könnte hier die Sinnhaftigkeit des Tempolimits – Stichwort: Müdigkeit am Steuer! – noch stundenlang diskutieren. Worauf ich aber zuletzt noch hinweisen möchte, ist die softe, die emotionale Komponente dieses Streits. Denn dass Deutschland heute auf der Welt das wirklich einzige Land ist, auf dessen Autobahnen kein generelles Tempolimit gilt, ist doch auch eine Sache von Nationalstolz. Denn dass Deutschland nicht nur als Land der Dichter und Denker gilt, sondern auch als Land der pfiffigen Ingenieure. Und Made in (West) Germany ist sicher auch Carl Benz, Ferry Porsche und Ferdinand Piëch („Fugen Ferdl“) zu verdanken. Und da wir heute weder Exportweltmeister sind, noch zwangsweise die besten Autos der Welt bauen, bleibt uns doch nicht mehr viel worauf wir – außer dass wir es geschafft haben, den BER fertigzubauen – stolz sein können.

Sie werden mich jetzt wahrscheinlich als konservativen Chauvi abstempeln, aber das stimmt gar nicht. Mir persönlich ist das Tempolimit auf der Autobahn nämlich völlig egal. Denn schnelles Autofahren stresst mich. Denn meinen Wagen (Baujahr 1985) lasse ich am liebsten mit entspannten 90 Kilometern pro Stunde über die Stadtautobahn tuckern. Die A100 ist toll, bitte ausbauen lieber Senat! Das Einzige, was ich vermissen werde, wenn das Tempolimit kommt, ist das Gespräch mit Briten oder Amerikanern in der Kneipe. Wenn sie einen dann ganz aufgeregt mit großen Augen über unsere Autobahnen ausfragen. Sagen, wie gerne sie mal einen BM double U über die Sauerlandlinie jagen würden und wie schnell man schon mal gefahren sei. Dann freut man sich und denkt: Wir sind immer noch wer.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.