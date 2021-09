Zu verschiedenen Zeiten im Jahr gibt es Pflanzen, die den Garten bestimmen und ohne die wir die Jahreszeiten ganz anders empfinden würden. Tulpenblüte definiert Frühling, Rosen- und Pfingstrosen bestimmen den Frühsommer, Dahlien verschönern den Hochsommer und so weiter.

Und dann kommen als Letztes die Astern, ohne die der Spätsommer und der Herbst nicht so farbenfroh wären, wie wir ihn schätzen. Zudem sind die Astern auch vielseitiger als beispielsweise Rosen, was den Standort und den Lebensbereich angeht, aber auch in Bezug auf Farbe und Wachstum.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 4./5. September 2021 im Blatt:

Die Wende: Der 11. September 2001 und sein Dominoeffekt für die ganze Welt. Ein 9/11-Spezial



Vergessen SPD und Grüne die Berliner Außenbezirke? Wir haben uns umgehört



War der Afghanistan-Einsatz sinnlos? Peter Tauber und Gregor Gysi streiten



Christiane Arp, Odély Teboul, Isabel Vollrath: Die Fashion Week ist weiblich!



Heinz Strunk im Interview: „Toxische Männlichkeit habe ich nicht mehr nötig“



„Ich dachte, ich sterbe jetzt“: Alexander Osang und Anja Reich über ihr 9/11 und ihren neuen Podcast



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

So sehr unterscheiden sie sich, abgesehen von der immer ähnlich aufgebauten Blüte, dass sie gegenwärtig alle gar keine Astern mehr sind, sondern in verschiedene Familien unterteilt werden. Diese Nomenklatur und die ständigen Änderungen entwickeln sich aus den neuerdings ausgeführten DNA-Sequenzierungen, die oft ergeben, dass Pflanzen, die bis daher als verwandt betrachtet wurden, nun in unterschiedliche Gruppen unterteilt werden.

Hellblau ins Beet gezaubert

Manche Astern heißen jetzt Symphyotrichum, unter anderem die Herbstastern (Glatt- und Raublattastern), aber auch einige andere. Der neue Name aller Astern, die der Wurzeltyp „Rhizom“ eint und die wahlweise eiförmige bis spatelförmige Blätter und eine konische oder V-förmige Blattbasis haben oder die große, herzförmige, dreieckige Grundblätter aufweisen und eine Rosette bilden, ist Eurybia. Dazu gehört die wertvolle Gruppe der Waldastern, beispielsweise Eurybia schreberi und Eurybia divaricatus. Andere wiederum heißen weiterhin Astern wie die Aster ageratoides.

Imago Beliebt: die Sommer-Aster x frikartii „Mönch“

Da es so viele Astern gibt, beschränke ich mich hier auf die, die ich selber in meinem Garten wachsen lasse. Wer weiterführende Informationen möchte, dem empfehle ich das hervorragende Buch „The Gardener’s Guide to Growing Asters“ von Pail Picton. Es ist eines dieser Bücher, mit dem ich ganze Winternachmittage verbringen kann, um im Geiste meinen Garten für den Frühling umzugestalten.

Seit kurzem erst habe ich die Aster x frikartii „Mönch“ im Garten. In den USA ist sie die am weitesten verbreitete Aster, sie ist dort gar ein Synonym für Astern schlechthin. Die Vorzüge liegen auf der Hand. Nicht nur verfügt sie über besonders große Blüten, sondern auch über eine frühe Blütezeit, lange vor allen anderen Astern. Gemischt mit anderen Stauden zaubert sie ein Hellblau ins Beet zu einer Zeit, in der diese Farbe noch rar ist.

Danach beginnt Aster x herveyi „Twilight“ zu blühen. Sie kann gerne im Halbschatten stehen. Wenn ich gar nicht weiß, was ich pflanzen soll, dann greife ich manchmal auf sie zurück und pflanze sie neben einer Schönaster, der Kalimeris incisa „Madiva“. Zusammen changieren die Blüten von Weiß über Hellblau zu Violett und hellen so Problemstandorte auf, da beide Sorten außerordentliche Trockenheit vertragen.

imago Unkompliziert und auch mit einem trockenen Boden durchaus zufrieden: Die Weiße-Wald-Aster (Eurybia divaricata) braucht nicht viel, um den Garten zu bereichern.

Erfrischender Favorit

Noch dunkler und noch dazu im Wurzelbereich großer Bäume können die Eurybia divaricatus und auch Eurybia schreberi stehen. Es sind richtige Waldastern, die sich gerne aussamen und damit größere Flächen erobern. Sie haben unzählige weiße feinstrahlige Blüten und dadurch eine sehr natürliche Anmutung. Wie eine große Schwester, die aber durstiger ist und daher gerne feuchter steht, ist die Aster umbellatus. Sie kann bis zu zwei Meter hoch wachsen, was schade ist, da man dann die Blüten kaum sieht. Daher bekommt sie bei mir den Chelsea Crop: Man schneidet sie um ein Drittel bis zur Hälfte im Mai zurück, zur Zeit der Chelsea Flower Show in England. So bleibt sie standfest, wird anderthalb Meter hoch und bildet deutlich mehr Blüten aus. Jetzt blüht sie gerade und wie alle weißenblühenden Pflanzen ist sie eine Rarität im Spätsommer und deshalb umso kostbarer. Aus diesem Grund habe ich in den vergangenen Jahren vermehrt auch die Aster ageroides „Ashvi“ gepflanzt. Bei dem vielen Blau, Gelb und Rosa im Herbst wirkt Weiß sehr erfrischend und sauber.

Auch die Symphyotrichum oblongifolium „October skies“ ist ein Favorit, der den Garten erfrischt. Nämlich durch den „Freibad-Duft“ der aromatischen Aster, die diesen über Wochen verströmt. Der Duft erinnert zwar an Wasser und Frische, sie kann aber so trocken stehen wie keine andere.

Imago Überaus genügsamer Exot und prächtig im Wuchs: Japanische Aster Kalimeris incisa

Als Pendant zu den weißen und hellblauen Astern wächst bei mir seit Jahren die Symphyotrichum novae-angliae „Violetta“. Wie der Name sagt, blüht sie in einem tiefen Violett und eignet sich für viele Kombinationen. Entweder als Kontrapunkt neben der lachsrosa blühenden Symphyotrichum novae-anliae „Gedenken an Alma Poetschke“ (keine Angst, sie wird jetzt immer als „Alma Poetschke“ abgekürzt, sonst ist sie ja schon wieder verblüht, bevor man den Namen ausgesprochen hat) oder aber – und das ist ein Klassiker in meinem Garten – zusammen mit Aster cordifolius „Little Carlow“.

Diese ist nicht nur die wichtigste Aster überhaupt für mich, sondern eine meiner zehn absoluten Lieblingspflanzen, ohne die ich nicht sein kann. Wenn das Laub anderer Pflanzen sich verfärbt von Orange zu Rot und von Zimt zu Curry und unzählige „Little Carlows“ sich in dem denkbar weichsten Hellblau gegen andere Pflanzen lehnen (sie ist nämlich nicht sehr standfest), dann ist das für mich der Herbst, nach dem ich mich das ganze Jahr sehne. So frisch und strahlend, so hoffnungsvoll farbig blüht sie über Wochen neben den anderen, langsam sterbenden Pflanzen im Garten, dass ich denken mag, die Gartensaison beginnt von vorne, dies ist kein Ende, sondern ein Anfang.

Dieser Text erscheint in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.