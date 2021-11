Der konventionelle Nacktkalender ist vom Aussterben bedroht. Das mag zum einen daran liegen, dass sein natürlicher Lebensraum knapp wird. Räume, in denen sich ausschließlich Männer bewegen, gibt es immer weniger. Auch #MeToo hat dazu beigetragen, dass Bilder mit dem männlichen Blick auf Frauen als Sexobjekt an Reiz und Akzeptanz verloren haben. Die Darstellung von Erotik in Kunst und Pornografie wird neu verhandelt – für beides ist der Nacktkalender eine Spielwiese, wie die berühmten Pirelli-Kalender schon seit Jahrzehnten beweisen. Für sie fotografierten unter vielen anderen schon Peter Lindbergh, Steven Meisel und Annie Leibovitz, Nacktheit ist hier mittlerweile die Ausnahme. Die holländische Fotografin Lara Verheijden hat einen anderen Ansatz, aber auch sie will mit ihrem Berliner Nacktkalender zur Evolution des Genres beitragen. An diesem Wochenende erscheint die zweite Ausgabe.

Lara, alle Ihre Kalender haben etwas gemeinsam. Sie selbst sind in ihnen zu sehen, immer auf der letzten Seite. Wieso?

Das ist einfach ein Akt der Solidarität. Wenn sich alle meine Modelle für mich ausziehen, empfinde ich es als respektvolle Geste, es selbst auch zu tun. Das ist nur fair! Außerdem mochte ich es schon immer, mich selbst nackt zu fotografieren, und mache das auch privat regelmäßig. Seit ich schwanger bin, sogar noch mehr!

Was hat Sie daran gereizt, einen Nacktkalender zu entwerfen?

Ich hatte schon immer ein Faible für Werbeartikel und Souvenirs. Dinge, die man in Touristenshops findet, Tassen, Unterwäsche et cetera mit einem Logo oder Symbol, das einen Ort auszeichnet, wie das Hanfblatt in Amsterdam. Ich fotografiere außerdem gern Aktporträts und habe nach einem Weg gesucht, diese mehr in den Alltag von Menschen zu integrieren. Mir gefällt die Idee, dass meine Werke Teil von etwas sind, was man tatsächlich benutzen kann.

Wie finden Sie Ihre Modelle?

Fast ausschließlich via Instagram. Dort poste ich einen Castingaufruf und bitte andere, ihn zu teilen. Bei den Vorbereitungen zu meinem ersten Nacktkalender in Amsterdam habe ich auch Menschen direkt angesprochen, aber dann gemerkt, dass es für dieses Projekt am besten ist, wenn sich Menschen freiwillig melden, weil sie wirklich Lust darauf haben. Ich fühle mich wohler, wenn ich nicht fragen oder bitten muss, damit sich jemand vor meiner Kamera auszieht. Und es funktioniert: Für den neuen Berlin-Kalender haben sich mehr als 200 Menschen beworben.

Lara Verheijden The month of September – von Lara Verheijden (2021)

Wie entscheiden Sie sich dann unter all den Bewerbungen?

Ich schaue mir die Instagram-Profile an und versuche, daraus ein Gefühl für die Person zu entwickeln. Am Ende ist es schlicht Geschmackssache. Ich muss eine charismatische Ausstrahlung spüren, in irgendeiner Form inspiriert sein. Vielleicht sehe ich zum Beispiel jemanden, der offensichtlich Hunde liebt und sie überall hin mitnimmt. Das könnte mich auf eine Idee zu einem Motiv bringen. Ich suche immer nach Charakteren, und wenn jemand ein besonderes Hobby oder einen besonderen Look hat, irgendetwas, was ihn oder sie auszeichnet, wird es natürlich sofort interessant, und man will mehr über diesen Menschen wissen. Wenn ich jemanden porträtiere, ist es für mich wichtig, dass ich dabei mehr über das Modell herausfinden kann, es besser kennenlerne.

Am einfachsten ist das für mich, wenn die Leute wirklich enthusiastisch sind und keine Grenzen setzen. Es gibt natürlich immer welche, die zum Beispiel nur die Brüste, aber nicht den Po zeigen wollen, oder andersherum. Das respektiere ich natürlich voll und ganz, aber es macht meine Arbeit schwieriger, weil ich meine Ideen von Anfang an zensieren muss. Das soll nicht heißen, dass es mir immer nur um Extreme geht. Man sieht ja am Ergebnis, dass viele Bilder auch ziemlich subtil sind. Aber ideal ist, wenn das im Prozess entsteht, weil es etwas über den Menschen erzählt und nicht von Anfang an Bedingung ist.

Fragen Sie Ihre Modelle vorher, warum sie mitmachen wollen?

Manche sagen es mir bei ihrer Bewerbung, aber nein, ich frage nicht danach. Jeder hat seine eigene Art, sich vorzustellen, und das finde ich gut. Es gibt aber ein paar Kriterien, die ich immer zu erfüllen versuche: die Sache mit den Grenzen zum Beispiel und auch die Tatsache, dass die Models wirklich in Berlin wohnen. Mir schreiben manchmal Menschen, die für den Shoot einen kurzen Berlin-Trip planen, davon bin ich kein Fan. Natürlich leben Menschen von überall auf der Welt in Berlin, das gehört zur DNA der Stadt. Aber ich will keine Touristen im Kalender, das gilt auch für Amsterdam. Da mache ich nur sehr selten eine Ausnahme.

Im Kalender sind deutlich mehr Frauen als Männer abgebildet. Woran liegt das?

Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist es deutlich schwieriger, männliche Models zu finden, höchstens 20 Prozent der Bewerbungen kommen von Männern. Diese stellen dann meistens auch mehr Bedingungen, viele wollen ihren Hintern zeigen, aber bloß nicht den Penis. Der andere Grund ist wohl auch mein persönlicher Geschmack. Ich liebe es einfach, Frauen zu fotografieren, es fällt mir leichter, sie inspirieren mich mehr.

Lara Verheijden Lara Verheijden The month of September – Der Berliner Nacktkalender '22, von Lara Verheijden

Was glauben Sie, woran das liegt?

Ich habe viel darüber nachgedacht, bin aber noch zu keiner abschließenden Antwort gekommen. Ein Grund ist, glaube ich, dass ich viel mit Archetypen arbeite: die Frau als Mutter, als Schwester oder Geliebte. Ich glaube, diese Rollenbilder sind in der visuellen Datenbank in meinem Gehirn einfach präsenter, bei Männern denke ich da nicht so assoziativ.

Dazu kommt, dass der nackte männliche Körper für mich ästhetisch nicht so interessant ist. Ich bin heterosexuell, stehe also auf Männer, will sie aber trotzdem nicht ständig nackt sehen. Der Hauptgrund ist aber, glaube ich, dass die Frauen, die ich fotografiere, einfach mit viel mehr Begeisterung bei der Sache sind. Das ist ansteckend.

Warum bewerben sich so wenige Männer?

Gute Frage. Viele von denen, die es machen, wollen ihren Freundinnen damit einen Gefallen tun. Tatsächlich sind aber die meisten Bewerber schwul und damit vielleicht mehr gewöhnt an die Vorstellung des männlichen Körpers als erotisches Objekt. Ich glaube, damit haben viele heterosexuelle Männer noch so ihre Probleme. Aber es gibt auch welche, die sich einfach so bewerben, weil sie Lust drauf haben, und darüber freue ich mich dann immer ganz besonders.

Nach welchen Kriterien suchen Sie Ihre Szenerien aus?

Ich versuche immer, den Spirit der Stadt einzufangen. In Berlin war klar, dass die öffentlichen Verkehrsmittel eine große Rolle spielen müssen, die U-Bahn, E-Scooter, Busse, weil sie so ein essenzieller Teil des Alltags sind. Ich suche aber auch nach einer Verbindung zu den betreffenden Modellen. Wo leben sie? Wo verbringen sie ihre Freizeit? Weil ich selbst nicht in Berlin lebe, ist dieser Input für mich sehr wichtig. Bevor ich mit dem Projekt angefangen habe, war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass die Seen hier so eine große Rolle für das Leben im Sommer spielen. Für mich war dabei natürlich besonders interessant, dass es auch so viele FKK-Bereiche gibt, das ist in Amsterdam ein Fremdwort. Die Berliner Einstellung zu Nacktheit ist auf der Welt etwas Besonderes.

Welche Verbindung haben Sie generell zu Berlin?

Die Stadt spielt in meinem Leben indirekt schon lange eine Rolle, weil gefühlt jeder zweite Künstler aus Amsterdam an einem Punkt in seinem Leben nach Berlin zieht. Deshalb habe ich hier viel Zeit mit Freunden und Kollegen verbracht. Bei der Arbeit am Kalender habe ich die Stadt aber noch mal ganz anders kennengelernt und mich endgültig in sie verliebt. Ich habe lange überlegt, ob ich mir nach dem ersten Kalender aus Berlin eine andere Stadt vornehmen soll, aber dann hatte ich das Gefühl, den Spirit der Stadt noch besser einfangen zu können als beim ersten Versuch.

Was ist dieser Spirit für Sie?

Wenn ich früher „Berlin“ gehört habe, dachte ich sofort an Asphalt, Clubs, einen unkonventionellen und kantigen Lifestyle. Das hat sich durch das Fotoprojekt doch sehr gewandelt. Die Stadt ist in Wirklichkeit ja in großen Teilen sehr grün und einladend. Und die meisten Menschen sind offen und entspannt. Obwohl ich das auch schon vorher wusste.

Inwiefern haben sich die Projekte in Berlin und Amsterdam unterschieden?

In Berlin war auf jeden Fall alles ein bisschen kantiger und gewagter, in Amsterdam geht es irgendwie süßer zu. Manche Holländer waren definitiv ein bisschen geschockt von den Berliner Bildern. Amsterdam hat zwar den Ruf einer sehr offenen und progressiven Stadt, aber in Berlin war es deutlich einfacher, zu fotografieren, die Menschen auf der Straße haben uns kaum eines Blickes gewürdigt. In Amsterdam schauen die Leute hin, kommentieren und machen Witze, mal kam auch die Polizei, weil sich jemand beschwert hatte. Hier hatte ich das Gefühl, dass die Passanten uns kaum bemerkten.

Teilweise wirkt Ihr Kalender wie ein Gegenstück zu konventionellen Nacktkalendern mit erotischen Pin-ups. War das die Intention?

Wenn ich mir in der Vergangenheit die Motive in solchen Kalendern angeschaut habe – Frauen ohne Unterwäsche auf Fahrrädern, nackte Frauen vor Autos et cetera –, fand ich das in keiner Art und Weise ansprechend, geschweige denn erotisch. Ich wollte schon, dass mein Kalender sexy wird, aber in einer Form, die mehr mit der Realität zu tun hat. Ich wollte alltägliche Momente inszenieren, denen Potenzial für eine erotische Fantasie innewohnt.

Bei einigen Bildern entsteht aber auch der Eindruck, dass hier etwas desexualisiert werden soll. Stillende Frauen zum Beispiel.

Es stimmt, Stillen soll eigentlich nicht sexy sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Männer die prallen Milchbrüste doch erotisch finden. Ich spiele in meiner Arbeit gern mit dieser Ambivalenz: Motive, die eigentlich nicht sexy sein sollen, aber es, vielleicht heimlich, dann eben doch sind. Ich denke, das ist ein Konflikt, der vielen Situationen in unserem Alltag innewohnt. Ich bin wie gesagt gerade schwanger mit meinem ersten Kind und will sicher nicht, dass irgendwelche Typen mich in Zukunft anstarren, wenn ich in der Öffentlichkeit stille. Das ist ja für mich kein erotischer Moment. Aber dennoch ein wunderschöner, und das kann eben für andere Menschen auch erregend sein. Es ist eine Gratwanderung. Im realen Leben ist es natürlich wichtig, dass Grenzen respektiert und nicht überschritten werden. Aber in meiner Arbeit halte ich nach diesen Grenzen Ausschau.

1000 Exemplare des Berliner Nacktkalenders werden gedruckt und können online bestellt werden: www.thenudecalendarproject.com

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.