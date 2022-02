Am Ende eines so ereignis- wie entbehrungsreichen Jahres, in dem Corona das alles dominierende Thema war, hat sich eines als sehr erfreulich erwiesen, nämlich dass Deutschland mit dem vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech entwickelten und g emeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer vermarkteten Impfstoff eine führende Rolle in der Bekämpfung des Coronavirus spielt.

Bei der Digitalisierung in Deutschland sieht die Situation hingegen anders aus. Hier, so scheint es, haben wir den Anschluss verpasst, ist der Zug ohne uns abgefahren, hat die Politik schlichtweg versagt, zum richtigen Zeitpunkt die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Kein Digitalministerium, warum nur?

Anlässlich der Konstituierung der neuen Ampel-Regierung forderte der Digitalverband „bitkom“, die Branche brauche „visionäre Begeisterung, Entschlossenheit und Tempo“. Doch die Realität sieht anders aus. Der angekündigte digitale Wandel wird wohl im Kleinklein des politischen Tagesgeschäfts versacken. SPD, Grüne und FDP haben sich zwar den digitalen Fortschritt auf die Fahnen geschrieben, doch am Ende hat es nicht einmal zu einem für die Zukunft unseres Landes und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit wichtigen Digitalministerium gereicht.

Stattdessen wurde diese Agenda dem Verkehrsministerium zugeschlagen. Getreu der Idee: Datenverkehr gehört ins Verkehrsministerium. Christian Klein, Chef des international renommierten deutschen digitalen Aushängeschilds SAP, äußerte sich unlängst im Handelsblatt enttäuscht darüber. Vielen sei immer noch nicht klar, „wie groß der Wandel sein wird, der uns bevorsteht“.

Ein Digitalministerium wäre für den Erfolg Deutschlands unablässig

Echter Aufbruch sieht anders aus. Digitale Zukunftsfragen ausgerechnet im Verkehrsministerium zu verankern, stützt die Befürchtung des Digitalverbandes „bitkom“, die Digitalisierung werde „unter die Räder der Koalitions-Arithmetik“ kommen. Wie hieß es noch im Wahlprogramm der FDP, in dem vehement ein „Ministerium für digitale Transformation“ gefordert wurde? Die Digitalpolitik erfordere eine „Neuausrichtung“, sie verlaufe bisher „unkoordiniert, ziellos und chaotisch“, was sich unser Land nicht mehr leisten könne.

Die Fakten am Ende eines bewegten Jahres 2021 sehen anders aus: Während die Zuständigkeit für die digitale Modernisierung der Verwaltung beim Innenministerium verbleibt, wechselt die Zuständigkeit für „operative Vorhaben“ der Digitalpolitik aus dem Kanzleramt ins neu benannte Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Zuständigkeit für „digitale Wirtschaft und Innovationen“ wechselt derweil vom Wirtschafts- ins erweiterte Verkehrsministerium, dem der Minister Volker Wissing (FDP) vorsteht.

privat Zum Autor Prof. Dr. Conrad Heberling, geb. in Brantford/Ontario, Canada, war dreizehn Jahre lang Director Corporate Communications und Investor Relations beim europäischen Chiphersteller ams OSRAM AG, weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von digitalen Hochleistungs-Sensorlösungen. Neben Berufsstationen als Marketing- und Kommunikations-Direktor bei RTL II lehrt Heberling seit 2012 als Professor für Marketing und Marktforschung an der Filmuniversität „Konrad Wolf“ in Babelsberg und seit 2017 am Erich Pommer Institut in Potsdam für den Digitalen MBA/LL.M.. Darüber hinaus lehrt er Digital Marketing and Communications Management an der SRH Berlin School of Popular Arts, Berlin.

Dabei war es ausgerechnet die FDP, die sich seit Jahren vehement für ein Digitalministerium stark gemacht hatte. Doch Parteiinteressen bei den jüngsten Koalitionsverhandlungen haben dieses für unser Land so wichtige Projekt verhindert. Dabei wäre die Einrichtung eines Bundes-Digitalministeriums für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und damit für einen internationalen Wettbewerb auf Augenhöhe mit anderen Ländern unerlässlich.

China konnte digital stark zulegen

Wen wundert es da, dass ausgerechnet Deutschland im Ranking des jüngsten „Digital Riser Report 2021“ der renommierten Berliner ESCP Business School hoffnungslos zurückgefallen ist. Sowohl innerhalb der G20 als auch der G7-Staaten gehört unser Land zu den Trägern der roten Schlusslaterne. Der Report spricht im Hinblick auf die digitale Wettbewerbsfähigkeit von einer „Transformation der zwei Geschwindigkeiten“. Professor Dr. Philip Meissner von der Berliner Business School verweist zu Recht darauf, dass trotz Weckrufs durch die Pandemie digitale Technologien für viele Regierungen immer noch keine Priorität hätten. Dies sei überraschend, weil die Art und Weise, wie Regierungen den digitalen Wandel ihrer Volkswirtschaften gestalten und navigieren, „maßgeblich darüber entscheidet, wie wettbewerbsfähig und wohlhabend ihre Länder in den kommenden Jahrzehnten sein werden“.

Der aktuelle Report zeigt zudem, dass führende Industrieländer der G20, insbesondere Deutschland, bei ihrer digitalen Wettbewerbsfähigkeit an Boden verloren haben und sich nun neuen und dynamischen Konkurrenten gegenübersehen. China konnte mit einem Sprung von 211 Rängen am meisten zulegen, Deutschland fällt um sage und schreibe 176 Ränge in die internationale Bedeutungslosigkeit.

Die Gründe für das schlechte Abschneiden Deutschlands im internationalen Vergleich liegen u.a. in der Fragmentierung der digitalen Zuständigkeiten in der Verwaltung. Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes „bitkom“ sprachen sich 71 Prozent der Bundesbürger für ein eigenständiges und starkes Digitalministerium nach der Bundestagswahl aus. Bitkom-Präsident Achim Berg verwies darauf, dass aktuell „57 Abteilungen, Unterabteilungen und Referate in Bundesministerien und Kanzleramt das Wort ‚Digital‘ im Namen tragen und eine derart breite Verteilung digitalpolitischer Verantwortung auf verschiedene Ressorts bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht“ habe.

Wir müssen das Bewusstsein schärfen

Digitalisierung müsse in Deutschland „entschlossen mit Vision und Tempo“ gestaltet werden. Hierzu sei, so der Verband weiter, „ein eigenes, starkes Ressort, das sich voll und ganz der Digitalisierung verschreibt und die entsprechenden Aktivitäten der Bundesregierung leitet und koordiniert“, unabdingbar.

Leider sehen die Fakten anders aus: Das Projekt „Digitalministerium“ wurde ad acta gelegt, stattdessen erfolgte eine unzureichende Bündelung digitaler Interessen beim Verkehrsministerium. Es ist zu befürchten, dass dem durch die Pandemie ausgelösten Digitalisierungsschub der deutschen Wirtschaft politisch nur bedingt Rechnung getragen und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf lange Sicht leiden wird.

Was ist zu tun? Wir müssen das Bewusstsein für die Bedeutung der Digitalisierung und für die Umsetzung einer wettbewerbsfähigen Strategie für dieses Land schärfen, und zwar in jeder Hinsicht.

Wir müssen uns den digitalen Herausforderungen stellen

Das fängt schon bei der Ausbildung an: Statten wir alle Bildungseinrichtungen, alle Schüler und Studierenden endlich mit State-of-the-Art-Breitband-Infrastruktur sowie digitalen Techniken, Werkzeugen und vor allem den digitalen Skills und damit einem digitalen Mindset aus! Es geht um Teilhabe, denn nur wenn wir ausnahmslos alle jungen Menschen im Lande daran beteiligen und das Bewusstsein für die Bedeutung der digitalen Transformation Deutschlands und Europas für die Welt schärfen, schaffen wir die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang ins Berufsleben und einen erfolgreichen Start ins beruflich-digitale Zeitalter. Machen wir uns stark dafür, damit unsere junge Generation nicht den digitalen Aufschwung verpasst, sondern damit frühzeitig in Berührung kommt.

Nur wer die digitale DNA, d.h. das Wissen und Bewusstsein um Themen wie Agilität, Risikobereitschaft, den digitalen Wandel und digitalen Strategien, wer die Offenheit für Innovationen und letztlich den digitalen Reifegrad verinnerlicht hat, wird sich in dieser neuen, komplexen, schnelllebigen und aufregenden digitalen Welt zurechtfinden, nur der wird kreativ dazu beitragen, international wettbewerbsfähig zu sein.

Wenn Deutschland wirtschaftlich eine führende Rolle spielen will, müssen wir heute die richtigen Weichen dafür stellen. Dieses Land, in dem in nur einem Jahr fast 70.000 neue Patente angemeldet wurden, verfügt über das Potenzial und die Innovationskraft, die digitale Entwicklung weltweit mitzubestimmen.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.